Radyo tiyatrosunun torunu: Podacto

Erkan KolÃ§ak KÃ¶stendilâ€™den FÃ¼sun Demirelâ€™e, Åžebnem Bozokluâ€™dan Reha Ã–zcanâ€™a uzanan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir oyuncu kadrosu teslim almÄ±ÅŸ â€˜mikrofonlarÄ±â€™. SeÃ§kideyse â€˜Mikadoâ€™nun Ã‡Ã¶pleriâ€™nden â€˜SÄ±rÃ§a KÃ¼mesâ€™e, projeye Ã¶zel yazÄ±lanlardan son yÄ±llarÄ±n kÃ¼ltleÅŸmiÅŸ yerli metinlerine heyecan verici oyunlar yer alÄ±yor. Podacto (ismini â€˜podcastâ€™ ve Ä°ngilizce oyun anlamÄ±na gelen â€˜actingâ€™ sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n buluÅŸmasÄ±ndan almÄ±ÅŸ) bir yandan da pandemi sÃ¼reciyle tarihinin en zorlu koÅŸullarÄ±nÄ± yaÅŸayan tiyatro iÃ§in alternatif bir â€˜oyun alanÄ±â€™. Ama daha da mÃ¼himi bir dijital tiyatro kÃ¼tÃ¼phanesi giriÅŸimi. Podactoâ€™nun hikÃ¢yesini kurucu yapÄ±mcÄ±larÄ± Nisan Ceren GÃ¶Ã§en ve Faruk Ã–zertenâ€™le oyuncularÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±ndan dinledik.

Podacto nasÄ±l bir motivasyonun Ã¼rÃ¼nÃ¼? Fikrin geliÅŸmesinde pandeminin etkisi oldu mu?

NÄ°SAN CEREN GÃ–Ã‡EN: Karantina sÃ¼recinde tiyatro metinleri okuyor ve podcast dinliyordum. â€˜Ä°kisinin birleÅŸmesi nasÄ±l olurâ€™ gibi dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin sonucunda Podacto ortaya Ã§Ä±ktÄ±. En temel motivasyonumuz dijital bir tiyatro metni kitaplÄ±ÄŸÄ± oluÅŸturabilmekti. Fikrin geliÅŸmesinde pandemi koÅŸullarÄ±nÄ±n etkisi vardÄ±r ama Podacto alternatif bir tiyatro sahneleme biÃ§imi arayÄ±ÅŸÄ±ndan ziyade yeni iÅŸitsel bir dinleme biÃ§imi merakÄ±ndan yola Ã§Ä±ktÄ±.Â

â€˜Kulak tiyatrosuâ€™ iÃ§in radyo tiyatrosunun genÃ§ kuÅŸak torunu diyebilir miyiz?

FARUK Ã–ZERTEN: Torun benzetmesi gÃ¼zel oldu. Zaten Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±ndan biri de radyo tiyatrosu. Ä°yi bir metnin her ÅŸekilde kendini ortaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. O nostaljik hissi alÄ±p biraz daha yaratÄ±cÄ± bir ses tasarÄ±mÄ±yla dinleyiciye ulaÅŸtÄ±rmak istiyoruz. Kulak mecrasÄ± iÃ§in yazÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶zgÃ¼n oyunlarla da bu deneyimi farklÄ±laÅŸtÄ±rmak iÃ§in uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±z.

NÄ°SAN CEREN GÃ–Ã‡EN: 1940â€™lÄ± yÄ±llardan itibaren TÃ¼rkiyeâ€™de Ã§ok Ã¶nemli bir radyo tiyatrosu geleneÄŸi sÃ¼regelmiÅŸ, televizyonun popÃ¼ler olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde geniÅŸ kitlelerin kalbinde Ã¶nemli bir yer edinmiÅŸ bu. Biz de bu bÃ¼yÃ¼den ilhamla yeni nesil iÅŸitsel bir tiyatro deneyimi oluÅŸturuyoruz.

Karantina gÃ¼nlerindeki kayÄ±t deneyiminiz nasÄ±ldÄ±?

