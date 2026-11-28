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Birbirlerine bakışlarından adeta aşk fışkırıyor. Başak Gümülcinelioğlu da Çağrı Çıtanak da enerjik, eğlenceli... Oyunculuktan ve müzikten besleniyorlar. İlişkilerinin en başına sarıp başlıyoruz muhabbete...

◊ Dört yıldır evlisiniz. 2020’de dizi setindeyken aşk sizin kapınızı çalmış. Her şey nasıl başladı?

Başak Gümülcinelioğlu: Biz aynı dizide oynarken, benim neredeyse bütün oyuncularla sahnem vardı, bir tek Çağrı’yla bire bir ve diyaloglu sahnem yoktu.

Çağrı Çıtanak: Hiç set içinde en son sahneye ikimiz kalıp, baş başa oturup muhabbet etmedik yani...

◊ Peki, aşk kıvılcımları nasıl çaktı?

Başak Gümülcinelioğlu: Çağrı’yla ilk karşılaşmamızı hatırlıyorum, kalabalık bir sahne çekilecekti. “Merhaba, ben Başak” dedim. O da uzun bir bakış atarak “Biliyorum” dedi. Birbirimizin işlerini izlemişizdir tabii, uzun zamandır da aynı işteyiz diye mi böyle söyledi diye düşündüm ama bir de uzunca bakışı vardı.

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Çağrı Çıtanak: Aslında daha önce tabii sektörden tanıyorum anlamında söyledim.

◊ Sonra ne oldu?

Başak Gümülcinelioğlu: Pandemi zamanıydı. Sosyalleşmiyor, sadece izinle sete gidiyorduk. O dönemde evime bir şeyler yapılacaktı, mimarlık şirketi beni dolandırdı, evdeki kapılara kadar kırılmıştı. Kimseyi çağıramıyordum. Çağrı bir gün “Beraber yaparız” dedi. Dış cephe boyasına kadar yaptı, benim evimde gerçek bir romantik komedi çekildi.

◊ Merhabanın ardından evini tamir etmeye mi geldi?

Başak Gümülcinelioğlu: Arada sette denk gelmeye başladık. Arkadaşlarım “Çağrı senden hoşlanıyor, beğeniyor” diyorlardı. Ben de şöyle düşünüyordum; bütün ilişkilerim o zamana kadar bitmiş ki yalnızım, Çağrı’yla bir şey yaşarsak ve biterse, ya hayatımdan çıkarsa... Çıksın istemiyordum. Çevremdekiler “Kimse kimseye fayans döşemez” dese de ben “O çocuk alçakgönüllü, o kadar iyi ki” diye cevap veriyordum.

◊ Fayans mı döşettin evde?

Başak Gümülcinelioğlu: Evet, bildiğiniz fayans döşüyordu. Gerçekten romantik komedi sahneleri gibi anlar yaşıyorduk.

◊ İlk kim itiraf etti?

Çağrı Çıtanak: Sözlü bir itiraf ve sırasıyla yaşanan bir şey olmadı.

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Başak Gümülcinelioğlu: Aramızdaki şey öyle bir noktaya gelmişti ki karavanda mesela biri bir şey söylüyorsa ve ben rahatsız olduysam Çağrı’yla sadece göz göze bakıp artık anlaşabiliyorduk.

Çağrı Çıtanak: Bir ilişkinin içinde yaşanacak şeyleri zaten yaşadığımızı fark ettik.

‘SEN BENİM EŞİME BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEYEMEZSİN’

◊ Hanginiz oyunculuğunuza ya da fiziğinize yapılan eleştirilere daha çok takılır?

Başak Gümülcinelioğlu: Ben takılmayacağımı düşünüyordum ama ‘Çirkin’ dizisine lohusa olduğum dönemde, 3,5 aylıkken başlamıştım. O dönemde yapılan yorumlara takıldım. Kilomu beğenmeyebilirsiniz, gerçekten hamileyken 24 kilo almıştım. Verdim mi? Verdim. Ama o dönem verememiştim. Bu benim, yapımcım, yönetmenim için problem değildi. Karakter için hiç elzem değildi; bir mankeni oynamıyordum. Ama insanlar negatifin dozunu kaçırıp kötülüğe ve hadsizliğe gittiler.

◊ Ne oldu?

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Başak Gümülcinelioğlu: Mesela şöyle bir yorum okudum; biri “Sen yeni doğurmuşsun. Kocaman göğüslerin var. Süt verirken çalışmaya başlamışsın” demiş. En kötü tarafı neydi biliyor musun?

◊ Neydi?

