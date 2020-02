PSM Caz Festivali’nin en iyileri

80’lerin ikonik grubu

Pet Shop Boys

‘Guinness Rekorlar Kitabı’nda İngiltere’nin en başarılı grubu olarak nitelendirilen efsanevi ikili, bu unvanını ‘Always on My Mind’, ‘West End Girls’ ve ‘It’s a Sin’ gibi önemli şarkılarla elde etti. 1980’lerin ikonik grubunun konseri 3 Temmuz’da.



Indie-folk’un yıldızı

Angel Olsen

Kendine has indie-folk melodileriyle müzik listelerini sallayan Amerikalı yıldız, müziğe büyüdüğü şehir St. Louis’deki kahvecilerde şarkı söyleyerek başladı. ‘All Mirrors’ şarkısıyla 2019’un dikkat çeken isimlerinden olan Olsen’in konseri 29 Haziran’da.

Radiohead’in gitaristi ilk kez Türkiye’de

Ed O’Brien

Radiohead’in back-vokal ve gitaristi Ed O’Brien; Glenn Kotche, Adrian Utlev, Laura Marling ve Colin Greenwood gibi isimlerin konuk sanatçı olarak yer alacağı, ilk solo albümünün Avrupa turnesi kapsamında ilk defa Türkiye’de konser verecek. O’Brien, 17 Nisan’da yayımlamayı planladığı ilk stüdyo albümü ‘Earth’ten şarkılarla 1 Temmuz’da Turkcell Platinum Sahnesi’ne konuk olacak.

Brit-pop devrimini ateşleyen grup

Suede

1990’larda Brett Anderson’ın vurucu vokaliyle brit-pop devrimini ateşleyen Suede, ‘Beautiful One’, ‘Animal Nitrate’ ve ‘She’s in Fashion’ gibi hit parçaları barındıran sekiz albümle, İngiltere’den En Hızlı Satan Albüm rekoruna ve Mercury ödülüne sahip. Grubun konseri 17 Mayıs’ta.

Elektronik tınıları rock’la birleştirdi

Metronomy

2011’de yayımladıkları ‘The English Riviera’ albümüyle Mercury Ödülü’ne aday gösterilen Metronomy, elektronik tınıları yaratıcı bir şekilde rock ile birleştiren müziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Konser 11 Haziran’da.

Funk-soul’un renkli ikilisi

Black Pumas

‘Colours’, ‘Black Moon Rising’ ve ‘Fire’ gibi parçalarıyla müzik eleştirmenlerinden alkış toplayan Austin’li funk-soul ikilisi, bu yıl 62. Grammy Ödülleri’ne de ‘En İyi Yeni Sanatçı’ kategorisinde adaydı. Konser 5 Haziran’da.

Füzyon cazın virtüoz davulcusu

Billy Cobham

Uzun yıllar birlikte çalıştığı John Abercrombie ve Miles Davis ile tüm dünyada tanındı. Füzyon cazın en önemli davulcularından. ‘Culture Mix’ albümünden şarkılarıyla 24 Haziran’da PSM Caz Festivali’nde.

Progresif rock’ın efsanesi

Jethro Tull

‘Aqualung’ ve ‘Locomotive Breath’ gibi şarkıları müzik tarihine kazandıran progresif rock’ın efsane grubu, 12 Mayıs’ta İstanbul’da.

İmparatorun torunu

Salif Kelta

Kökleri, 1240’ta Malian İmparatorluğu’nu kuran Soundjata Keita’ya kadar uzanan Afrika’nın altın sesi Salif Keita; caz, funk ve pop tınılarını Batı Afrika gelenekleriyle bir araya getirdiği parçalarıyla 9 Mayıs’ta sahnede olacak.