FARUK Ã–ZERTEN: Projeye pandemi sÃ¼recinde oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n evlerine mikrofon ve kayÄ±t cihazÄ± gÃ¶ndererek baÅŸladÄ±k. SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± kalkÄ±nca izole ve dezenfekte edilmiÅŸ stÃ¼dyolarÄ± da devreye soktuk. Ä°steyen oyuncularÄ± oraya topladÄ±k, isteyen oyuncular evlerde bir araya geldi, bazÄ± oyuncularÄ±mÄ±z da uzaktan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ konuÅŸarak kayÄ±tlarÄ± yaptÄ±lar. BazÄ± oyunlarÄ±n yÃ¶netmenleri oyuncularla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, bazÄ± oyunlarÄ±n rejisini oyuncular kendileri belirledi, bazÄ±larÄ±nda da yapÄ±mcÄ±lar olarak biz birtakÄ±m notlar vererek sahneyi (mikrofonu) onlara bÄ±raktÄ±k. Oyunlar ilk etapta Storytelâ€™de olacak. AmacÄ±mÄ±z iyi ve nitelikli bir kÃ¼lliyatÄ± ileride daha Ã§ok mecrada yayÄ±mlanabilir hale getirmek.

EVDE DE BERABER ÃœRETMEK UMUT VERÄ°CÄ°

Gonca Vuslateri (â€˜KuÃ§u KuÃ§uâ€™)

Ã‡ok keyif aldÄ±ÄŸÄ±m bir deneyim oldu. KaydÄ± evde aldÄ±k, stÃ¼dyo kalitesinde bir sistemi var Podactoâ€™nun. Herkesin daha Ã§ok evlerde olduÄŸu bu dÃ¶nemde, beraber bir ÅŸeyler Ã¼retebilmiÅŸ olmak umut verici.Â Selen UÃ§er, â€˜KuÃ§u KuÃ§uâ€™da.

TÄ°YATRO KENDÄ°NE BÄ°R YOL BULUR

Alican YÃ¼cesoy (â€˜He-Goâ€™)

BirÃ§ok ÅŸey atlatmÄ±ÅŸ olan tiyatro tekrar bir yol bulur kendine. Podacto o yollardan biri. BildiÄŸimiz tiyatronun meselesi canlÄ± olmasÄ±dÄ±r. Åžimdi kayÄ±ttan gidiyoruz. Buradaki paylaÅŸÄ±m, metinleri Ã§aÄŸdaÅŸ biÃ§imde hÃ¢lÃ¢ ulaÅŸtÄ±rabiliyor olma gayreti. Podactoâ€™nun Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu. Â

Alican YÃ¼cesoy, â€˜He-Goâ€™yu seslendirenlerden.

BU DÃ–NEM YARATICILIK KANALLARIMIZI AÃ‡TI

Damla SÃ¶nmez (â€˜Hakâ€™)



Evlere kapanmÄ±ÅŸken bir oyunla meÅŸgul olmak Ã§ok keyifliydi. Tiyatro yeni yollar arÄ±yor ama bu sÃ¼reÃ§ten Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda salonlarÄ±n tekrar dolacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Ama bu dÃ¶nem, yeni araÃ§larla bu sanatÄ± ifade etmek iÃ§in de yaratÄ±cÄ±lÄ±k kanallarÄ±mÄ±zÄ± aÃ§tÄ±.

Ushan Ã‡akÄ±r ve Damla SÃ¶nmez evde uygun ses yalÄ±tÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in kaydÄ± bir dolabÄ±n iÃ§inde aldÄ±lar.

BÄ°Ã‡Ä°M DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°R AMA YOK OLMAZ

Ushan Ã‡akÄ±r (â€˜MÃ¼dahaleâ€™)

Hem dublaj yaptÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in hem de (pandemi Ã¶ncesinde de) podcast ve sesli kitap dinlediÄŸim iÃ§in bu mecraya seslendiren ya da dinleyen olarak uzak deÄŸildim. Biliyorum ki tiyatro ister otokrasiyle ister mÃ¼cbir sebeplerle engellenecek olsun bir ÅŸekilde hayatta kalan bir organizma. BiÃ§imi deÄŸiÅŸir, insan kendini duymaktan vazgeÃ§mez.

BAÅžKA TÃœRLÃœ BÄ°R PERFORMANS

Esra DermancÄ±oÄŸlu (â€˜TecavÃ¼zâ€™)

Kulak tiyatrosu enteresan bir deneyim, hem dinleyici iÃ§in hem oyuncu iÃ§in. Ã‡Ã¼nkÃ¼ baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ bir performans gerektiriyor. Bedeninizi kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in sesle iletiÅŸim kuruyorsunuz. KayÄ±tlarÄ± pandemi koÅŸullarÄ±nda yaptÄ±k. Zaten izolasyona Ã§ok inanan biriyim; daha fazla Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k veriyor bana sosyal hayattan izole olmak. O yÃ¼zden benim iÃ§in iyi geÃ§ti.

