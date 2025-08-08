Renkli, çift çizgili ve daha fazlası... Başrolde eyeliner var!

Haberin Devamı

Eyeliner uygulamaları göz makyajını sadece podyumlarda değil, günlük hayatta da sanatsal ve eğlenceli bir ifadeye dönüştürüyor. Ancak makyaj sanatçıları Melis İlkkılıç ve Serhat Şen, her tekniğin her göz şekline uygun olmadığını, doğru stili seçmek gerektiğini söylüyor.

‘Yüz ifadesini şekillendiren kişisel bir detay’

Serhat Şen, makyaj sanatçısı

“Bu sezon eyeliner, yalnızca bir makyaj adımı değil; yüz ifadesini şekillendiren kişisel bir detay haline geldi. Doğru teknik, ona uygun göz yapısıyla buluştuğunda etkisi katlanıyor.”

Siren eyes: İç ve dış köşelere uygulanan çizgilerle bakışları belirginleştiriyor. Badem göz yapısına uygun.

Puppy liner: Kuyruğu hafif aşağı yönlü olan bu stil, düşük gözkapaklarında yumuşak denge sağlar.

Reverse liner: Eyeliner alt kirpik dibine uygulanır. Gözlerin daha yukarıda görünmesine yardımcı olur.

Haberin Devamı

Floating liner: Katlanma çizgisinin üzerine çizilir, özellikle monolid gözlerde (gözkapağında belirgin bir katlanma çizgisi olmayan göz tipi) öne çıkar.

Smudged liner: Dağılmış ve dumanlı bir etki verir; her göz yapısıyla uyumludur.

Foxy eyes: Göz ortasından başlayan ve dışa doğru uzatılan kuyruk, gözleri daha kalkık gösterir.

‘Video izleyip pratik yapabilirsiniz’

Melis İlkkılıç, makyaj sanatçısı

“Doğru 1-2 teknikle günlük rutininizde ve özel günlerde kendinize profesyonel bir dokunuş kazandırmanız mümkün. Bu noktada, makyaj sanatçılarının sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Doğru uygulamaları öğrenmenin en etkili yolu, iyi hazırlanmış videoları izlemek ve pratik yapmaktır.”

Graphic/Color pop eyeliner

Renkli ve grafik hatlarla oluşturulur, göz kapağını vurgular. Geniş ve belirgin gözkapağı alanı olanlarda daha etkili görünür.Monolid gözlerde (gözkapağında belirgin bir katlanma çizgisi olmayan, düz yapılı göz tipi) çizgi göz açıkken görünür olacak şekilde yukarı çizilmeli.

Doll eye eyeliner

Alt kirpik hattına çizilen çizgilerle gözleri daha büyük ve yuvarlak gösteren bir teknik. Küçük göz yapısında hacim etkisi yaratmak için uygun. Alt kirpik hattına çizgi çekilirken çizginin çok kalın olmamasına dikkat edilmeli.

Haberin Devamı

Double winged eyeliner

Üst ve alt kirpik çizgisinden iki ayrı kuyrukla uygulanan bu stil, gözü daha kalkık gösterir. Alt kuyruk çizgisi göz şekliyle paralel gitmeli, gözün düşük görünmesini önlemek için hafif yukarı yönlü bitirilmeli.

Classic down winged eyeliner

Alt göz hattıyla hizalı bir kuyruklu eyeliner uygulaması. Yuvarlak gözlerde kuyruk hafif dışa ve yukarı yönlendirilmelidir, aksi halde göz düşük görünebilir.

Extended cat eyes

Göz ucuna doğru uzatılmış klasik ‘kedi gözü’ stili. Düşük gözkapağını dengelemek isteyen kişilerde uygun. Kuyruğun yerleşimi göz altına paralel değil, hafif yukarı olmalı.

Arab liner

İç köşeye kadar uzatılan ve yukarı yönlü bitirilen bir stil. Badem ve çekik göz şekline sahip kişilerde doğal bir ifade oluşturur.

Haberin Devamı

Doğru uygulama önerileri

◊ Ayna karşısında eyeliner çizgilerini önce küçük noktalarla belirlemek, simetriyi korumaya yardımcı olur.

◊ Göz bazı üzerine transparan pudra kullanmak, kalıcılığını arttırır.

◊ Düşük gözkapaklarında eyeliner kuyrukları yukarı yönlü olmalı. ◊ Alt iç kısma nude kalem uygulamak, gözleri daha açık aydınlık gösterir.

◊ Kirpik dibine çizgi çekerken boşluk bırakmamaya dikkat edilmeli.

◊ Yuvarlak gözlerde kuyruğu yukarı ve dışa doğru çekerek göz yapısı dengelenebilir.

◊ Gözleri daha büyük göstermek için eyeliner’a iç köşede ince başlayıp dış köşeye doğru kalınlaştırmak önerilir.

◊ Monolid gözlerde jel ya da kalem form ürünler tercih edilmeli, çizgi katlanma çizgisinin üstünde kalmalı. (Serhat Şen)