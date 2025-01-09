Rap’in ateşi sönmüyor

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ŞARKILAR PEŞ PEŞE GELDİ…

Her kuşağı kalbinden yakalayan Emre Aydın ‘Bir Şişe Kırmızı’ adlı duygusal parçasında “Yokluğun çoğul, yokluğun yara, yokluğun umurumda” diyor. Ekim ayında yayımladığı ‘Herkes mi Terk Etmiş’ten kısa bir süre sonra çıkardığı bu yeni teklisinin söz ve müziği kendisine ait.

‘Bir Şişe Kırmızı’ (Tekli)

Emre Aydın

Sony Music Türkiye

İKİ YIL SONRA YENİDEN

Sefo ve Jako üç yıl önce ‘Kördüğüm’ düetine imza atmışlardı. Rap müziğin iki başarılı ismi bu kez ‘Nar’ için bir araya geldi. Eğlenceli bir parça olan ‘Nar’ın söz ve müziğini Sefo ve Jako birlikte yazmış. Teklinin prodüktörüyse Divxrse. Yılın ilk ayında enerjimizi yüksek tutmaya devam…

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‘Nar’ (Tekli)

Sefo, Jako

Sony Music Türkiye

ÖZGÜR BİR YORUMLA…

Bestecisi Oscar Peterson, Kanada’daki Laurentide Dağları’nın güzelliğinden ilham alarak besteleği ‘Laurentide Waltz’da doğaya olan hayranlığını ifade eder. Piyanist İklim Tamkan yeni çalışmasında bu valsi yumuşak tonlar kullanarak ama özgür bir tavırla icra etmiş.

‘Soft Reflections: Op. I, Laurentide Waltz’ (Tekli)

İklim Tamkan

Pasaj Music

KİM BU PEŞİNDEKİLER?

Rap’çiler yıla hızlı girdi. Bir yeni tekli de Murda’dan geldi. ‘Peşimdekiler’in söz ve bestesi rap’çinin imzasını taşıyor. Murda’nın geçen kasım ayında çıkardığı ‘Bırak Öyle Kalsın’ adlı çalışması da beğenilmişti.

‘Peşimdekiler’ (Tekli)

Murda

Avrupa Müzik

BİR İŞBİRLİĞİ DAHA

Rap müzikte bir ortak çalışma da Asil Slang ve Allame’den geldi. ‘Seri Katiller’ serisinin yeni şarkısı olan ‘Balmumu’nun prodüktörü Bury. Jersey tarzıyla dikkat çeken çalışmanın söz ve müziğiyse Asil Slang ve Allame imzalı.

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‘Balmumu’ (Tekli)

Asil Slang, Allame

Warner Music Türkiye