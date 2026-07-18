Raketler havada heyecan dorukta

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Her seviyeye göre

İSTA Padel, İstanbul

Sarıyer’deki kort için Berceste Şeber “Padelle yeni tanışanlardan milli takım sporcularına her seviyeden oyuncunun tercihi ” diyor. Zeynep Aytekin, Atilla Kaan Göne, Merve Toy, Atakan Özuysal’ın listesinde. 60 dakika 3.000 lira, 90 dakika 4.500 lira. (0542) 571 44 53



Haliç manzarasında

Exclusive Spor Kulübü Rixos Tersane, İstanbul

Banu Yelkovan “Haliç’in ortasında, manzarası çok iyi. Kitlesi de kaliteli” diyor. Sporunuzu yaptıktan sonra çevredeki birçok mağaza, restoran ve sosyal alan sayesinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. 60 dakika

3.000 lira, 90 dakika 4.000 lira. (0501) 810 82 33



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Şehrin kalbinde

Le Padel, İstanbul

Beşiktaş’taki tesiste LED aydınlatmalı 5 profesyonel kort var. Banu Yelkovan yüksek tavanıyla iyi bir seçenek olduğunu belirtiyor. Merve Mutlu’ysa düzenlediği organizasyonlarla öne çıktığını söylüyor. Ertan Bedir’in de tavsiyesi. 1 saat 3.400 lira. lepadel.co



7 kişilik antrenör kadrosu

Orange Padel Club, Urla

Veli Yiğit “Hem İzmir merkezde hem de Urla’da hizmet veriyor. 3 açık, 7 kapalı kort var. 7 kişilik deneyimli antrenör kadrosu tesisi öne çıkaran unsurlardan” yorumunu yapıyor. Kapalı kortun saatlik kirası

2.800 lira, açık kortun 2.400 lira. (0554) 837 23 35



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Beş yıldızını koruyor

Hillside City Club, İstanbul

Nurcan İbrahimoğlu, Etiler’deki merkezin senelerdir beş yıldızını koruyan bir kulüp olduğunu belirtiyor. Zeynep Aytekin eğitmenlerinin yetkin olduğunu vurguluyor. Hafta içi 16.00 öncesi 2.250 lira, hafta sonu 2.500 lira. (0212) 352 23 33



Aktiviteler düzenliyorlar

Acre Padel, Bodrum

Veli Yiğit “Modern bir tesis anlayışına sahip. Düzenledikleri aktiviteler yeni kişilerle tanışıp kaliteli zaman geçirme imkânı sunuyor” diyor. Sabah 8’den gece 2’ye kadar açık kortların 1 saatlik ücreti 3.600 lira,

1,5 saat 5.400 lira. (0532) 570 75 27



Tavan rekoru

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Alanya Padel AcademyxOBA, Antalya

Atakan Özuysal “Yaklaşık 10 metre tavan yüksekliği olan kortun çevresindeki camların ve zeminin dengeli yapısı amatör ve profesyonel oyunculara keyifli bir deneyim sunuyor” diyor. 1 saatlik ücreti 2.400 lira,

1,5 saati 3.670 lira. (0531) 706 81 07



Doğanın içinde

Casa Kilyos, İstanbul

Nurcan İbrahimoğlu şunları söylüyor: “Bir çiftliğin içinde, hayvanlarla bir arada spor yapabildiğiniz bir alan. Casa Kilyos’un inşaatına son derece özen gösterilmiş. Üstelik kullanılan raketler ve toplar da en üstün kalitede.” 1 saati 2.800 lira. (0535) 248 40 40



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Gece maçları yapılabilir

Club Bandeja, İstanbul

Tesis Beykoz’un asırlık ormanlarının içinde. Açık havada 3 kortu var. Profesyonel aydınlatmasıyla gece maçlarına da imkân tanıyor. Atilla Kaan Göne “Doğa içindeki dinlenme alanları ve premium kafesiyle öne çıkıyor” diyor. 1 saati 4.000 lira. (0530) 553 77 15



Şehrin gürültüsünden uzak

Pine Padel Club, İzmir

Buca’daki tesisin 2’si açık, 2’si kapalı 4 panoramik kortu var. Her gün açık. Maç sonrası dinlenmek için kafesi ve sosyal alanlarıyla hizmet veriyor. Ayrıca ekipman kiralama ve satış hizmeti de sunuyor. Merve Toy’un favori merkezleri arasında. (0551) 272 87 77



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Bu spor için Türkiye’de altyapı yeterli mi?

Padel kortlarının sayısı artsa da hâlâ iyileştirilmesi gereken bazı durumlar var. Jüri üyelerimiz nelerin değişmesi gerektiğini de anlattı.

◊ Zeminde nem ve kayma riski oyuncu güvenliğini tehdit ediyor. Düzenli zemin bakımı ve kaliteli kum takviyesiyle bu sorun çözülebilir. Eskiyen kort camları oyun kalitesini düşürüyor ve kırılma riski de olabiliyor. Periyodik temizlik ve bakım takvimi şart. Tesislerde, yoğun saatlerde park yeri bulmakta zorluk yaşanıyor. Kapasite artırımı veya alternatif park anlaşmalarıyla bu sorun çözülebilir. (Atilla Kaan Göne)

◊ Yaz okulları açılabilir ve yeni sporcular yetiştirilebilir. Ancak iyi eğitmen bulmak oldukça zor. (Zeynep Aytekin)

◊ Bir padel tesisi seçerken yalnızca kort sayısına bakmak yeterli değil. Aydınlatma, soyunma alanları, ekipman kiralama imkânı, ulaşım kolaylığı ve düzenli oyuncu kitlesinin olması da oyun deneyimini etkiliyor. (Ertan Bedir)