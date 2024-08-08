Popun ateşi, rap’in temposu yükseliyor

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Bağışlar kızlara…

Günümüz pop müziğini domine eden isimlerden Charli XCX ve Billie Eilish ilk kez bir arada. ‘Guess featuring Billie Eilish’ adlı remiks parça, Charli XCX’in 2024 yazına damgasını vuran ‘Brat’ albümünün ateşi sönmeden tüm baştan çıkarıcılığıyla listelerde yerini aldı. Bu arada şarkının videosunda dekor olarak kullanılan iç çamaşırları evsizler ve yoksullar için çalışan I Support the Girls kuruluşuna bağışlandı.

‘Guess featuring Billie Eilish’

Charli XCX, Billie Eilish

Warner Music Türkiye

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Tam bir enerji topu

Özellikle yaz geldiğinde İrem Derici’yi durdurmak mümkün değil. Şimdi de sesine ve o ele avuca sığmaz karakterine çok yakışan bir pop şarkıyla karşımızda. ‘Gidelim mi Buralardan’ın söz ve müziği Tüzün imzalı. Şarkının düzenlemesiniyse Mustafa Ceceli yapmış.

‘Gidelim mi Buralardan’ (Tekli)

İrem Derici

DMC

Yeni neslin tercihi

Melis Fis tam kuşağının sesi. Yeni teklisi ‘Misket’te ‘Benimki geliyor’ diyerek yine sosyal medyada slogan olmuş sözlere yer vermiş. ‘Misket’in Ankara havasını anımsatan düzenlemesinde Tarık İster’in imzası var. Söz ve müzikse Melis Fis’in.

‘Misket’ (Tekli)

Melis Fis

Sony Music Türkiye

Sesi açalım

Güzel kadınlar, havaya saçılan paralar, spor arabalar ve lüks marka çantalar… Evet, tahmin ettiğiniz gibi bir rap parçası var sırada. Lvbel C5 ve AKDO yüksek tempolu ‘Tempo’ teklisi için bir araya geldi. Onlar bu işin ustaları… Fazla söze gerek yok.

‘Tempo’ (Tekli)

Lvbel C5, AKDO

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Universal Music Türkiye

Savaşmaya devam

Oscar and the Wolf’un solisti Max Colombie hayatının karanlık dönemini ve bu karanlıkla verdiği mücadeleyi şarkıları aracılığıyla hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Grubun yeni teklisi ‘Oh Boy’ için Colombie “Bu şarkı, içimdeki şeytanlarla olan savaşımın ve karanlıktan çıkış yolu bulma mücadelemin ham bir tasviri" diyor.

‘Oh Boy’ (Tekli)

Oscar and the Wolf

40’ıncı yıla özel

Arabesk klasiklerini yeniden yorumlama furyasının belki de ilk adımlarından birini Berkay atmış, 2016’da ‘Arabest’ albümünü yayımlamıştı. Şimdi de Emrah’ın 40’ıncı sanat yılına özel olarak hazırlanan saygı albümü için ‘Birimiz Ayakta Kalmalıydı’ şarkısını seslendirdi.

‘Birimiz Ayakta Kalmalıydı’

Berkay

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Seyhan Müzik