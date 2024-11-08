Rahat, ÅŸÄ±k ve sÄ±cacÄ±k

Haberin DevamÄ±

KÄ±ÅŸ mevsiminin en sevilen parÃ§alarÄ±ndan trikolarÄ±n dolap kÃ¶ÅŸelerinden Ã§Ä±kma vakti geldi. Ã–rgÃ¼ parÃ§alar yalnÄ±zca soÄŸuktan korumakla kalmÄ±yor, modaseverlerin stil oyunu yapmasÄ±na da olanak tanÄ±yor. Ã–zellikle hÄ±rka ve sÃ¼veterler, ceketlerin iÃ§inde ya da gÃ¶mlek, tiÅŸÃ¶rt gibi parÃ§alarla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda stilin havasÄ±nÄ± anÄ±nda deÄŸiÅŸtiriyor. Åžimdi gelelim yeni sezonun Ã¶rgÃ¼/triko trendlerine... Ã–ncelikle popÃ¼ler renklere gÃ¶z atalÄ±m. Hem erkek hem kadÄ±nlar iÃ§in kahverengi tonlarÄ± sezonda neredeyse her parÃ§ada olduÄŸu gibi trikolarda da Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. CanlÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lar da Ã§ok gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor. Bej, gri, lacivert, hÃ¢ki renkleri de popÃ¼ler. Yani klasik kÄ±ÅŸ renklerinden vazgeÃ§ilememiÅŸ. KadÄ±n modasÄ±nda kazaklarda dikkat Ã§eken en yeni trendlerden biri, kendinden atkÄ±lÄ± modeller.

Haberin DevamÄ±

Â

GENÄ°Åž HIRKALAR BENÄ°MSENDÄ°

Bir baÅŸka trend de aÅŸÄ±rÄ± oversize (geniÅŸ kesim) yakalÄ± kazaklar (Alexander McQueen koleksiyonuna gÃ¶z atÄ±n). Ekstra katman eklenmiÅŸ boÄŸazlÄ± kazak hepimiz iÃ§in yeni. Bir tarafta boÄŸazlÄ± kazaklar, diÄŸer taraftaysa omzu tamamen aÃ§Ä±kta bÄ±rakan modeller var. KÄ±ÅŸÄ±n soÄŸuktan ne kadar korur bilinmez ama ara mevsim iÃ§in iyi bir tercih olabilir, zira oldukÃ§a ÅŸÄ±k duruyor. Klasik saÃ§ Ã¶rgÃ¼lÃ¼ modeller de mevcut. Bir de retro desenli tasarÄ±mlar podyumlarda deÄŸil ama TikTok ve YouTube iÃ§eriklerinde karÅŸÄ±ma Ã§Ä±kÄ±yor. Â Oversize retro tarzda bir kazaÄŸÄ±n mini eteklerle tamamlanmÄ±ÅŸ hali favorim.Â

BÃ¼yÃ¼kannelerimizin vazgeÃ§ilmezi olan hÄ±rkalarsa gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde tÃ¼m dÃ¼nyada stil sahibi kiÅŸiler tarafÄ±ndan benimsendi. 2024 kÄ±ÅŸ defileleri hÄ±rkanÄ±n etkileyici dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼n bir kanÄ±tÄ± adeta. Hem tasarÄ±mcÄ±lar hem de moda ikonlarÄ±nÄ±n sahiplendiÄŸi hÄ±rkalar, bÃ¼yÃ¼kbaba tarzÄ±nÄ±n genÃ§ler tarafÄ±ndan benimsenmesiyle de favori haline geldi. Ã–zellikle kocaman, dÃ¼ÄŸmeli hÄ±rka modelleri, hem erkek hem kadÄ±n modasÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Chanelâ€™in klasik tÃ¼vit modelleri de hÄ±rka denince kadÄ±n modasÄ±nda zarafetin bu sezonda da simgesi... SÃ¼veterler hÄ±rkalar gibi her kesim tarafÄ±ndan sahiplenilmese de artÄ±k demode bulunmuyor. Bu parÃ§alar nostaljik, popÃ¼ler ve cool bir edayla moda dÃ¼nyasÄ±na kendini kabul ettirdi. SÃ¼veterleri, takÄ±m elbiselerin iÃ§inde, kumaÅŸ pantolon ve beyaz tiÅŸÃ¶rt ikilisiyle ya da gÃ¶mleklerin Ã¼zerinde kullanabilirsiniz. Ben tek baÅŸÄ±na bluz gibi kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da seviyorum. Oversize modellerden crop (kÄ±sa) seÃ§eneklere, desenlilerden dÃ¼z renklere kadar her tarza hitap eden alternatifler var.

Haberin DevamÄ±

Ã–rgÃ¼ elbise, etek ve pantolonlar da gÃ¶zÃ¼mÃ¼ze Ã§arpÄ±yor. Elbiselerde mini alternatifler var ama midi boy olanlar kurtarÄ±cÄ± ve ÅŸÄ±k duruyor. Ã–zellikle Ã§izmeler ve uzun paltolarla yakÄ±ÅŸÄ±yor. Triko pantolonlarsa hem rahatlÄ±k hem de ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± bir arada sunuyor. Blazer ceketler ve topuklularla iÅŸte, spor ayakkabÄ±lar ve kazaklarla hafta sonu stillerinde kullanÄ±labilir.

HER TARZA UYGUN





Deseniyle retro stillere gÃ¶nderme yapÄ±yor. H&M, Â 1.199 lira





Haberin DevamÄ±

Triko pantolonlar hem rahat hem ÅŸÄ±k.ÂÄ°pekyol, 3.299 lira





BÃ¼yÃ¼kanne hÄ±rkalarÄ± artÄ±k cool oldu. Â Knitss, 9.450 lira





Omzu aÃ§Ä±k modeller anÄ±nda ÅŸÄ±klÄ±k garantili. YargÄ±cÄ±, 2.799,99 lira





AcÄ± kahve tonlarÄ±nda Ã§izmeyle tamamlayÄ±n.ÂZara, 4.690 lira

KISA KISA

Geleneksel kumaÅŸ, modern tasarÄ±m





YÃ¼zyÄ±llardan bu yana el dokuma tezgÃ¢hlarÄ±nda Ã¼retilen ve unutulmaya yÃ¼z tutmuÅŸ ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n culha kumaÅŸÄ±, DÃ¼nden BugÃ¼ne Culha DokumacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Projesi^yle yeniden hayat buldu. Hem yerel kalkÄ±nmayÄ± desteklemeyi hem de bu Ã¶zel kumaÅŸÄ± daha geniÅŸ kitlelere tanÄ±tmayÄ± hedefleyen Haliliye Belediyesi kurulan culha atÃ¶lyesiyle kadÄ±nlara istihdam olanaÄŸÄ± saÄŸlarken kumaÅŸÄ±n uluslararasÄ± moda dÃ¼nyasÄ±na tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Saf ipek, saf yÃ¼n ve saf pamuÄŸun dokuma tezgÃ¢hÄ±nda buluÅŸtuÄŸu, tamamen el iÅŸÃ§iliÄŸiyle ÅŸekillenen culha kumaÅŸÄ±, Ã¼nlÃ¼ modacÄ± Ã‡iÄŸdem AkÄ±nâ€™Ä±n tasarÄ±mlarÄ±yla birer esere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. 18 parÃ§adan oluÅŸan bir koleksiyon hazÄ±rlayan AkÄ±n, kumaÅŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemini ve ÅŸÄ±k bir gece elbisesinden ev tekstiline kadar geniÅŸ bir yelpazede kullanÄ±labileceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

Â