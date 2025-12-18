Ritim içimizde

Güncelleme Tarihi:
Türbülansa girdi
Türkiye’de reggae ve rap’i geniş kitlelere yayan isimlerden biri Ragga Oktay. Kariyerine 90’lı yıllarda başladı, 2025’teyse sözlerinde ‘Ritmimle giriyoruz türbülansa’ dediği ‘Yeniden’ şarkısıyla bir kez daha gündemde. Aslında şarkı 2015 tarihli ama Kanal D dizisi ‘Eşref Rüya’daki Kadir karakteri bu şarkı eşliğinde dans edince sosyal medyada hızla yayıldı. Bize de listemizde bu şarkıya yer vermek kaldı.
‘Yeniden’ (Tekli)
Ragga Oktay
Süper Müzik Yapım
Yalnızlığın korosunu kurmuş
Sessiz sessiz ilerliyor ama dinleyicilerin kalbinde her şarkısıyla derin bir iz bırakıyor. Tuğçe Kandemir 2025’in finaliniyse ‘Yalnızlık Korosu’yla yapıyor. Duygusal bir atmosfere sahip olan şarkının düzenlemesini Onur Özdemir üstlenmiş. Tam bir iç dökme şarkısı.
‘Yalnızlık Korosu’ (Tekli)
Tuğçe Kandemir
Sony Music Türkiye
Duygusal yolculuk
Rock grubu Pera yeni albüm öncesinde bir tekli daha çıkardı. Bu kez gruba genç yetenek Rana Türkyılmaz eşlik ediyor. ‘Denize Baktım’ ayrılık ve özlem üzerine yazılmış bir rock baladı. Şarkının sözü ve müziği grubun solisti Gökhan Mandır’a ait.
‘Denize Baktım’ (Tekli)
Pera, Rana Türkyılmaz
Madtown
Ekspres şarkı
Bahadır Tatlıöz geçen günlerde bir röportajında söylediği “Benden giden çok oldu ama kaybım hiç olmadı” cümlesi sosyal medyada büyük ilgi görünce oturup 24 saat içinde bu sözlerden bir şarkı yapmış. Plansız bir şekilde ortaya çıkan şarkı o doğal ve samimi duygusunu da dinleyiciye hissettiriyor.
‘Kafası Gelir’ (Tekli)
Bahadır Tatlıöz
Sony Music Türkiye
İkincisi geldi
Kendini ‘Yeni Anadolu’nun temsilcisi’ olarak nitelendiren popüler isim Emre Fel ikinci albümünü yayımladı. ‘Eyvahlar Olsun’daki 10 şarkının da sözü, bestesi ve düzenlemesi sanatçıya ait. Emre Fel bu sayede kendi hikâyesini ve şarkılarındaki duygusal derinliği tam istediği şekilde dinleyiciye aktarmayı da başarmış.
‘Eyvahlar Olsun’ (Albüm)
Emre Fel
Hoze