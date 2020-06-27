MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi HaberleriPüfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları
GeriHürriyet Cumartesi Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Hürriyet Cumartesi
Melis Yılmaz / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları
Abone Olgoogle-news

Doğaya yakın ve kalabalıklardan uzak bir kahvaltının tam zamanı. Jürimiz en iyilerini seçti; kimi pişisiyle meşhur kimi de kendi bahçesinin domatesiyle yaptığı menemeniyle. Öne çıkan lezzetleri ve fiyatları kıyaslamak için listemize göz atın.

1) Boğaz manzaralı
NEZİH, İSTANBUL

Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları

Rumelihisarı’nda Boğaz’a karşı bir kahvaltı… Ebru Erke “Fırında peynir ve kahvaltı pideleriyle fark yaratıyorlar” diyor. Serpme kahvaltı kişi başı 68 lira. (0212) 278 02 02

2) Menemenini deneyin
BOZUKBAĞ KAHVALTICISI, BODRUM

Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları

Göltürkbükü’nde meyve ve sebze bahçeleri ortasındaki mekân üç yıl önce açıldı. Müge Akgün “Bozukbağ Kahvaltıcısı kendi ürünleriyle yaptıkları menemeniyle çok ünlü” diyor. Serpme kahvaltının kişi başı fiyatı 78 lira. (0530) 260 93 93

3) Ege esintileri
DUDU MUTFAK, KAŞ

Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları

110 yıllık bir evin giriş katı. Yüksek konumuyla denizi gören, şirin bir taş avlu. Dudu Mutfak’ın kahvaltısı hem sunumu hem de lezzetiyle dillere destan. Bahar Akıncı “Yusyuvarlak pişiler, zeytin piyazı, marmelatlı süzme yoğurduyla Ege’den esintiler taşıyor” diyor. İki kişilik serpme kahvaltı 95, tek kişilik 50 lira.
(0537) 431 00 09

4) Bahçenizden masanıza
NONİ’S HOUSE, ÇEŞME

Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları

Çeşme’de bir bağ evi. Kahvaltıyı bahçede yetişen ürünlerle hazırlıyorlar. Saffet Emre Tonguç “Kendi yaptıkları reçelleri, odun ateşinde pişen ekşi maya ekmekleri, Boşnak börekleri ve zeytinyağlıları enfes. Misafirlerini çam ağaçlarının gölgesinde ağırlıyorlar” diyor. Sınırsız serpme kahvaltı kişi başı 70 lira.
(0532) 418 47 01

5) Tarladan sofraya
GRANDMA'S WONDERLAND, İSTANBUL

Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları

Silivri’deki mekânın restoranı The Barn’da kahvaltı ‘tarladan sofraya’ konseptiyle hazırlanıyor. Kümesten sabah toplanan yumurtalarla omlet ya da sucuklu yumurtaya kendi yetiştirdikleri domates ve salatalıklarla otlu börek eşlik ediyor sofrada. Serpme kahvaltı kişi başı 120 lira. (0542) 253 50 80

6) Başkentin en eskilerinden
CAFEMİZ, ANKARA

Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları

Arjantin Caddesi’ndeki mekân, Ankara’nın en eskilerinden. Kalabalık şehrin ortasındaki Cafemiz’in küçük bahçesinde iki kişilik serpme kahvaltı
99 lira. Tek kişilik yöresel 53, normal tabak 35 lira. (0312) 467 79 21

7) Yöresel lezzetler
VİLLA TARAÇA, ÇEŞME

Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları

Antakyalı bir ailenin sahibi olduğu otel, Bahar Akıncı’nın deyimiyle Toscana’daki bir İtalyan malikânesi gibi... Antakya usulü tariflere, yöresel peynirler, kendi yaptıkları reçeller ve yumurta çeşitleri eşlik ediyor. Kişi başı serpme kahvaltı fiyatı 85 lira. (0533) 150 83 09

8) Mandalina reçelini tadın
LİMONATTA, BODRUM

Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları

Bitez’de portakal bahçesi içindeki Limonatta kahvaltıdan sonra vakit geçirmek için de uygun. Yöresel peynirler, halis tereyağı, kendi yaptıkları mandalina reçeli mekânın favorileri. Serpme kahvaltı 60 lira. (0539) 647 38 85

9) Çeşit çeşit boyoz
DOSTLAR FIRINI, İZMİR

Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları

Alsancak’taki fırın İzmir’in klasiklerinden. Enginarlıdan pastırmalıya 17 çeşit boyoz yapıyorlar. Fiyatı malzemesine göre 2.25-5.50 lira arasında değişiyor.
(0232) 421 92 02

10) Zeytinlerin gölgesinde...
ZEYTİNALTI, ÇEŞME

Püfür püfür, mesafeli ve lezzetli yaz sabahları

Alaçatı sörf yolu üzerindeki mekân, zeytin ağaçlarının arasında. Pişileri ve kendi yaptıkları reçelleri favori ürünleri. Kişi başı serpme kahvaltı 55 lira, sıcaklar dahil değil. (0533) 591 25 12

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle