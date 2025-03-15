Renklenme zamanÄ±!

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Mart ayÄ±yla birlikte doÄŸa uyanmaya baÅŸlÄ±yor ve bahar Ã§iÃ§ekleri aÃ§Ä±yor. Balkonlar, bahÃ§eler ve iÃ§ mekÃ¢n bitkileri iÃ§in en doÄŸru bakÄ±mÄ± yapmak onlarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± geliÅŸimi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Hangi bitkileri ne zaman dikmeli, nasÄ±l sulamalÄ±, hangi ortamlarÄ± tercih etmeliyiz? Bitki bakÄ±m uzmanÄ± Naz Irmak Saf ve peyzaj mimarÄ± Selen Tanyeriâ€™nin Ã¶nerileri var.

NE DÄ°KELÄ°M?

â—Š Bahar bitkileri arasÄ±nda soÄŸanlÄ± Ã§iÃ§ekler olmazsa olmazdÄ±r. SoÄŸanlÄ± bitkiler sonbaharda topraÄŸa dikilir ancak bahar aylarÄ±nda saksÄ±lar iÃ§inde satÄ±n alarak balkonunuza renk katabilirsiniz.

â—Š GÃ¼neÅŸli alanlar iÃ§in menekÅŸe, petunya, sardunya, ÅŸakayÄ±k, begonya, lavanta gibi dayanÄ±klÄ± Ã§iÃ§ekler ideal. GÃ¶lge alanlar iÃ§inse ortanca ve cam gÃ¼zeli gibi Ã§iÃ§ekleri tercih edebilirsiniz.

â—Š Mart ayÄ±nda gÃ¼l, papatya, lavanta, zinya; nisan ayÄ±nda petunya, papatya, camgÃ¼zeli Ã§iÃ§eÄŸine; mayÄ±s ayÄ±nda hercaimenekÅŸe, leylak ve funda iÃ§in balkonunuzda yer aÃ§abilirsiniz.

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â—Š Mevsiminde kÄ±rlardan toplanan papatyalarÄ± kurutup tohumlarÄ± saksÄ±ya serptiÄŸinizde bir sonraki yÄ±l yeniden bÃ¼yÃ¼yebilir.

PEKÄ° YA MEYVE-SEBZE?

â—Š Balkon bahÃ§eciliÄŸinde domates, biber, salatalÄ±k gibi sebzeleri saksÄ±da yetiÅŸtirebilirsiniz.

â—Š Domates, biber, roka, maydanoz, tere, dereotu iÃ§in ilkbahar baÅŸÄ±nda fideleme yapabilirsiniz.

â—Š PÄ±rasa kÃ¶kleri yeniden dikilebilir, Ã§imlenen patatesleri ekerek taze Ã¼rÃ¼n elde edebilirsiniz.

â—Š Bitkilerinizin saÄŸlÄ±klÄ± geliÅŸimi iÃ§in kÃ¶k yapÄ±larÄ±na uygun saksÄ±lar seÃ§meli ve olgunlaÅŸan mahsulleri bekletmeden toplamalÄ±sÄ±nÄ±z.

â—Š Limon, kamkat ve mandalina gibi narenciye aÄŸaÃ§larÄ± bÃ¼yÃ¼k saksÄ±larda yetiÅŸtirilebilir.

â—Š Ã‡ilek yetiÅŸtirmek iÃ§in topraksÄ±z tarÄ±m yÃ¶ntemiyle dikey bahÃ§e uygulamalarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Ã‡ilek kÃ¼Ã§Ã¼k alanlarda bile kolayca yetiÅŸtirilebilir.

NASIL EKMELÄ°?

â—Š Ä°lkbahar, doÄŸanÄ±n uyanÄ±ÅŸ mevsimi olduÄŸu iÃ§in birÃ§ok bitki, sebze ve Ã§iÃ§ek ekimi iÃ§in mÃ¼kemmel bir zamandÄ±r. Yeni dikim yapÄ±lacak toprak alanlarÄ± Ã¶nceden hazÄ±rlayÄ±n. Dikilecek fide ve tohumlarÄ± Ã¶nceden listeleyerek planlayÄ±n. AlanÄ±n konumunu, rÃ¼zgÃ¢r alma oranÄ±nÄ± deÄŸerlendirin ve uygun ÅŸekilde dÃ¼zenleyin. SaksÄ±larÄ± ve topraÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±ktan sonra dikim yapÄ±n. MÃ¼mkÃ¼nse yaÄŸmurlu havadan hemen Ã¶nce ekerek sulama iÃ§in yaÄŸmur suyundan yararlanÄ±n.

