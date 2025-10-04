‘Rap arabeske meze oldu’

Haberin Devamı

Rap deyince adeta akan sular duruyor onun için. Saatlerce bu konuda konuşabilecekmiş izlenimi veriyor. Ama çoğu rap’çinin aksine slogan cümlelere sığınmadan, içinde özeleştiriyi de barındıran önemli tespitlerde bulunuyor. Anıl Piyancı’yla yeni albümü ‘Paradigma’ için buluştuğumuzda da benzer bir sohbete daldık. Bu kez yeni albümünü şekillendiren duygulardan da bahsetti. Bir de kızı İzmir’den...

◊ Albümün adı ‘Paradigma’. Deneyimlerin, değerlerinle şekillenen bakış açınla bugününü nasıl yorumluyorsun?

Kısa bir süre öncesine kadar düzenli bir hayatım vardı. Şimdi yepyeni bir düzene geçtim. Birçok konuda hayata bakış açım değişti. Albüm de bu değişimi temsil ediyor zaten.

◊ Bir kırılma mı yaşadın?

17 yıllık bir ilişkim vardı. Evlilik bitince alıştığım düzen yıkıldı, yenisini inşa etmek zorunda kaldım. O süreç zaman aldı ama yeni yolculuğum başladı. Bu durum bazen iyi hissettiriyor, bazen kötü. Ama güçlü kalmaya çalışıyorum.

◊ Tek taraflı bir bitiş miydi?

Tek taraflı değil tabii, ama onun kararıydı, benim değil.

◊ Kabullenmek zor muydu?

Kabullenme süreci zaman aldı. O bir dönem... ‘Paradigma’daki şarkılar da işte o dönemin şarkıları.

◊ Şarkıları dinleyince sanki başlarda bir öfke varmış gibi hissediliyor...

‘Öfkemin Esiri’yle başlayıp ‘Çok da Gerçeğim’le bitiyor albüm. Hayatta her şeyin olabileceğini, kabullenilmesi gerektiğini anlatıyor ‘Çok da Gerçeğim’. Başta öfkeli olan adam sonunda motivasyonunu buluyor.

‘MÜZİK, HAYAT, KIZIM...’

◊ O motivasyonlardan biri kızın Lina İzmir (4,5) mi?

Müzik, hayat ve kızım... Yıllar önce tweet atmıştım kızım ya da oğlum olursa ismini İzmir koyacağım diye. Eski eşim de Lina’yı ekleyelim dedi. Lina da Anıl’ın tersi olduğu için kabul ettim (gülüyor). Kızımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Aynı evdeyken ilgilenmekten çok farklı şimdiki durum. Haftanın 2-3 günü benimle. Bana destek olanlar var elbette ama her gün ne yiyecek, ne içecek gibi detaylarla ilgilenince kendimi daha bir baba gibi hissettim.

◊ İzmir hissediyor mu bu farklılığı?

Bir “Babacım seni seviyorum” deyişi var, beni eritiyor, mahvediyor. Gerçek aşkın tanımını şimdi anladığımı

düşünüyorum.

◊ Sen de bir boşanmış anne-baba çocuğusun değil mi?

Bizimki boşanmanın ötesi. Çoktan boşanması gereken bir çift olmalarına rağmen 16-17 yıl ayrılmadılar. Eskiden biraz daha zordu boşanmak. Şimdi anlıyorum onları ama o çocukluk travmaları bende bayağı etki yarattı.

◊ Madem çocukluğuna döndük, oradan devam edelim. “Adam olmaz” dedikleri türden bir çocukmuşsun. Neden?

Beceriksizdim. Babam mobilyacı, el sanatlarında müthiştir. Beni de yanında çırak olarak götürüyordu. Koltuk filan söküyor, ben beceremiyordum. Garsonluk yaptığım dönemde bardakları taşıdığım tepsiyi düşürüyordum.

‘SANATÇI RUHLUYDUM’

◊ Hip-hop’la bağın o zamanlarda mı kurulmaya başladı?

Evet, o beceriksizlik benim başka yönlerimi keşfetmemi sağladı. Sanatçı ruhlu bir çocuktum. Bende yaratıcılık ve çalışma azmi vardır. Ama el yeteneği yoktur, iyi resim çizemem ama iyi söz yazarım.

◊ Rap’ten önce break dans ve grafitiyle de uğraştın...

Grafiti yaptım ama çizim konusunda insanlara ancak çalışarak yetişebildim. Doğuştan yetenekliler vardı. Grafiticilerin 2 günde yaptığını ben 10 günde bitiriyordum ama mutlaka bitiriyordum. İş, tavşan-kaplumbağa yarışına dönmüştü, bitirdiğim için ben başarılı gözüküyordum.

