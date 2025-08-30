Psikolojinin ağır topları raflarda

Haberin Devamı

Doğru Kavga Etme Rehberi Dr. Julie Schwartz Gottman Dr. John Gottman Çeviren: Ömer Anlatan Nova Kitap Psikoloji

Romantik ilişkilerin psikolojisi üzerine yaptıkları çalışmalarla ve yarattıkları ekolle tanınan Gottman çiftinin bu kitabı çiftlerin tartışmaları avantaja çevirmesi için beş öneri veriyor. Sadece tartışmayı kazanmaktansa duyguları ve ihtiyaçları ifade etmenin, işbirliği yapmanın ve sakin kalmanın yollarını anlatıyor.

Viktor Frankl’ın Anlam Arayışı Üzerine Pam Roy Moira Hummel Çeviren: Gizem Karahasanoğlu İnce Üçüncü Göz Psikoloji

‘İnsanın en temel ihtiyacı yaşamak uğruna bir neden’ altbaşlığını taşıyan kitap varoluşçu psikoterapinin en önemli isimlerinden Viktor Frankl’in torunu Alexander Vesely’in önsözüyle başlıyor. Toplama kamplarında yaşadıklarından yola çıkarak yazdığı ‘İnsanın Anlam Arayışı’ isimli kitabıyla bilinen Frankl’ın bu kitabı da hayata farklı bir gözle bakmayı öneriyor.

Ölü Kızlar Selva Almada Çeviren: İdil Dündar YKY Anlatı

‘Bir Nehir Değil’ romanıyla geçen yıl Booker ödülüne aday gösterilen yazar Selva Almada’nın kitabı ‘Ölü Kızlar’ YKY etiketiyle raflarda. Latin Amerika edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Almada aynı zamanda bir feminist aktivist. Bu kitabında da vahşice katledilen üç kadını ve faillerin cezasız kalışını konu ediyor.

Leylekler Aşklar Söylentiler Sedef Betil İletişim Roman

Sedef Betil’in kitabı ressam bir ana karakterden hareketle bir ailenin 1920’den 2020’ye uzanan hikâyesini, bu hikâyedeki hiç kapanmayan defterleri konu alıyor. Daha önce üç öykü kitabı olan yazarın ilk romanı. Kitap tanıtım yazısında “Hayatın türlü türlü hallerine dair bir roman, ne kadar alışık olursak olalım hep yeniymiş gibi şaşırtan hallerine” diye anlatılıyor.

Karnım Zil Çalıyor! Bir Hak Olarak Ücretsiz Okul Yemeği Menekşe Tokyay İletişim Araştırma-inceleme

Kitap eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal kalkınma politikasının önemli bir parçası olan okulda beslenme meselesini inceliyor. Yazar çeşitli ülkelerdeki okulda öğle yemeği uygulamalarına bakıp Türkiye için de bir model öneriyor ve bu modelin yaratacağı olumlu toplumsal sonuçları okura sunuyor.