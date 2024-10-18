Romantik ve seksi bir İtalyan...

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İsmi Monteverdi Ristorante. Peş peşe açılan İtalyan restoranlarından ayrı bir yerde durup, hatta onları sollayıp kısa sürede trend oldu. Sadece bir İtalyan restoranı da değil burası, hafta sonu hem güzel yemek yiyip hem de biraz eğlenmek istiyorsanız doğru adres olabilir. Çok şık bir bar bölümü var, yani sadece bir şeyler içmek için de uygun.





Conrad İstanbul Bosphorus’un giriş katında. Yıllar önce bir etkinlik için gitmiştim, öyle bir yenilemişler ki tanıyamadım mekânı. Otele girmenize gerek kalmadan, ana girişin yanından bir kapısı var. İçerisi çok şık ve görkemli olmuş. Yüksek tavanlar, açık alanındaki koca koca sütunlar... Ama benim favorim barı oldu, çok hoşuma gitti, romantik ve seksi olmuş. Giyim kuşama dikkat etmekte fayda var; kadınlar

şıkır şıkır, erkekler özenliydi.





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Açıldığı günden beri çok merak ediyordum Monteverdi Ristorante’yi. Geçen hafta uğrama fırsatı buldum sonunda. Mutfağın başında İtalyan şef Nicole Scandella var. Şefin makarnalarının çoğu babaannesinden gelen reçetelermiş, özellikle gnochhi onun bire bir tarifi. Atıştırmalıklar 480-780, başlangıç ve salatalar 460-990, risotto ve makarnalar 740-950, ana yemekler 780-1.950, pizzalar 810-1.380 lira arasında. Başlangıçlardan şefin imza lezzetlerinden olan tuna negroni’yi denedim. Marine edilmiş ton balığı, negroni sos ve siyah sarmısaklı mayonezle servis ediliyor, 960 lira. Makarnalardan tortelli’yi tercih ettim, çok beğendim, 870 lira. Barın başında Zeynep Özgüvenç var. Kokteyllerin tümü 750 lira. İmza kokteyllerinin de neredeyse hepsi bir sanatçıdan ilham alarak hazırlanmış. Mesela benim denediğim Artemisia, Floransa Güzel Sanatlar Akademisi’ne kabul edilen ilk kadın sanatçı olan Artemisia Gentileschi’den esinlenerek yaratılmış. Menüden seçerken altında yazan mini hikâyelerini de okuyun.

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ÖĞLE YEMEĞİ DE BAŞLIYOR

Hafta içi gittiğim için mekân sakindi. Cuma-cumartesi 21.00-00.00 arasında DJ performansı oluyor. O zaman daha hareketli ve kalabalıkmış. Bu akşam Flü, 25 Ekim’de Hüseyin Çağlar, 26 Ekim’de Hünkâr setin başında olacak. Program haftalık değişiyor. Yaş ortalaması büyük, özel bir yemek veya kutlama için tercih edilebilir. Haftanın her günü açık Monteverdi, akşam yemeği servisi 18.30-00.00 arasında. 21 Ekim itibariyle 12.00-15.00 öğle yemeği servisine de başlayacaklarını duyurayım... Bu arada Conrad İstanbul Bosphorus’un 14’üncü katındaki Summit Bar&Terrace’ı çok severim. Burası restoran-bar. Manzarası çok güzel, hafta sonu olan programlarını takip edebilirsiniz, Instagram hesaplarından duyuruyorlar. Monteverdi’den erken ayrılırsanız uğrayın, DJ ve canlı müzik performansları eğlenceli oluyor.

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‘YENİ NESİL’ DEĞİL, NOSTALJİK





Asmalımescit’te Ruz Hotels’in giriş katında çok şirin, bir o kadar da nostaljik bir meyhane açıldı, Gülriz. Meyhane diyorum ama, aman yanlış anlaşılmasın, burası bir ‘yeni nesil meyhane’ değil. Geleneksel Türk mezelerinin modernleştirilmiş halleri servis ediliyor... Beyoğlu’nun nostaljik havasına uygun, çok sıcak bir mekân olmuş. Sohbetinize de 70’lerden günümüze Türkçe şarkılar eşlik ediyor. Gülriz’de bir akşam yemeği, arkasından biraz dans etmek istiyorsanız otelin en üst katındaki terası Simone’a çıkmanızı tavsiye ederim, özellikle hafta sonları çok hareketli.

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AH GECELER

◊ Elif Pıtırlı bu gece 21.30’da Raffles İstanbul’da Long Bar Live sahnesinde olacak. (0212) 924 02 00

◊ Deha Bilimlier bu gece 23.00’te 888 Private İstanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88

◊ Yağmur Hızal bu gece 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

◊ Mert Davran yarın gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Özgür Cankardeş 22 Ekim Salı akşamı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Mert Demir 23 Ekim Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

◊ Begüm Obiz 23 Ekim 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde olacak. Rezervasyon için: @kortoistanbul

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◊ Sıla bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

7/24 YETMEZ

◊ Orientbank Hotel’deki Gregor Jazz Club, her ay yenilenen programıyla cazseverleri ağırlıyor. İrem Arslan, Ülkü Aybala Sunat, Duygu Tarhan, Alara Noyan ve Bestem Yuvarlak gibi isimleri izleyebilirsiniz. (0212) 252 10 10

◊ Beca İstanbul’da çarşambaları gerçekleşen Beca Lunch Club buluşmaları yeni sezonla birlikte başladı. 12.00-15.30 arası mevsime uygun sebze ve meyvelerden hazırlanan menüler açık büfe servis ediliyor. @beca.istanbul

◊ Kış marketi Wonder Village KüçükÇiftlik Park’ta 29 Kasım’da açılıyor. Etkinlikte hediyelik eşya ve yemek stantları, konserler olacak. Erken dönem biletleri satışta, 400 lira. biletix.com