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â—Š Ã‡iÃ§eklenme sona erdiÄŸinde eski Ã§iÃ§ekleri keserek yeni Ã§iÃ§eklerin Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n. Ã‡iÃ§eklenme tamamen bittikten sonra soÄŸanlarÄ± topraktan Ã§Ä±karÄ±p temizleyin, kÃ¢ÄŸÄ±da sararak serin ve kuru bir yerde saklayÄ±n. Sonbaharda tekrar dikerek bir sonraki sezon iÃ§in hazÄ±rlayabilirsiniz.

â—Š Bu ayda bahar tam hissedilmez,

don olaylarÄ± yaÅŸanabilir. Ani Ä±sÄ± deÄŸiÅŸimi bitkilere zarar verebilir, bu yÃ¼zden dÄ±ÅŸ mekÃ¢na taÅŸÄ±ma sÃ¼reci yavaÅŸ ve kontrollÃ¼ olmalÄ±.

TOPRAK DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ°

â—Š Bir Ã¶nceki yÄ±l toprak deÄŸiÅŸtirilmediyse bitki tÃ¼rÃ¼ne uygun yeni bir karÄ±ÅŸÄ±mla topraÄŸÄ± yenilemelisiniz. KÄ±ÅŸÄ±n zarar gÃ¶ren yaprak, dal ve sÃ¼rgÃ¼nlerin budanmasÄ± bitkinin enerjisini doÄŸru yÃ¶nlendirmemizi saÄŸlar.

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â—Š Dikim iÃ§in saksÄ±daki topraÄŸÄ±n Ã¼st kÄ±smÄ±nÄ± taze toprakla deÄŸiÅŸtirerek bitkinin besin alÄ±mÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±n. Bitkinin kÃ¶k boÄŸazÄ± toprak altÄ±nda kalmayacak ÅŸekilde toprak ekleyin. TopraÄŸÄ± elinizle hafifÃ§e bastÄ±rarak bitkinin dengede durmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n. Bitkinin saksÄ±nÄ±n ortasÄ±nda orantÄ±lÄ± ÅŸekilde konumlandÄ±ÄŸÄ±ndan emin olun.

â—Š BahÃ§ede ilkbahar hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸÄ± havalandÄ±rmalÄ±, yabani otlarÄ± temizlemelisiniz. HastalÄ±klara ve zararlÄ±lara karÅŸÄ± Ã¶nlem almak, Ã§it bitkilerini budamak da gerekiyor.

SAKSI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°RKEN...

â—Š Mevcut saksÄ±nÄ±n bitkinin boyutuna uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol edin. Bitkinin kÃ¶kleri saksÄ±yÄ± doldurmuÅŸsa veya toprak besin aÃ§Ä±sÄ±ndan yetersiz hale geldiyse, bir boy bÃ¼yÃ¼k saksÄ±ya geÃ§in. Bitkiyi kÃ¶klerine zarar vermeden, dikkatlice eski saksÄ±dan Ã§Ä±karÄ±n. Yeni saksÄ±nÄ±n tabanÄ±na drenaj saÄŸlamak iÃ§in Ã§akÄ±l taÅŸlarÄ±nÄ±, besin aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin toprak karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ± ekleyin ve bitkiyi kÃ¶klerine zarar vermeden yeni saksÄ±ya yerleÅŸtirin.

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â—Š SaksÄ± deÄŸiÅŸiminden sonra can suyunu mutlaka verin. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± arttÄ±kÃ§a sulama sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol edin. Fazla suyun kÃ¶k Ã§Ã¼rÃ¼mesine yol aÃ§abileceÄŸini unutmayÄ±n. Sulama suyunun Ã§ok sÄ±cak veya Ã§ok soÄŸuk olmamasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterin.

GÃœBRELEME

â—Š GÃ¼brelemeyi tamamlamalÄ±, Ã§im ekimine de mart ayÄ±nda baÅŸlamalÄ±sÄ±nÄ±z.

â—Š Bitkinin saÄŸlÄ±klÄ± bÃ¼yÃ¼mesi iÃ§in organik gÃ¼bre veya doÄŸal kompost kullanÄ±n. Besin takviyesi sonrasÄ± yabani ot oluÅŸursa, elinizle temizleyerek uzaklaÅŸtÄ±rÄ±n.

