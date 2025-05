Puantiyenin güçlü dönüşü

Haberin Devamı

Yıllar boyunca vintage zarafetin simgesi olan puantiye şehirli kadının güncel gardırobunda kendine sağlam bir yer edinmeye hazırlanıyor. Mini elbiselerden gömleklere, pantolonlardan aksesuarlara kadar birçok parçada karşımıza çıkan bu neşeli desen, yaz aylarının enerjisiyle buluşarak stil oyununu bir üst seviyeye taşıyor.

Peki, 2025’in en popüler desenlerinden biri olarak gösterilen puantiyeyi hangi formlarda, renklerde ve kalıplarda göreceğiz?

Tahmin edebileceğiniz gibi puantiye en güçlü etkisini yine siyah-beyaz birlikteliğinde gösteriyor. Ancak

bu kez klasik ikiliye mor, kırmızı ve turuncu gibi canlı tonlar eşlik ediyor. Genellikle desenin ana yüzü siyah-

beyaz kalırken eşleştirilen parçalar ya da aksesuarlarla renk katmanları yaratılıyor. Örneğin Valentino, bej ve siyah puantiye desenli ceketi kırmızı bir kurdeleyle tamamlayarak desenin dikkat çekici etkisini bir anda iki katına çıkarıyor. Acne Studios ise pudra pembesi bir çanta dokunuşuyla puantiyenin nostaljik ve romantik havasını vurgulamayı tercih ediyor.

İster nahif ister dinamik

Bu desenin güzelliği her stile ve duyguya uyum sağlayabilmesinde gizli. Dışarıya vermek istediğiniz mesaja göre şekillenen bir karaktere sahip. Kendi adıma puantiyeyi bazen fazla romantik ve nahif bulduğum için mutlaka canlı bir renk patlamasıyla dengelemeyi tercih ediyorum. Böylece desenin zarif yapısını korurken daha dinamik ve güçlü bir ifade yakalamak mümkün oluyor.

Ama zaten puantiye deseni de kendi içinde farklı görünümlere sahip. Daha minimalist ve sade bir stile sahip olanlar için de, daha ‘ben buradayım’ diye bağıran görünümleri sevenler için de seçenekleri mevcut. Örneğin stilinizi temiz çizgiler, nötr tonlar ve sade parçalar tanımlıyorsa puantiye deseni ilk bakışta cesur görünebilir. Ancak doğru yorumlandığında bu ikonik desen minimalist bir dolabın doğal bir parçası haline gelebilir. Örneğin, tek bir parçada daha minimal ve küçük boyutta seçilmiş puantiyeler bu stili benimseyenler için ideal olabilir. Ya da yalnızca aksesuarlarda veya detaylarda tercih edilebilir. Zira bazen en etkileyici ifadeler en sade anlatımlarda gizlidir.

Eğer farklı dokular, canlı renkler ve çarpıcı desenlerle dolup taşan bir gardıroba sahipseniz ve daha görünür giyinmeyi benimsediyseniz, özellikle dev boyutlarda olan ve canlı renklerde tasarlanan puantiyelerin tam size göre olacağını söyleyebiliriz. Bizce puantiye stil konusunda cesur adımlar atmaktan çekinmeyenler için aynı zamanda bir güç gösterisi.

En çarpıcı etkiyi yaratmak isteyenler için önerimizse; puantiyeleri diğer eğlenceli desenlerle birleştirin! Böylece hem modanın sınırlarını zorlayan hem de unutulmaz bir stil imzası atan görünüm elde edebilirsiniz.

Modanın büyük gecesine doğru

Moda dünyasının en çok konuşulan gecesi Met Gala her zamanki gibi New York’taki Metropolitan Museum of Art’ta, 5 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek. Bu The Costume Institute için ciddi bir bağış gecesi. Yani her yıla damga vuran bu gösteride sanat ve tarih var. Gecenin arkasındaki isim her zamanki gibi Anna Wintour. Vogue’un efsanevi genel yayın yönetmeni, Met Gala’nın yaratıcı ruhunu yıllardır elinden bırakmıyor. Kimlerin davet edileceği de yine onun radarında şekilleniyor. İsimlerin şöhreti kadar kültüre kattıkları anlam da listede yer bulmalarını sağlıyor. Yani, sadece ‘ünlü’ olmak yetmiyor. Bakalım bu sene kırmızı halıda kimleri göreceğiz?

Bu yılın teması: ‘Superfine: Tailoring Black Style’. Tema, siyah toplulukların kimliklerini modayla nasıl ifade ettiklerine odaklanıyor. Bu tema hem tarihi hem de estetik anlamda epey güçlü bir potansiyele sahip. Bir başka deyişle ‘güvenli’ seçimlere yer yok. Kendi hikâyesini anlatan, kişisel ve cesur stiller sahnede olacak.

O yüzden sıradan smokinler ya da risksiz gece elbiseleri bu yıl biraz silik kalabilir.

Etkili isimler

Bu yıl Wintour’a eşlik edecek isimler de oldukça iddialı: Pharrell Williams, A$AP Rocky, Lewis Hamilton ve Colman Domingo. Üstelik LeBron James de gecenin onursal eşbaşkanı olarak karşımızda. Ev sahibi komitesindeyse kültürel etkisi tartışılmaz isimler var: Spike Lee, Dapper Dan, Chimamanda Ngozi Adichie gibi. Peki sonuç? Met Gala 2025 yalnızca bir moda gecesi olmayacak. Bu yıl kırmızı halı, yalnızca stillerin değil; tarihin, kimliğin ve duruşun da podyumu olacak. Açıkçası bu kadar anlam yüklü ve riskli olabilecek bir temayla karşımıza kimlerin, ne tarz hamlelerle çıkacağını heyecanla bekliyorum! Bu arada meraklıları için sosyal mecralardan ve Vogue’un canlı yayınından geceyi takip edebilirsiniz.

HER TARZA UYGUN



Beyaz elbiseyle çok iyi olur. Dolce&Gabbana, 18.995 lira

Bu yaz listeme eklenen şahane pantolonlardan biri... Zara, 2.090 lira

Canlı renklerde bir aksesuarla hareketlendirebilirsiniz. H&M, 1.899 lira



Aksesuar seven minimalistler için... Mango, 499 lira

Siyah pantolon ya da denimlerle tamamlayın. Koton, 699 lira