◊ O zaman tabii break dans, grafiti vs. hep altkültür...

Tam bir altkültür. O heyecan, o keşif duygusu bambaşkaydı. Tunç Dindaş’ın (Turbo, grafiti sanatçısı) mesela katkısı çok büyüktür. Blue Jean dergisine o hip-hop sayfasını yapması bize ‘bir yerlerde birileri daha var’ı gösterdi. Sonra internet çıkınca insanlar birbiriyle tanışmaya başladı. Bu kültür yavaş yavaş büyüdü.

◊ Ve rap müzik bugünkü noktaya geldi...

Ve geldiğimiz noktaya bak! Lanet olsun (gülüyor). Şaka bir yana rap müziği getirdiğimiz noktadan memnunum. Ama gidişattan memnun değiliz.

◊ Nedir o gidişat?

Rap müzik arabeske meze oldu. İyi bir sentez değil yapılanlar. Kültür dışı bir rap müzik var. Ama ikisi de rap adı altında sunulduğu için aynı kategorideymiş gibi gözüküyor. Bundan rahatsızız.

◊ Aslında arabesk de bir altkültür değil mi?

Evet, arabesk de bir altkültür, doğru kullanıldığında harika da bir tür. Türle değil, tavırla ilgili derdimiz. Sadece para için müzik yapmak örneğin...

◊ Sorumluluk duyuyor musun?

Evet, çünkü bize öğretenler oldu. Şimdi ben ne kadar böyle konuşsam da gençlere kızamam. Çünkü bilmiyorlar. Nereden bilecekler?

◊ Nerede koptu bağ?

TikTok’ta koptu. Adam TikTok’un içine doğmuş. Ona özenmiş, onu yapmış. Onun suçu değil. Bu yüzden bundan sonra elimi taşın altına koymadan laf etmeyi düşünmüyorum. Eğitimle başlıyor her şey.

◊ Sen de eğitim veriyorsun değil mi?

Bir okul açmanın eşiğindeyim. Bu kültürü ve müziği öğrettiğimiz bir okul olacak. Artık bugünü değiştiremeyiz, olan oldu ama bu okul 5-10 yıl sonrasına yatırım. Vizyon katacağımız binlerce çocuk var.

‘HER RAP’Çİ KAZANMIYOR’

◊ Karşıyaka’da bir de pub açtın. Orada da hip-hop ortamı mı var?

Gençler aynı müzikleri dinledikleri yerlerde bir arada olmak ister. Atölyeleri de orada vermeye başladık. Adı Adlib Pub. Adlib, rap müzikte bir teknik terim.

◊ Rap’çiler çok para kazanıyor mu gerçekten?

Her rap’çi kazanmıyor. Bildiğim 10 kişi vardır rap’ten para kazanan, onlar da ultra kazanıyor. Zaten önemli olan sürdürülebilir para kazanmak. Bir günde fakirleşebilirsin, bir hatana bakar. Ben kazanma yöntemlerini bilirim ama batırdığım da çoktur.

◊ Rap müzikte üretim çok. Orijinalle taklidi nasıl ayırt edeceğiz?

Dijital dünyanın getirdiği olumsuzluklardan biri bu. O kadar çok üretim var ki; kim, neyi analiz etsin! Bir parçaya bakıyorum, 50 Cent’ten sample kullanılmış, sanatçının haberi yok, bir dijital müzik platformunda resmi listede. Altta dönen çirkin bir ticaret var, o da müziğe zarar veriyor. Ama bu da bir dönem. Geçecek.

◊ Rap müziğin karşı duruşu son dönemde biraz arka planda mı kaldı?

Rap özgür bir müzik. Aşktan veya siyasetten bahsedebilirim. İstersem kazandığım parayı, katıldığım partiyi anlatırım... Bu görevi üstlenmeye çalışan bazı müzisyenler bana kalırsa saçmalıyorlar. Bu sadece müzikle olabilecek bir şey değil. Nasıl duruş sergilediğin önemli. Sırf etkileşim için kasanlar var. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın ama siyaseti de kullananlar var.

‘SEÇİMLERİ HAYATIN YAPMASINA İZİN VERDİM’

◊ Hayatında pişmanlıklar var mı?

Mutlaka vardır. Ama pişmanlıklar, yani hatalar olmadan iyi şeyleri anlayabilir misin? Yani hata yapmadan büyüyemiyorsun. Kendimi bununla motive etmeye çalışırım. Yoksa hataların pişmanlığını yaşayan bir insanım. Çok takıldığım oldu. Çok karanlığa çekti beni o. Şimdi girdiğim yoldan çok memnunum ama seçimleri hayatın yapmasına izin verdim. Öyle olmasa iyi olabilirdi.