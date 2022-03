Raphael Esterhazy: Şarkım belki de hayatında değişiklik isteyen gençlerin kalbine dokunuyor

Haberin Devamı

Belçikalı şarkıcı, müzisyen, söz yazarı ve prodüktör Raphael Esterhazy, namı diğer Konoba bir kez daha Türkiye’deki dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. ‘On Our Knees’ şarkısıyla çıkış yapan ve YouTube’da 50 milyon dinlenmeye ulaşan Konoba, 24 Mart’ta Ankara’da, 25 Mart’ta İzmir’de ve

26 Mart’ta İstanbul’da ‘Kendine Has’ sponsorluğunda konser verecek.Ülkemizde kalabalık bir hayran kitlesine sahip olan Konoba sorularımızı yanıtladı.



*Yeni bir konser serisine başlıyorsunuz. Öncelikle kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Harika. Pandemi yüzünden son iki yıl oldukça zor geçti ama tünelin ucundaki ışığa sonunda ulaşmış gibiyim... Turlara yeniden başlamak ve yeni bir albüm çıkarmak heyecan verici!



*Farklı kültürlerden insanların müziğinizi dinlemesi nasıl bir his?

Müzik evrensel bir dil. Dünyanın her yerinden insanı birleştirme gücüne sahip. Her bir kıtadan, birbirinden tamamıyla farklı kültürü, dini ya da politik görüşü olan birçok insanın aynı anda şarkılarımı dinlemesi müthiş bir duygu! Çünkü müziğim aracılığıyla birbirlerinden haberleri olmadan aralarında bir bağ oluşuyor.



*Türkiye’de bu kadar sevilmenizi neye bağlıyorsunuz?

Asıl nedenini bilmediğim kesin! Müziğimin temelinde güzel melodiler ve ses uyumu var, Türk halk müziğinde de güzel melodiler

ve uyum hâkim. Belki de en popüler şarkım ‘On Your Knees’ hayatında değişiklik isteyen birçok gencin kalbine dokunuyor: ‘Bir şeyler olması gerekiyor / Yoksa dizlerimizin üzerine çökeceğiz’.

“Beyoğlu’ndan Karaköy’e yürüyüp vapurla Kadıköy’e geçeceğiz. Bence İstanbul’un en güzel rotası bu!”

*İstanbul’da yapmayı sevdiğiniz ritüelleriniz var mı?

Ekibimle birlikte şehir turuna çıkacağız. Beyoğlu olağanüstü bir güzelliğe sahip ve bu nedenle bu çevrede bir yürüyüş yapacağız. Karaköy’e doğru yürüyüp vapurla Kadıköy’e geçeceğiz. Bu şehirde görecek birçok muhteşem yer var ama bence İstanbul’un en güzel rotası bu!



*Yakın zamanda İstanbul’la ilgili bir ‘Reels’ (kısa video) paylaştınız...

Son zamanlarda fotoğraf ve videoyla daha çok ilgilenmeye başladım. İstanbul seyahatim sırasında da çok güzel kareler yakaladım ve onları paylaşmak istedim.



*Sosyal medyayla ilişkiniz nasıl?

Son dönemde daha az çünkü çok zamanımı alıyordu. Bence sosyal medya insanların ruh sağlığı için tehlikeli. Çünkü size hızlı ve kolay dopamin shot’ları sunuyor ama uzun vadede depresyona yol açacak durumlar yaratabiliyor. Sosyal medyadan tamamıyla uzaklaşabilmeyi isterdim ancak hayranlarımla doğrudan bağ kurmamı sağlıyor ve bu benim için gerçekten çok önemli.



*Ukrayna’da konser verecektiniz. Orada yaşananlar sizi nasıl etkiledi?

Beni çok sarstı! Çok sevdiğim bir ülke. Her gün haberleri izlemek, yıkılan hayatları görmek çok acı verici.

‘Eşime sık sık menemen yapıyorum’

*Müzik dışında ne gibi tutkularınız var?

Ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, büyük akşam yemekleri düzenlemeyi, yürüyüşe çıkmayı, oyunlar oynamayı, yemek yapmayı çok şeyi seviyorum. Seyahatlerimde yeni yemekler, tarifler keşfederim. Önceki İstanbul seyahatimde menemeni denedim ve çok sevdim. Sonra internetten tarifini bulup eşim için pişirdim; o da çok beğendi. Artık sık sık yapıyorum!