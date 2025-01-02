Pop, caz, teknoyla yıla hızlı giriyoruz

Haberin Devamı

*KONSER



-İstanbul Klasik 4 Ocak Cumartesi 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde klasik eserlerden film müziklerine geniş bir repertuvara sahip yeni yıl konseri verecek. Bilet fiyatı 900 ila 1.750 lira.

-Yaşar 4 Ocak 22.15’te Jolly Joker Atakent Tema’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 570 ila 20.500 lira.

Haberin Devamı

-İş Sanat ‘Parlayan Yıldızlar’ serisine Türk müziği sanatçıları Özgün Tuncel (bağlama) ve Görkem Kamil Vurur (tar) ile devam ediyor. 6 Ocak Pazartesi 20.30’da İş Sanat İş Kuleleri Salonu’ndaki konsere katılım ücretsiz.

-Dünyaca ünlü soprano Aida Garifullina 8 Ocak Çarşamba 20.30’da İş Sanat, ‘Yeni Yıl Konseri’ için AKM, Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 825 ila 1.375 lira.

-Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 9 Ocak Perşembe 20.00’de ‘BİFO ile Yeni Yıl Konseri’ için Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 504 ila 1.596 lira.

-Nazan Öncel 10 Ocak Cuma 21.00’de JJ Arena’da konser verecek. Bilet fiyatı 684 ila 10.500 lira (sahne önü VIP 4 kişilik).

Haberin Devamı

-Levent Yüksel 10 Ocak 21.00’de Jolly Joker Atakent’te. Bilet fiyatı 684 ila 13.000 lira (sahne önü VIP 4 kişilik).

-Hande Yener 10 Ocak 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 1.995 ila 18.500 lira (VIP).

-Emre Fel 10 Ocak 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Bilet fiyatı 912 ve 1.368 lira.

-Salon İKSV, Berlin merkezli caz festivali XJAZZ!’ı İstanbullularla buluşturuyor. XJAZZ! kapsamında 10 Ocak 21.00’de Douniah, 22.20’deyse Zeitgeist Freedom Energy Exchange, Salon İKSV’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 750 lira.

Haberin Devamı

*GECE



*Cafer Palamut 4 Ocak Cumartesi 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında olacak. (0530) 251 92 50

*Baran Bayraktar 4 Ocak 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon için: @kortoistanbul

*Bengü Beker 4 Ocak 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

*Begüm Obiz 5 Ocak Pazar 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

*Güven Yüreyi 5 Ocak 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

Haberin Devamı

*Özgür Cankardeş 7 Ocak Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

*Sakiler 7 Ocak 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

*Berkay 8 Ocak Çarşamba gecesi 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde.

(0212) 706 78 90

*Kaan Yorulmaz 9 Ocak Perşembe 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

*Aybüke Albere 10 Ocak Cuma 23.00’te Oda By Venge sahnesinde. (0554) 198 05 12

*SERGİ



Haberin Devamı

-Teşvikiye’deki Galeri/Miz, Tuncay Topçu’nun ‘Benim Küçük Dünyamın Dışında’ başlıklı sergisini ziyaretçilerle buluşturuyor. Sanatçının son dönem üretimlerinden oluşan tuvallerinde amorf yapılar ve girift biçimler, aerodinamik bir yapıyla bütünleşerek duyarlı bir renk algısı oluşturuyor. Sergi 19 Ocak’a kadar görülebilir.

-Beyoğlu’ndaki SANATORIUM, Gülşah Mursaloğlu’nun ‘Pul Pul Döküldü, Ufalandı Zaman’ başlıklı sergisini sanatseverle buluşturuyor. Mekâna yayılmış farklı formlarda yumurta kabukları kullanan sanatçı bu sergiyle yaşamı başlatan ve devam ettiren koşulları, makinelerin ve insanların üretmediği, es verdiği zamanı ve yavaşlamayı araştırıyor. 22 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilir.