Esra DermancÄ±oÄŸlu â€˜TecavÃ¼zâ€™Ã¼n kaydÄ±nda.

TADI DAMAÄžIMDA KALMIÅž BÄ°R TÄ°YATRO FORMU

Åžebnem Bozoklu (â€˜Mikadoâ€™nun Ã‡Ã¶pleriâ€™)



Radyo tiyatrosu tadÄ± damaÄŸÄ±mda kalmÄ±ÅŸ bir tiyatro formu. Bu kadar artmÄ±ÅŸ teknolojik prodÃ¼ksiyon desteÄŸiyle birlikte yeni kuÅŸak seslendirme oyuncularÄ±nÄ± dinlemek hepimiz iÃ§in harika olacak. Dinleyen herkesin de bu formu tekrar hatÄ±rlayacaÄŸÄ±na ve hayatlarÄ±na zevkle sokacaklarÄ±na inanÄ±yorum.

IÅžILTILI GÃœNLERE KADAR TATLI BÄ°R NOSTALJÄ°...

Uraz KaygÄ±laroÄŸlu (â€˜Yoldaâ€™)



ArkadaÅŸÄ±m Nilperiâ€™yle (Åžahinkaya) bir oyunu seslendirmek Ã¼zere biraz Ã§ekinerek stÃ¼dyoda buluÅŸtuk. Araya mesafe koyarak okumaya baÅŸladÄ±k. TiyatrolarÄ±n Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± gÃ¼nlerine dÃ¶nmesini dÃ¶rt gÃ¶zle bekleyenlerden biri olarak o zamana kadar tiyatroseverlere tatlÄ± bir nostalji yaÅŸatacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m bu oluÅŸumun parÃ§asÄ± olduÄŸum iÃ§in ÅŸanslÄ±yÄ±m.

GELECEKTE DE Ä°LGÄ° Ã‡EKECEKTÄ°R

Sezin AkbaÅŸoÄŸullarÄ± (â€˜Unutulmazâ€™)



Radyo tiyatrosunu hep Ã§ok sevmiÅŸimdir. Åžimdi de Podactoâ€™yla beraber yeni nesil bir radyo tiyatrosu oluÅŸumunun bir parÃ§asÄ± olmak Ã§ok hoÅŸ. Yerli yazarlarÄ±n Ã¼retimlerini de dinleyebiliyoruz, bu da baÅŸka bir bonus. Bu ve benzeri oluÅŸumlarÄ±n gelecekte de ilgi Ã§ekeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

YENÄ° HEYECANLARIN PEÅžÄ°NDEN KOÅžALIM

Deniz TÃ¼rkali (â€˜SÃ¼rprizâ€™)

Ã‡ocukken Radyo Ã‡ocuk KulÃ¼bÃ¼ adÄ±yla radyo tiyatrosu yapan Ä°stanbul Radyosuâ€™nda â€˜kulak/radyo tiyatrosuâ€™ Ã§ok eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸreticiydi. Hem dinleyici hem â€˜oyuncuâ€™ (okuyucu) olarak Ã§ok sevdiÄŸim bir tÃ¼r. YapalÄ±m, yeni heyecanlarÄ±n peÅŸinden koÅŸalÄ±m.

ESKÄ° BÄ°R GELENEKLE Ã‡AÄžDAÅž OLAN BULUÅžTU

Murat MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu (â€˜Yoldaâ€™nÄ±n yazarÄ±)



Podacto yeni performans alanlarÄ±nÄ± zorlayan Ã¶zel ve olgun bir Ã¶rnek. Radyo tiyatrosuna benzerliÄŸiyle beraber ses tasarÄ±mÄ±nÄ±n da oyun kadar Ã¶nemli olduÄŸu bir mecra. Eski bir gelenekle Ã§aÄŸdaÅŸ olanÄ± buluÅŸturuyor.

â€˜Bay HiÃ§â€™ oyununun seslendirmesinde ÃœlkÃ¼ Duru-Ä°ÅŸtar GÃ¶kseven.