Başak Gümülcinelioğlu: Bu tarz yorumları yapanlar arasında kadınlar çoğunluktaydı. Bu kadar mı canınızı yaktılar hepinizin? Bu kadar mı üzüldünüz de üzme ihtiyacındasınız. Önce böyle baktım, sonra dedim ki: “Birine bunu söylerseniz sütü kesilir. Yazıktır. Ben buradayım ve çalışıyorum.” Sonra konu eşime geldi; “Adam ol da sen çalış” yazmışlar. Bir dakika, sen benim eşime böyle bir şey söyleyemezsin. Sen nereden biliyorsun onun çalışmayacağını, çalışmadığını? Böyle bir dünya yok.

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◊Yıllardır setlerdesiniz. Yeteneklisiniz, güzelsiniz. Hiç jön ya da jönfi olmak istemediniz mi?

Başak Gümülcinelioğlu: Alışkanlıklarını seven bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunu eleştirerek söylemiyorum, ben de öyleyim. Konfor alanımdan çıkmak istemem. Düşündüğümde bulduğum şeyler, birazcık daha alışılmışa doğru gitmek. Rızk ve zaman diye de bir şey var. Dolayısıyla bu o kadar muğlak bir konu ki neden olduğundan biz de emin değiliz. Örneğin ben bir Balkan kızıyım. Beni bağımsız işlere atın. Seni orada görmek bir hayal işi ve o hayali karşındakinin de kuruyor olması lazım. Ama oynadığım şeylerden de mutluyum ve tatmin olduğumu hissediyorum.

Çağrı Çıtanak: Ben de benzer şeyleri düşünüyorum. Yıllar içinde fırsatım oldu. Hatta ilk işimde jön oynadım ama sonrasında ‘Bu çok yorucu ve bir yük insanın üstünde, ikinci adamdan temiz temiz devam ederim’ dedim. Muhtemelen kariyerini nasıl yönettiğin ve nereye yönlendiğiyle de bunlar çok alakalı. Hem enerji meselesi hem de o Instagram’a atacağın fotoğrafın nasıl olduğuyla da çok ilgisi var. Ben bunları çok kollamadım herhalde. Zaman içinde tabii insan evriliyor, belki de hazır hissetmiyordum, şu an daha sıcak hissettiğim noktadayım.

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‘BALLI ÇÖREĞİM, BONCUĞUM DERİM’

◊ Birbirinizin hangi özelliği vazgeçilmeziniz oldu?

Başak Gümülcinelioğlu: Çağrı hayatıma girdikten sonra kendimle daha iyi anlaşmaya ve kendimi daha

çok sevmeye başladım. Çünkü ilk defa biri beni bütün hatalarımla, kendimi dövdüğüm konularda da şefkatle sevdi. Buna her sabah şükrediyorum.

Çağrı Çıtanak: Uzun bir liste var ama en tepeye şunu koyarım; Başak’ın enerjisi çok yüksek. Canı sıkkınken bir kahve yapıp versen bile o kadar güzel mutlu olur ki, sen de mutlu oluyorsun. Ve pozitif enerjisi etrafına çok güzel yayılıyor.

◊ İşlerinizde bir öpüşme sahnesi falan olsa birbirinize karışır mısınız? Kıskaçlıklarınız var mı?

Çağrı Çıtanak: Kıskanman gereken öpüşme sahnesini izlerken anlarsın diye düşünüyorum. Başak gördüğüm en profesyonel oyunculardan. O yüzden bir öpüşme sahnesinde biriyle gerçek bir öpüşme duygusuyla bir şey yapmayacağını biliyorum.

◊ Sende kıskanır hali var Başak...

Başak Gümülcinelioğlu: İlişkimizde ben daha fazla kıskanabilirim. Ama bunu işle ilgili hiç yaşamadık. Kıskanmak şöyle bir şey; hadsiz biri, hadsiz bir davranışta bulunursa “Hayırdır” derim.

◊ Bunu yaşadınız mı?

Çağrı Çıtanak: Ben hatırlamıyorum.

Başak Gümülcinelioğlu: Ben hatırladım. Ben saat 22.00’den sonra acil bir şey değilse kimseye mesaj atmam, aramam. Biz Çağrı’yla sevgiliydik ama başlarda kimseye söylemek istemedik. Bir kadın oyuncu gecenin bir körü ona bir mesaj atmış. Çağrı cevap yazmamış. Bir gece sonra yeniden mesaj atmış, Çağrı “E, anla artık” deyince bir şey olduğunu fark ettim. Ama bir daha mesaj gelmedi. O olaydan önce “İlişkimizi kimse duymasa olur” demiştik, sonra “Bir ilişki yaşıyorsak adam gibi yaşayalım” dedim. Ve herkes duydu ilişkimizi.

◊ Birbirinize taktığınız lakaplarınız var mı?

