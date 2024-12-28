Rekabet, eğlence, kahkaha, heyecan... Hepsi bu kutuların içinde

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Yılbaşı akşamını evde geçirmeyi planlıyorsanız, eğlencenin hiç bitmediği, mutlu bir atmosfer yaratmak için kart ve kutu oyunlarını değerlendirebilirsiniz. Büyükleri ve küçükleri bir araya getirecek hem ikonikleşmiş hem de az bilinen seçenekleri oyun tutkunlarına sorduk.

EN SEVİLENLERİN ZORLU ALTERNATİFLERİ

Özge Lokmanhekim - Çocuk-aile yazarı





◊ Bir de böylesini deneyin

Herkesin bildiği orijinal Uno’nun yerine iki alternatif sunan Özge Lokmanhekim “Normalinden daha agresif olan No Mercy ve daha hızlı oynanan All Wild orijinal oyundan çok daha zor ama daha eğlenceli” yorumunu yapıyor.

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◊ Yenisine bir şans verin

Pictionary Air klasik Pictionary oyununun dijital bir versiyonu. Eski usul kâğıda çizmek yerine akıllı cihazlarla oynanan bu oyun için Özge Lokmanhekim “Çizim yeteneğinizi ortaya koyarken teknolojiyi de kullanıp ekrana nasıl yansıdığını görüyorsunuz” diyor.

◊ Türkiye versiyonunu oynayabilirsiniz

Özge Lokmanhekim klasikleşmiş emlak oyunu Monopoly’nin Türkiye versiyonunu öneriyor. “Bu nostaljik oyunu arkadaşlarınızla ve ailenizle oynayarak gecenize renk katabilirsiniz” diye ekliyor.

HIZLI DÜŞÜNME, YARATICILIK, İLETİŞİM...

Aslı Çakır, gazeteci, kutu oyun meraklısı





◊ Çocuklu yılbaşı için...

Kalabalık değilseniz küçüklerle oynanabilecek en güzel oyunlardan biri Kızma Birader ama isminin aksine rekabet kızışabiliyor. Çocuklarla birlikte eğlenebileceğiniz bir diğer oyun Pictureka!. Genellikle miniklerin kazandığı bu dikkat oyununu biz kızımız küçükken almıştık, yıllar geçti, halen zevkle oynuyoruz. Özetle kartlarınızda çıkan resimleri binlerce şeklin iç içe girdiği tahtada en hızlı, en çok bulma oyunu. Daha da küçükler için Life kutu oyununu alabilirsiniz. Kafa çalıştırıcı Acaba Neyim’le de ailece doyasıya eğlenebilirsiniz.

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◊ Klasikler denince...

Tabu her zaman favorimiz... Biliyorsunuz, amaç yasak kelimeleri kullanmadan kartınızda çıkan kişiyi, hayvanı, nesneyi ekip arkadaşınıza anlatabilmek. Hızlı düşünme, iletişim gücü, yaratıcılık ve iyi bir ekip arkadaşı gerekiyor. Ben kolay oynandığı, kafayı çalıştırdığı ve birilerine laf anlatmayı, birilerini anlamaya çalışarak dinlemeyi geliştirdiği için seviyorum ki zaten galiba bu yüzden erkeklerden çok kadınların favorisi. Başka bir klasik Pictionary, Tabu’nun çizimlisi diyelim. Ressamla çöp insan bile çizemeyen arasında bir fark olmuyor, kim daha yaratıcı ve ekip arkadaşının anlayacağı şekilde çizebilirse kazanıyor. Ama bu oyunda hiç ummadığımız kişilerin ‘gerçek yüzlerini’ gösterdiklerini, “Ama yani pizzadır bu, çilek ne ya!” diye ekip arkadaşlarına bas bas bağırdıklarını da çok gördük.

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◊ Gerçek oyun meraklılarına

Settlers of Catan’ı da artık klasik sayabiliriz. Nasıl oynanacağını bilmiyorsanız bu hafta sonu alıp bir saatinizi ayırırsanız oynamaya başlayabilirsiniz. Aynı şey Ticket to Ride için de geçerli, evde bir ergen varsa o da sevebilir. Asıl oyun meraklılarınaysa tüm yeni yıl için Tikal, Carcassonne, Puerto Rico’yu tavsiye ederim. Ben de bu yıl, herkesin önerdiği Dixit’e bakacağım, bizi kutu oyunlarına başlatan Acquire’a da geri döneceğim.

◊ İskambil...

Önerim Dürt ya da Çanak diye geçen, basitçe 7’lilerin altını üstünü tamamlama, kart koyamayınca da çanağa marka atma olarak anlatabileceğim oyun... Öğrenmek sadece 5 dakika, oynamasıysa bırakamadığınız için 5 saat sürüyor. Şakacı dedelerle oynanabilecek klasik iskambil oyunuysa Blöf. Eşek, Spoon gibi hız oyunları da geceye coşku katabilir.

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◊ Biraz da çılgınlık...

Doğruluk mu cesaret mi benzeri kart oyunları çeşitlenmiş. Erotik, romantik, cesur vb. kategorilerde pek çok soru kartları var. Çiftler ve samimi arkadaşlar için eğlenceli. Hem birbirini daha yakından tanımak hem de geceye biraz çılgınlık katmak için ideal.

◊ Hiç olmazsa...

Evinizde iskambil kâğıdı dahi yoksa o zaman sessiz sinemaya geri döneceğiz. Çok zor ama çok eğlenceli. Bakalım ‘Maymunlar Cehennemi’ni ya da ‘Otomatik Portakal’ı nasıl anlatıyorlar... “Maymun olamam” diyorsanız, o zaman açın Spotify’ı, yaşınız hangi yıllara yetiyorsa, 80’ler, 90’lar, listenizi yapın, çalmaya başlayın. Şarkının adını, söyleyeni ilk bilen puanı kapar. Araya da nostaljik sohbetler katar, gençken gittiğiniz konserleri, ayrılık acısında nasıl o şarkıyı dinlediğinizi anlatırsınız, muhabbet akar gider. Bir bakmışsınız 10, 9, 8, 7…

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HEYECANI DORUĞA ÇIKARALIM

Ferhat Çalapkulu, Türk Beyin Takımı Kaptanı





◊ Hayal gücünüzü konuşturun!

Dixit’in amacı, oyuncuların hayal gücünü kullanarak, resimli kartlar üzerinden hikâyeler anlatmak ve diğer oyuncuların bu kartları doğru tahmin etmesini sağlamak. Ferhat Çalapkulu bu oyunla ilgili şunları söylüyor: “Yaratıcılığı ön plana çıkarıyor. Herkesin farklı yorumlayabileceği kartlarla dolu.”

◊ Ajanı bulun

Ferhat Çalapkulu Codenames oyunuyla ilgili şunları anlatıyor: “İki takımın birer istihbaratçı lideri olarak verilen ipuçlarıyla takım arkadaşlarınıza doğru kelimeleri buldurmaya çalışıyorsunuz. Bunu kod isimleri kullanarak yapıyorsunuz. 5-6 kişiye kadar oynanabilecek bir oyun.”

◊ Gecenin olmazsa olmazı

Yılbaşı gecesi Tombala’sız olmaz. Numaralar çekilir, kartlarda eşleşen sayılarla heyecan doruğa çıkar. İlk ‘Tombala!’ diyen ortaya koyulan ödülü toplar. Ferhat Çalapkulu bu eğlenceli oyunun ailesi için vazgeçilmez olduğunu anlatıyor.