Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları

1) Boğaz manzaralı

NEZİH, İSTANBUL

Rumelihisarı’nda Boğaz’a karşı bir kahvaltı… Ebru Erke “Fırında peynir ve kahvaltı pideleriyle fark yaratıyorlar” diyor. Serpme kahvaltı kişi başı 68 lira. (0212) 278 02 02

2) Menemenini deneyin

BOZUKBAĞ KAHVALTICISI, BODRUM

Göltürkbükü’nde meyve ve sebze bahçeleri ortasındaki mekân üç yıl önce açıldı. Müge Akgün “Bozukbağ Kahvaltıcısı kendi ürünleriyle yaptıkları menemeniyle çok ünlü” diyor. Serpme kahvaltının kişi başı fiyatı 78 lira. (0530) 260 93 93

3) Ege esintileri

DUDU MUTFAK, KAŞ

110 yıllık bir evin giriş katı. Yüksek konumuyla denizi gören, şirin bir taş avlu. Dudu Mutfak’ın kahvaltısı hem sunumu hem de lezzetiyle dillere destan. Bahar Akıncı “Yusyuvarlak pişiler, zeytin piyazı, marmelatlı süzme yoğurduyla Ege’den esintiler taşıyor” diyor. İki kişilik serpme kahvaltı 95, tek kişilik 50 lira.

(0537) 431 00 09

4) Bahçenizden masanıza

NONİ’S HOUSE, ÇEŞME

Çeşme’de bir bağ evi. Kahvaltıyı bahçede yetişen ürünlerle hazırlıyorlar. Saffet Emre Tonguç “Kendi yaptıkları reçelleri, odun ateşinde pişen ekşi maya ekmekleri, Boşnak börekleri ve zeytinyağlıları enfes. Misafirlerini çam ağaçlarının gölgesinde ağırlıyorlar” diyor. Sınırsız serpme kahvaltı kişi başı 70 lira.

(0532) 418 47 01

5) Tarladan sofraya

GRANDMA'S WONDERLAND, İSTANBUL

Silivri’deki mekânın restoranı The Barn’da kahvaltı ‘tarladan sofraya’ konseptiyle hazırlanıyor. Kümesten sabah toplanan yumurtalarla omlet ya da sucuklu yumurtaya kendi yetiştirdikleri domates ve salatalıklarla otlu börek eşlik ediyor sofrada. Serpme kahvaltı kişi başı 120 lira. (0542) 253 50 80

6) Başkentin en eskilerinden

CAFEMİZ, ANKARA

Arjantin Caddesi’ndeki mekân, Ankara’nın en eskilerinden. Kalabalık şehrin ortasındaki Cafemiz’in küçük bahçesinde iki kişilik serpme kahvaltı

99 lira. Tek kişilik yöresel 53, normal tabak 35 lira. (0312) 467 79 21

7) Yöresel lezzetler

VİLLA TARAÇA, ÇEŞME

Antakyalı bir ailenin sahibi olduğu otel, Bahar Akıncı’nın deyimiyle Toscana’daki bir İtalyan malikânesi gibi... Antakya usulü tariflere, yöresel peynirler, kendi yaptıkları reçeller ve yumurta çeşitleri eşlik ediyor. Kişi başı serpme kahvaltı fiyatı 85 lira. (0533) 150 83 09

8) Mandalina reçelini tadın

LİMONATTA, BODRUM

Bitez’de portakal bahçesi içindeki Limonatta kahvaltıdan sonra vakit geçirmek için de uygun. Yöresel peynirler, halis tereyağı, kendi yaptıkları mandalina reçeli mekânın favorileri. Serpme kahvaltı 60 lira. (0539) 647 38 85

9) Çeşit çeşit boyoz

DOSTLAR FIRINI, İZMİR

Alsancak’taki fırın İzmir’in klasiklerinden. Enginarlıdan pastırmalıya 17 çeşit boyoz yapıyorlar. Fiyatı malzemesine göre 2.25-5.50 lira arasında değişiyor.

(0232) 421 92 02

10) Zeytinlerin gölgesinde...

ZEYTİNALTI, ÇEŞME

Alaçatı sörf yolu üzerindeki mekân, zeytin ağaçlarının arasında. Pişileri ve kendi yaptıkları reçelleri favori ürünleri. Kişi başı serpme kahvaltı 55 lira, sıcaklar dahil değil. (0533) 591 25 12