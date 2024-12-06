En iyi 10 dudak nemlendiricisi: Pürüzsüz, yumuşacık ve sağlıklı

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1- ‘EGZAMALI CİLTLERE DE UYGUN’

Bioderma Atoderm Lip Stick





Besleyici, nemlendirici ve dış etkenlere karşı korucuyu. Yenileyici etki sağlayan ürün, dudaklardaki kuruluğa bağlı rahatsızlık hissinin azalmasına ve yatışmasına yardımcı oluyor. Dermatolog Ezgi Özkur “Egzamalı ciltlere de uygun” diyor. Selma Salman, Betül Avcı ve İpek Koşan da öneriyor. 4 gr, 280 lira

2- GÜÇLÜ BİR NEMLENDİRİCİ

Laneige Lip Sleeping Mask-Dudak Bakım Maskesi





Ürün gece kullanılıyor. Hyalüronik asit ve mineral bazlı formül, derinlemesine besliyor. Gün boyunca dudakları nemli tutuyor. Damla Durak “Bu zamana kadar kullandığım en güçlü dudak nemlendiricisi” diyor. Betül Aydoğmuş ve Esra Er Kursan’ın da listesinde. 20 gr, 1.199 lira

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3- ‘RENGİ EŞİTLİYOR’

Burt’s Bees Dudak Bakım Kremi





Antioksidan etkili ve nar özü içeriğiyle yenileyici etkisi var. Betül Avcı: “8 saate kadar nemlilik sağlayan bu lip balm, nem verirken dudak renginizi de eşitliyor.” Esra Er Kursan “Sadece dudaklarıma değil, kuruyan tırnak etlerime veya ellerimdeki çatlayan bölgelere dahil her yere sürüyorum” diyor. 4,25 gr, 408 lira

4- ‘FARKLI SEÇENEKLER VAR’

Gisou Ballı Dudak Yağı





Parlak bir ışıltı ve yapışkan olmayan bir görünüm veriyor. Hyalüronik asit, jojoba ve mera köpüğü tohumu yağları içeren formül nemi hapsediyor. Melis Yılmaz “Sadece parlatıcı değil, aynı zamanda nemlendiriyor. Farklı renk seçenekleri var. Gece makyajında ruj olarak bile tercih edilebilir” diyor. 8 ml, 1.599 lira

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5- YEDİ ÇEŞİDİ MEVCUT

Gülsha Güllü Dudak Bakımı





Dudakları koruyan, gül esansiyel yağıyla güçlendirilmiş bir formül. Besleyici ve antioksidan bir yapısı var. Shea, jojoba ve tatlı badem yağı da içeriyor ve yüzde 100 doğal. Biri şeffaf olmak üzere yedi çeşidi var. Ürünü Esra Er Kursan ve Damla Durak öneriyor. 2 gr, 699 lira

6- ‘YUMUŞATIYOR VE ONARIYOR’

La Mer Lip Balm





Nane kokulu. Kuruluğu anında yumuşatmaya yardımcı ve çevresel hasarı önlemek için nem bariyerini besliyor. Betül Avcı “Çok kuru dudakları yumuşatıyor, yatıştırıyor ve onarıyor. Patentli lipit kompleksi dudakları nemlendiriyor” diyor. Nilüfer Pazvantoğlu da öneriyor. 9 gr, 3.280 lira

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7- HIZLA YATIŞTIRIYOR

La Roche Posay Cicaplast Levres B5 Onarıcı Dudak Bakım Kremi





İçerdiği MP-Lipitleri adı verilen nemlendirici aktif bileşenler ve shea yağı cildin koruyucu bariyerini onarıyor, deriyi dış etkilerden koruyor. Hızlı yatıştırıcı etkisi var. Dermatolog Selma Salman ve Ezgi Özkur tavsiye ediyor. 7,5 ml, 450 lira

8- ‘DOĞAL KIRMIZILIK VERİYOR’

Nivea Dudak Bakım Kremi





Işıltı ve renklendirme etkisine sahip. 24 saat nemi koruyor, doğal içerikli. Damla Durak “Daimi favorim, 20 yıldır vazgeçilmezim. Her çantamda bir tane var. Nemlendirmesi günü kurtarıyor, verdiği doğal kırmızılık efsane” diye anlatıyor ürünü. Neslişah Aygören de öneriyor. 4,8 gr, 185 lira

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9- ‘RUJDAN ÖNCE…’

Vaseline Lip Therapy





Dudak üzerinde bir tabaka oluşturarak dış etkenlere karşı koruyor. Renksiz, nemli bir görünüm veriyor. Dermatolog Ezgi Özkur öneriyor. İpek Koşan özellikle ruj sürmeden önce dudağı nemlendirmek için iyi bir seçenek olduğunu söylüyor. 20 gr, 125 lira

10- ‘EGZOTİK MANGO KOKUSU... ’

Yves Rocher Dudak Balsamı





İçeriğindeki karite yağı ve tropikal mangoyla dudakları çatlamalara karşı koruyor, besliyor. Nilüfer Pazvantoğlu “Egzotik mango kokusu var. Dudaklara hafif bir renk de veriyor” diyor. Neslişah Aygören’in de tercihi: “Korumak ve nemlendirmek için ideal, birçok çeşidi var, favorim frambuazlı.” 4,8 gr, 200 lira