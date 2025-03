Ramazan geldi, sofralar bereketlendi

Haberin Devamı

Ramazan ayında şehir başka bir havaya bürünüyor. İftarı çoğu zaman evlerimizde ailemizle yapmayı tercih ediyoruz ancak bazen kalabalık sofralar dışarıya taşsın da istiyoruz. Ben iftarı restoranda yapmayı çok severim, gittiğim yerin atmosferi de güzelse tadından yenmez. Misal Four Seasons Hotel İstanbul at Sultanahmet’in içindeki Avlu Restoran’ın iftarı; önden otelin çevresini turlayıp Arasta Çarşısı’ndaki butiklere bakar, sonra da lezzetli sofranın yolunu tutarım. Bir klasik olan Beyti de favorilerim arasında; suböreği, zeytinyağlıları ağzımı sulandırır. Fiyatlara gelince; Boğaz manzarasına karşı bir iftar sofrasının bedelinin 5.000 lirayı bulduğu oluyor ancak daha uygun menüler de var. Bu ramazan için seçtiğim yerleri fiyatlarına göre sıraladım.

◊ Sultanahmet’teki Four Seasons otelindeki Avlu Restoran’da executive chef Özgür Üstün ve ekibi, odun fırınında lahmacun, içliköfte, Kayseri mantısı, tereyağlı pirinç pilavı, hünkârbeğendi ve iskender kebabı gibi lezzetler hazırladı. Fiyatı 3.950 lira. Beşiktaş’taki Four Seasons Hotel at the Bosphorus’taysa açık büfe olarak sunulacak iftar yemeğine Türk sanat müziği dinletisi eşlik edecek. Fiyatı 4.950 lira.

fourseasons.com

◊ Bir klasiktir Beyti Florya... Çorbası, et yemekleri ve tatlıların hepsi birbirinden lezzetli. 1945’ten beri hizmet veriyor. Suböreğinden ekmek kadayıfına, zeytinyağlılardan ana yemek seçeneklerine zengin bir menüsü var. Fiyatı 4.500 lira. (0212) 663 29 90

◊ The Peninsula İstanbul, The Lobby’de Türk sanat müziği eşliğinde iftar menüsü servis edilecek. İftariyelikler ve soğuk mezeler açık büfede, ara sıcak ve ana yemekler alakart olarak masalara gelecek. 4.100 lira artı yüzde 10 servis ücreti ekleniyor.

(0212) 931 28 88

◊ Fairmont Quasar’ın içindeki Aila’nın şefi Kemal Can Yurttaş, Anadolu mutfağından ilham alarak zengin bir iftar menüsü hazırladı. Bingöl’den tutmaç çorbası veya Malatya’dan mahluta çorbası gibi... Ara sıcaklarda sahanda yumurta, lahanalı kuzu tandır sarması da var. 2.900 lira.

(0536) 288 41 42

◊ Zeytinburnu’ndaki Mövenpick Hotel’in restoranındaki iftar menüsünde Türk mutfağından lezzetler var. Ay boyunca müzik dinletisi olacak. Fiyatı

2.000 ve 3.000 lira. (0212) 401 10 19

◊ Florya’daki Ziya Şark Sofrası’nın menüsü çorba, iftariyelik, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşuyor. İçecekten başlangıca hepsi sınırsız... Ana yemek seçenekleri patlıcanlı kebap, kuzu şiş/kuzu tandır (dönüşümlü), et döner, Urfa haşhaş kebabı, tavuk şiş... Fiyatı 2.250 lira.

(0212) 663 88 40

◊ Kandilli’deki Cemile Sultan Korusu’nun restoranlarında farklı fiyat aralıklarında menüler hazırlanmış. Koru Restoran Kandilli’deki menünün fiyatı kişi başı 1.350 lira. (0216) 308 49 43

◊ Maslak 1453’ün içindeki Acolar Ocakbaşı’nda iftariyelikler, çorba, ara sıcak, ana yemek, salata ve tatlının içinde olduğu menü 1.350 lira. (0516) 166 24 26

◊ Çamlıca’daki Çömlek Kuru Fasulye’de Çamlıca Kulesi ve Adalar manzarası eşliğinde Türk mutfağı yemekleri yiyebilirsiniz. Taş fırında, özel çömlekte pişirilen kuru fasulyenin dahil olduğu iki seçenekli menü var, fiyatları 680 ve 980 lira. Meşhur sütlacına da yer bırakın. (0549) 620 60 60

◊ Çeşitli semtlerdeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Lokantası 12.00-20.00 arası hizmet verecek. Günlük menü Instagram (@ibbkentlokanta) üzerinden duyuruluyor. Üç çeşit yemekten oluşan menünün fiyatı 40 lira. 444 10 34



Ah geceler

◊ Çağla Yapar bu gece 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 35

◊ Berk Sunal bu gece 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başına geçecek. Rezervasyon için: @boopkurucesme

◊ Berkan Yeniçeri bu gece 23.45’te İzmir Om Mistral’de. (0541) 269 60 66

◊ Simge Eğrilmez bu gece 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

◊ Ayla Balyemez bu gece 00.00’da Line Up Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Damla Binici 4 Mart Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında.

(0212) 245 45 42

◊ Serhat Yılmaz 6 Mart Perşembe 00.00’da Next Door’da çalacak. Rezervasyon için: @nextdooremirgan

◊ Aybüke Albere 7 Mart Cuma 23.00’te Oda By Venge’de. (0554) 198 05 12

◊ Yağmur Hızal bu gece 1.00’deThe Room Live’da. (0535) 018 60 93

7’24 yetmez

◊ 9 ve 22 Mart 13.30’da Yalıda Tiyatro etkinliği kapsamında Fuat Paşa Yalısı’nda ‘Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu’ oyunu sahnelenecek. Balkon 2.000, tam 750, öğrenci 500 lira. tiyatrolar.com.tr

◊ Antonina Turizm, ramazan ayında da günübirlik İstanbul turları düzenlemeye devam ediyor. ‘Tarihi İstanbul’da İftar Turu’ 16 Mart’ta gerçekleşecek. Sultanahmet Camisi, At Meydanı, Firuzağa Camisi turun durakları arasında. 16.30’da başlayacak etkinlik gece yarısına kadar sürecek. İftar menüsü ve rehberlik hizmeti dahil 5.250 lira. antoninaturizm.com

◊ Sunay Akın geçen yıl beğeniyle takip edilen ‘Müzede Bir Meddah’ konuşmalarıyla ramazan süresince yeniden Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki BlackBox’a konuk oluyor. ‘Hilali Beklerken’ başlıklı ilk sohbet bugün 14.00’te. Tam 110, öğrenci ve

65 yaş üstü 60 lira. biletix.com