×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT ÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Ritim içimizde

Güncelleme Tarihi:

#Albüm#Müzik#Tekli
Ritim içimizde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 16:25

‘Eşref Rüya’ dizisiyle, yayımlandıktan 10 yıl sonra şöhrete kavuşan Ragga Oktay’ın ‘Yeniden’ şarkısı bu haftaki listemizin ilk sırasında. Tuğçe Kandemir ve Bahadır Tatlıöz de yeni teklileriyle gündemde.

Haberin Devamı

Türbülansa girdi

Türkiye’de reggae ve rap’i geniş kitlelere yayan isimlerden biri Ragga Oktay. Kariyerine 90’lı yıllarda başladı, 2025’teyse sözlerinde ‘Ritmimle giriyoruz türbülansa’ dediği ‘Yeniden’ şarkısıyla bir kez daha gündemde. Aslında şarkı 2015 tarihli ama Kanal D dizisi ‘Eşref Rüya’daki Kadir karakteri bu şarkı eşliğinde dans edince sosyal medyada hızla yayıldı. Bize de listemizde bu şarkıya yer vermek kaldı.

Ritim içimizde

‘Yeniden’ (Tekli)

Ragga Oktay

Süper Müzik Yapım

Yalnızlığın korosunu kurmuş

Sessiz sessiz ilerliyor ama dinleyicilerin kalbinde her şarkısıyla derin bir iz bırakıyor. Tuğçe Kandemir 2025’in finaliniyse ‘Yalnızlık Korosu’yla yapıyor. Duygusal bir atmosfere sahip olan şarkının düzenlemesini Onur Özdemir üstlenmiş. Tam bir iç dökme şarkısı.

Haberin Devamı

Ritim içimizde

‘Yalnızlık Korosu’ (Tekli)

Tuğçe Kandemir

Sony Music Türkiye

Duygusal yolculuk

Rock grubu Pera yeni albüm öncesinde bir tekli daha çıkardı. Bu kez gruba genç yetenek Rana Türkyılmaz eşlik ediyor. ‘Denize Baktım’ ayrılık ve özlem üzerine yazılmış bir rock baladı. Şarkının sözü ve müziği grubun solisti Gökhan Mandır’a ait.

Ritim içimizde

‘Denize Baktım’ (Tekli)

Pera, Rana Türkyılmaz

Madtown

Ekspres şarkı

Bahadır Tatlıöz geçen günlerde bir röportajında söylediği “Benden giden çok oldu ama kaybım hiç olmadı” cümlesi sosyal medyada büyük ilgi görünce oturup 24 saat içinde bu sözlerden bir şarkı yapmış. Plansız bir şekilde ortaya çıkan şarkı o doğal ve samimi duygusunu da dinleyiciye hissettiriyor.

Ritim içimizde

Haberin Devamı

‘Kafası Gelir’ (Tekli)

Bahadır Tatlıöz

Sony Music Türkiye

İkincisi geldi

Kendini ‘Yeni Anadolu’nun temsilcisi’ olarak nitelendiren popüler isim Emre Fel ikinci albümünü yayımladı. ‘Eyvahlar Olsun’daki 10 şarkının da sözü, bestesi ve düzenlemesi sanatçıya ait. Emre Fel bu sayede kendi hikâyesini ve şarkılarındaki duygusal derinliği tam istediği şekilde dinleyiciye aktarmayı da başarmış.

Ritim içimizde

‘Eyvahlar Olsun’ (Albüm)

Emre Fel

Hoze

Haberle ilgili daha fazlası:
#Albüm#Müzik#Tekli

BAKMADAN GEÇME!