Çağrı Çıtanak: Boncuğum, ballı boncuk, ballı çöreğim, karım, yavrum derim. Duruma ve nabzımıza göre...

Başak Gümülcinelioğlu: Ben genelde Çağrı’m derim.

◊ Adam sana ‘ballı çörek’ diyor, sen sadece Çağrı’m mı diyorsun?

Çağrı Çıtanak: Benimki daha Rus edebiyatı gibi, o direkt mevzuya giriyor.

‘EVLİLİĞİMİZİ MÜZİKAL TADINDA YÜRÜTÜYORUZ’

◊ Oğlunuz Devin 1 yaşına girdi ve tam bu dönemde Başak sen de bir çocuk kitabı yazdın…

Başak Gümülcinelioğlu: Evet, yeni çıktı, ‘Devin’in Büyülü Orman Yolculuğu’, aynı zamanda İngilizce olarak da yayımlandı.

◊ Neden İngilizce versiyonu da var?

Başak Gümülcinelioğlu: Devin benden dolayı iki kültürlü ve iki dilli bir çocuk. Aslında buralıyım ama küçük yaşta eğitim için yurtdışına gittim ve uzun yıllar Amerika ve İngiltere’de yaşadım. Devin’le de hep karnımdayken İngilizce konuşuyordum. Olumlama cümleleri söylüyordum. “Sen bilgesin”, “Devin, sen tam da olduğun halinle, yalnızca var olduğun için sevgiye layıksın” gibi… Çünkü söylenen şeylerin çocuğa nüfuz ettiği ve ciddi anlamda bir bellek oluşturduğu söyleniyor. Uzun zamandır çocuk gelişimi de okuyor, bitirmeye çalışıyorum ama setlerden okul bitmedi. Dolayısıyla çocukların bellekleriyle çok ilgiliyim. Bu cümleleri söylerken kendi içinde hikâyeleştiler. Sonra Çağrı “Bunu çok sevdim. Türkçeye çevirebilir misin” dedi. Doğuma çok az kalmıştı ve “Indigo Kitap’la anlaştık, kitabını basmak istiyorlar” diye bana sürpriz yaptı.

◊ O zaman kitapta Çağrı’nın da parmağı var…

Başak Gümülcinelioğlu: Tabii, bir nevi yol göstermiş oldu. Kitapta köpeklerimiz Ajan ve Martı da var. Çağrı zaten var. Cem Güventürk kitabı resimledi. Oya Çanak Hocam pedagojik olarak süpervizörlüğünü yaptı. Çocukların ruhuna gidecek bir şeyin kontrolsüz ilerlemesini istemedim.

◊ Bir de müzik projen var. Kısa süre önce 10 farklı dilde şarkılar söyleyip YouTube’da yayımladın. Siz dünyanın farklı yerlerine giderek ‘her yerde’ hashtag’iyle paylaşıyordunuz. Oradan mı geldi bu aklına?

Çağrı Çıtanak: Mesela evde oturuyoruz; “Ben odamda biraz çalışacağım” dedikten iki saat sonra gelip “10 dilde şarkı söyleyeceğim” diyebiliyor. Bir yerden sonra artık bu niye, nasıl falan demiyorum, sorgulamıyorum.

Başak Gümülcinelioğlu: Biz aslında çok müzik üreten bir çiftiz. Evde de müzik yapıyoruz. Evliliğimizi müzikal tadında yürütüyoruz. Devin de şarkılarla büyüyor. Çağrı gitar çalar, ben piyano… Dünyayı gezerken de gitarımızla gidiyor, her yerde şarkı söylüyorduk. Dedik ki bunu neden kaydetmeyelim, paylaşmayalım... Hatta İngiltere’de şarkı söylerken para atanlar bile olmuştu. 10 dilde 10 şarkıya gelince... Oynadığım diziler aynı zamanda yurtdışına satılmaya başladı. Önce Brezilya’dan röportaj istediler. Sonra başka bir röportaj teklifi daha geldi. ‘Erkenci Kuş’, ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Yargı’ orada aynı anda yayına girmiş, üçünde ortak tek oyuncu olarak ben vardım. Herhalde sandılar ki sektörü benim etrafıma koydular. Ben dil çok severim. Portekizce hiç denediğim bir dil değildi ama teşekkür amaçlı Portekizce şarkı söyleyeceğim dedim. Sonra diziler İspanyollara da satıldı. “İspanyolca söyleyeyim zaten biliyorum” dedim, ardından İtalyanca, Arapça söyledim… Sonra sosyal medyada kim bana hangi dilde yazdıysa hepsini söyleyeceğim dedim. 7,5 aylık hamileyken çekmeye başladım, devam da edeceğim.