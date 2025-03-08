Radarımıza giren 6 sokak stili

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Dünyanın dört bir yanında devam eden moda haftalarında 2025 Sonbahar/Kış koleksiyonları tanıtılırken davetlilerin sokak stilleri de sezonun öne çıkan trendlerine ışık tutuyor. Moda haftalarında fotoğrafçıların objektifine yansıyan cesur ve yaratıcı kombinler, gardırobumuza yeni bir soluk katmak için ilham verici detaylar sunuyor. Sokak stillerinden radarımıza giren 6 trendi mercek altına alıyoruz.

Süet detaylar: Süet ceketler, çantalar, ayakkabılar... Yumuşak dokulu bu zamansız kumaş, moda haftaları boyunca en çok karşımıza çıkan trendlerden oldu. Kendi adıma bu kumaşa en çok kahverengi tonlarını yakıştırıyorum. Özellikle denim dokularla harika uyum yakalıyorlar. Ancak retro havayı güçlendirmek isterseniz, çiçek desenleriyle de kullanabilirsiniz.

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Sneaker’lar yine, yeniden: Kaba görünümlü sneaker’lar yeni sezonda yerini ayağı ince gösteren, düz tabanlı modellere bırakıyor. Moda haftaları sokak stillerinde tercih edilen zarif sneaker modelleri de bunu kanıtlıyor. Özellikle pembe, yeşil, kırmızı gibi canlı renklerde olanlar popüler. Bir de denimlere ek olarak; midi etek, elbise gibi parçalarla bolca eşleştiriliyor.

Pelerin havası: Farklı moda başkentlerinde ortak olarak karşımıza çıkan pelerin trendi, ilkbahar aylarında daha fazla öne çıkacağa benziyor. Tek parçayla zahmetsizce, şık ve çarpıcı bir görünüm yakalamak isteyenler için ideal bir seçenek.

Kurumsal kimlik: Daha önceki bir yazımda da değindiğim gibi, takım elbiseler, etek-ceket takımları, kravatlar ve evrak çantaları gibi kurumsal hayata göndermede bulunan parçalar, sezonun en dikkat çeken trendleri arasında. Moda haftalarının sokakları da bu akıma kayıtsız kalmadı; neredeyse

her moda başkentinde güçlü ve sofistike kurumsal görünümlere rastladık. Siz de bu parçaları yalnızca işte değil, özel davetlerde ve gündelik stillerde kullanmayı deneyebilirsiniz.

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Ekose etekler: Özellikle Londra Moda Haftası’nda sokak stiline damga vuran bir trend vardı ki, gözden kaçırmak imkânsızdı: Ekose etekler. Genellikle midi boy tercih edilen bu zamansız parça, çizmelerle tamamlanarak şehir stiline modern bir dokunuş kattı. İlkbahar aylarında ekose etekleri blazer ceketlerle kombinleyerek sofistike görünüm yakalayabilir, deri ceketlerle eşleştirerekse daha asi ve grunge bir havaya bürünebilirsiniz. Özellikle bej ve kahve tonlarında olanlar dikkat çekiyor.

Mavinin 50 tonu: İlkbahar/Yaz 2025 sezonunun öne çıkan en temel renklerinden biri olarak maviyi saymazdım ama stil ikonlarının tercihlerine bakılırsa baştan aşağı mavi giyinmek oldukça popüler olacak. Koyusundan bebek mavisine kadar farklı tonlarına rastladık...

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HER TARZA UYGUN





Denimler ve uzun eteklerle eşleştirebilirsiniz. Derimod, 13.999 lira





Kravatlarla sıkça karşılaşacağız. Mango, 1.699 lira





Ekose ilkbaharın en popüler desenlerinden biri olacak. Polo Ralph Lauren, 6.095 lira





İnce tabanlı sneaker’lar çok popüler. Puma, 6.600 lira





Mavi tonları her parçada var. Qumi, 10.950 lira





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Bahar aylarında pelerinleri bolca göreceğiz. Zara, 1.490 lira

KISA KISA

KIRMIZI HALI IŞILTISI





Dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan 97. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl kırmızı halıda pek çok dikkat çekici stil vardı. Benim favorim, özel dikim Ralph Lauren elbisesiyle göz kamaştıran Selena Gomez oldu. Oscar gecesine her zaman ışıltının çok yakıştığını düşünüyorum; bu yüzden benzer bir tarzı benimseyen Emma Stone’u da çok sevdim. ‘Anora’ filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Mikey Madison ise açık pembe ve siyahı bir araya getiren elbisesiyle özellikle genç ve modern stiller için ilham vericiydi. Monica Barbaro da Dior imzasıyla saten ve pudra pembeyi tercih etmişti. Davet sezonu yaklaşırken ünlülerin kırmızı halı ve ayrıca ‘after party’ seçimlerini inceleyip ilham almanızı tavsiye ederim.

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BURBERRY DEFİLESİNDEKİ TEK TÜRK İSİM





Londra Moda Haftası’nın ses getiren defilelerinden biri Daniel Lee direktörlüğündeki Burberry’ye aitti. Sonbahar/Kış 2025 koleksiyonunun sergilendiği defileyi izleyenler arasında Türkiye’den yalnızca başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir vardı.

Koleksiyonu ‘Büyük açık alanlarda uzun, yağmurlu yürüyüşler yaparak dış dünyayla bağlantıyı kesmek ve görkemli malikânelere günübirlik geziler düzenlemek gibi’ diyerek yorumluyor Daniel Lee. Dış giyimi, atkıları, gece kıyafetlerini, gündelik giyimi ve takım elbiseleri markanın klasik değerlerini bozmadan yeniden yorumlayıp İngiltere’nin kırsallarındaki eski malikânelerle özdeşleştirmiş sanki. Markanın klasik trençkotuysa bu kez kabartmalı deriyle hayat buluyor.