Püfür püfür bir şehir kaçamağı

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1) İyi yemek için...

Mikla, İstanbul





Dünyanın en iyi restoranları arasında adı sayılan Mikla’da

360 derecelik İstanbul manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Türkiye’de ilk Michelin yıldızını alabilecek yerler arasında gösterilen restoran Serda Büyükkoyuncu, Özlem Güsar ve Çağdaş Ertuna’nın seçimi. (0212) 293 56 56

2) 300 yıllık geçmiş

Lokanta 1741

İstanbul

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Cağaloğlu Hamamı’nın tarih ve kültürle yoğrulmuş 300 yıllık geçmişini yansıtan atmosferinde geleneksel Türk mutfağına özel şef deneyimleri sunuyor. Ebru Erke “Buranın terası benden 10 puan alıyor” yorumunu yapıyor.(0533) 145 17 41

3) Müziğiyle iddialı

16Roof Swissotel

İstanbu





Boğaz manzarası eşliğinde kendinizi bulutların üzerinde gibi hissediyorsunuz. Canlı müzik veya DJ performanslarıyla eğlenceli saatler vaat ediyor. Saffet Emre Tonguç, Deniz Sipahi ve Serda Büyükkoyuncu öneriyor.

(0549) 326 11 12

4) Kokteylleri meşhur

Monkey

İstanbul





Özellikle günbatımında İstanbul manzarasına karşı keyifli saatler geçirebileceğiniz bir mekân. Şişhane’deki Monkey’nin kokteylleri ve müzikleri çok seviliyor. Nurgül Büyükkalay ve Çağdaş Ertuna’nın önerisi.

(0532) 605 81 56

5) Dekorasyonuna dikkat!

Vandal

İstanbul





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Restoran özellikle dekorasyonuyla ve imza lezzetleriyle öne çıkıyor. Savaş Özbey ve Serda Büyükkoyuncu’ya göre kısa sürede Galataport’un popüler adresleri arasına giren Vandal’ın terasından şehri izleyebilirsiniz.

(0532) 430 22 12

6) Bodrum Kalesi’ne karşı

The Marmara Bodrum

Muğla





Bodrum’un bembeyaz evlerini, meşhur kalesini ve masmavi denizini görüyor. İster Pool Bar’ı, isterseniz Tuti Restaurant’ı tercih edebilirsiniz. Savaş Özbey ve Serda Büyükkoyuncu’nun favorileri arasında.

(0252) 999 10 10

7) Gastronomik deneyim

Citrus Restoran, Fethiye

Muğla





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Nurgül Büyükkalay’ın değerlendirmesi şöyle: “İster butik şarapları ve yıllanmış peynirleri eşliğinde günü batırın, ister Akdeniz mutfağından lezzetleriyle büyülü manzarasında gastronomik bir deneyim yaşayın.” (0252) 612 65 75

8) Başkentin popüleri

Luigi’s Ristorante & Bar

Ankara





Şehri panoramik gören simgesel yapı Atakule’nin en güzel teraslarından birine sahip. Akdeniz mutfağı ağırlıklı. Pizzaları ve makarnaları meşhur. Erdal İpekeşen “Uzun barında bir şeyler yudumlamak alternatifiniz olabilir” diyor. (0542) 131 51 00

9) En iyiler arasında

Rox Kapadokya

Nevşehir





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Uçhisar Kalesi’nin hemen altındaki otel, ‘Dünyanın En İyi Manzaralı Oteli’ seçilmiş. Saffet Emre Tonguç “Balonların uçuş yaptığı noktaya hâkim olduğu için her sabah güne, gökyüzünü masal kitaplarından fırlamış gibi görerek başlıyorsunuz” bilgisini veriyor. (0384) 219 24 06

10) Yarımada manzaralı

CVK Park Bosphorus Hotel

İstanbul





Gümüşsuyu’ndaki otelin terasındaki Izaka Terrace Restaurant’da kebap, meze ve balık ya da suşi yenebiliyor. Gülay B. Altan ‘Tarihi Yarımada’dan köprülere uzanan manzaraya karşı hayaller kurmayı’ öneriyor.

(0212) 377 88 88