HANGÄ° Ã‡Ä°Ã‡EK NE SEVÄ°YOR?

Alisyum: Nemli topraÄŸÄ± sever, dolaylÄ± gÃ¼neÅŸ almalÄ±, sarkÄ±cÄ± yapÄ±da bÃ¼yÃ¼yebilir.

Begonya: Baharda dÄ±ÅŸ mekÃ¢na Ã§Ä±karÄ±lmalÄ±, doÄŸrudan gÃ¼neÅŸ ve esintiden korunmalÄ±.

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BuzÃ§iÃ§eÄŸi: GÃ¼neÅŸi sever, soÄŸuÄŸa dayanÄ±klÄ±dÄ±r. KÃ¼Ã§Ã¼k saksÄ±lara uygun deÄŸildir.

Ficus: GÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ± eÅŸit almalÄ±, direkt gÃ¼neÅŸe maruz kalmamalÄ±.

HanÄ±m Ã§antasÄ±: Serin, aydÄ±nlÄ±k, cereyansÄ±z ortamda iyi geliÅŸir.

Hazeran: Nemli ve serin ortam sever. SÄ±cak ve kuru havalarda zorlanÄ±r. RÃ¼zgÃ¢rdan korumanÄ±z gerekiyor.

KÃ¼peÃ§iÃ§eÄŸi:ÂGÃ¼neÅŸ istemez. Ortam sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 5Â°C altÄ±na dÃ¼ÅŸmemeli, toprak deÄŸiÅŸimi yÄ±lda bir kez yapÄ±lmalÄ±.

Lobelya: Sabah gÃ¼neÅŸini, Ã¶ÄŸleden sonra gÃ¶lgeyi tercih eder.

Monstera ve calathea: Nem sever, iÃ§/dÄ±ÅŸ mekÃ¢nda yaÅŸayabilir.

Ortanca: Sabah gÃ¼neÅŸ, Ã¶ÄŸleden sonra gÃ¶lge ister. Kuzey/gÃ¼ney cepheye uygun bir alan seÃ§ebilirsiniz.

Torenya: Ä°lkbahardan sonbahara kadar Ã§iÃ§ekli; gÃ¶lge veya yarÄ± gÃ¶lge ister.

Peperomia: Havadar ortamÄ± sever, nisan sonu destekleyici besin verilebilir.Â (Naz Irmak Saf)





DEKORATÄ°F DOKUNUÅžLAR

â—Š Balkonda boÅŸ bir duvarÄ±nÄ±z varsa, duvara monte edilen raflarla bitkiler iÃ§in alan oluÅŸturabilirsiniz.

â—Š AskÄ±lÄ± balkon saksÄ±larÄ± kullanarak bitkilere yer aÃ§abilirsiniz.

â—Š Tek bir duvarÄ±nÄ±z varsa bir paleti dik ÅŸekilde monte edip Ã¼zerine birden fazla renkli saksÄ± asarak dikey bir bahÃ§e oluÅŸturabilirsiniz.

â—Š Makrome ve hasÄ±r sepet gibi Ã§iÃ§ekliklerle bitkilerinizi tavana asabilirsiniz.

â—Š Ä°Ã§ mekÃ¢ndaki sÄ±cak ve rahat atmosferi balkona taÅŸÄ±mak iÃ§in yere renkli kilimler serebilirsiniz.Â (Naz Irmak Saf)

â—Š KÄ±rsal bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m istiyorsanÄ±z, bÃ¶lÃ¼mler arasÄ±nda belirgin sÄ±nÄ±rlar oluÅŸturmadan Ã§alÄ± formunda bitkiler kullanabilirsiniz (cosmos, lavanta gibi). FransÄ±z bahÃ§esi tarzÄ± istiyorsanÄ±z, form verilmiÅŸ yeÅŸil bitkilerle dÃ¼zenleyebilirsiniz (defne, biberiye, ligustrum, taflan gibi).

â—Š Terracotta saksÄ±lar, tik veya rattan mobilyalar ve pamuklu dokular doÄŸal ve huzurlu bir atmosfer yaratmanÄ±zÄ± saÄŸlayabilir.Â

â—Š Bitkilerin arasÄ±nda konumlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ aynalarla mekÃ¢na derinlik katmak iyi bir fikir olabilir.

(Selen Tanyeri)