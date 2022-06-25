Püfür püfür bir şehir kaçamağı

1) İyi yemek için...
Mikla, İstanbul
Dünyanın en iyi restoranları arasında adı sayılan Mikla’da
360 derecelik İstanbul manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Türkiye’de ilk Michelin yıldızını alabilecek yerler arasında gösterilen restoran Serda Büyükkoyuncu, Özlem Güsar ve Çağdaş Ertuna’nın seçimi. (0212) 293 56 56
2) 300 yıllık geçmiş
Lokanta 1741
İstanbul
3) Müziğiyle iddialı
16Roof Swissotel
İstanbu
Boğaz manzarası eşliğinde kendinizi bulutların üzerinde gibi hissediyorsunuz. Canlı müzik veya DJ performanslarıyla eğlenceli saatler vaat ediyor. Saffet Emre Tonguç, Deniz Sipahi ve Serda Büyükkoyuncu öneriyor.
(0549) 326 11 12
4) Kokteylleri meşhur
Monkey
İstanbul
Özellikle günbatımında İstanbul manzarasına karşı keyifli saatler geçirebileceğiniz bir mekân. Şişhane’deki Monkey’nin kokteylleri ve müzikleri çok seviliyor. Nurgül Büyükkalay ve Çağdaş Ertuna’nın önerisi.
(0532) 605 81 56
5) Dekorasyonuna dikkat!
Vandal
İstanbul
Restoran özellikle dekorasyonuyla ve imza lezzetleriyle öne çıkıyor. Savaş Özbey ve Serda Büyükkoyuncu’ya göre kısa sürede Galataport’un popüler adresleri arasına giren Vandal’ın terasından şehri izleyebilirsiniz.
(0532) 430 22 12
6) Bodrum Kalesi’ne karşı
The Marmara Bodrum
Muğla
Bodrum’un bembeyaz evlerini, meşhur kalesini ve masmavi denizini görüyor. İster Pool Bar’ı, isterseniz Tuti Restaurant’ı tercih edebilirsiniz. Savaş Özbey ve Serda Büyükkoyuncu’nun favorileri arasında.
(0252) 999 10 10
7) Gastronomik deneyim
Citrus Restoran, Fethiye
Muğla
Nurgül Büyükkalay’ın değerlendirmesi şöyle: “İster butik şarapları ve yıllanmış peynirleri eşliğinde günü batırın, ister Akdeniz mutfağından lezzetleriyle büyülü manzarasında gastronomik bir deneyim yaşayın.” (0252) 612 65 75
8) Başkentin popüleri
Luigi’s Ristorante & Bar
Ankara
Şehri panoramik gören simgesel yapı Atakule’nin en güzel teraslarından birine sahip. Akdeniz mutfağı ağırlıklı. Pizzaları ve makarnaları meşhur. Erdal İpekeşen “Uzun barında bir şeyler yudumlamak alternatifiniz olabilir” diyor. (0542) 131 51 00
9) En iyiler arasında
Rox Kapadokya
Nevşehir
Uçhisar Kalesi’nin hemen altındaki otel, ‘Dünyanın En İyi Manzaralı Oteli’ seçilmiş. Saffet Emre Tonguç “Balonların uçuş yaptığı noktaya hâkim olduğu için her sabah güne, gökyüzünü masal kitaplarından fırlamış gibi görerek başlıyorsunuz” bilgisini veriyor. (0384) 219 24 06
10) Yarımada manzaralı
CVK Park Bosphorus Hotel
İstanbul
Gümüşsuyu’ndaki otelin terasındaki Izaka Terrace Restaurant’da kebap, meze ve balık ya da suşi yenebiliyor. Gülay B. Altan ‘Tarihi Yarımada’dan köprülere uzanan manzaraya karşı hayaller kurmayı’ öneriyor.
(0212) 377 88 88