-Sultanbeyli’deki YUNT, Kerem Ozan Bayraktar’ın küratörlüğünde gerçekleşen ‘Serbestlik Dereceleri’ başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Sümeyra Bakır, Tayfun Erdoğmuş, Bedirhan Kılıç, Merve Karakoç, Kerem Özkan, Dila Pirinç, Beste Saraç, Ulya Soley ve Berkay Tuncay’ın olduğu sergi sanatsal ifade biçimleriyle mekânı nasıl algıladığımıza odaklanıyor. 11 Nisan’a kadar sanatseverleri bekliyor.

*DJ



-Moskovalı techno DJ’i Litchi 4 Ocak Cumartesi 21.00’de Beyoğlu’ndaki Kastel’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 450 ve 1.250 lira (sahne arkası).

-Sebastian Doering ve Daniel Klein’dan oluşan Alman elektronik ikilisi Lovebirds 4 Ocak 23.00’te Frankhan İstanbul’da çalacak. Bilet fiyatı 350 ila 30.000 lira (10-12 kişilik).

-8Kays, Axel Haube ve Yuri Sama 10 Ocak Cuma 21.00’de Klein Phönix’te kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 450 ila 3.000 lira (sahne arkası).

*TİYATRO



-Bir adamın en komik kâbusu

Sarp Polat’ın yazıp Emre Dökücü’nün rejisini üstlendiği ‘Tanıdığım Tüm Erkekler’ Neon Tiyatro tarafından sahneleniyor. Oyun sevgilisinin hayallerindeki kişi olmaya çabalayan bir adamın kendini bir anda sevgilisinin eski erkek arkadaşlarından oluşan bir kutlamada bulmasıyla yaşadığı kâbusu komik bir dille anlatıyor. Baver Karahancı, Aydan Akboğa, Can Kılınç, Taylan Yılmaz, Tolgahan Ener, Volkan Işık’ın sahneyi paylaştığı oyun 4 Ocak Cumartesi 19.00’da DasDas İstanbul’da izlenebilir. Bilet fiyatı 550 lira.

-Geçmişin yüklerinden kurtulmak

Duncan McMillan’ın ödüllü oyunu ‘People, Places and Things’ten uyarlanan ‘İnsanlar Mekanlar Nesneler’ IdPro, Zorlu PSM ve Omnia ortak yapımı. Yönetmenliğini İbrahim Çiçek’in üstlendiği oyunda sahneyi Merve Dizdar, Nihal Koldaş, Selçuk Borak, Kerem Arslanoğlu, İsmet Bora Akın, Ferhat Güneş paylaşıyor. Oyun Emma isimli bir aktristin bağımlılıkları nedeniyle yaşadığı çöküşün ardından rehabilitasyon sürecine girip geçmişinin yüklerinden kurtulmaya çalışmasını anlatıyor. 9 Ocak Perşembe 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 888 ila 1.766 lira.

-İronik bir hikâye

Engin Günaydın’ın yazıp yönettiği BKM yapımı ‘Hücreler’ çökmekte olan bir organizmanın içinde hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesine odaklanıyor. Oyun Engin Günaydın’ın yanı sıra Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka’dan oluşan geniş bir kadroya sahip. 10 Ocak Cuma 21.00’de Maximum UNIQ’te sahnelenecek. Bilet fiyatı 660 ila 2.090 lira.

-İmkânsız aşkın peşinde

Sabahattin Ali’nin ünlü eseri ‘Kürk Mantolu Madonna’ Taner Barlas’ın rejisiyle tiyatro sahnesinde. Oyun resim meraklısı Raif Efendi’nin bir sergide Kürk Mantolu Madonna portresiyle karşılaşmasının ardından imkânsız aşkın peşine düşmesini anlatıyor. Sahneyi Taner Barlas, Şebnem Özinal, Ekin Aksu, Kıvanç Kürkçü, Duygu Dalyanoğlu paylaşıyor. 7 Ocak Salı 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 784 lira.

*ATÖLYE



-Kadıköy’deki Ankaworkshop 4 Ocak ve 5 Ocak günü 19.30’da ‘Soyawax Mum Atölyesi’ gerçekleştiriyor. Atölyeye katılanlar doğal içerikler, kokular ve süslerle sıfırdan kendi mumunu yapmayı deneyimleyecek. Bilet fiyatı 750 lira.

-Zorlu Center’daki Eataly Mutfak Atölyesi 7 Ocak Salı 19.00’da ‘Ev Yapımı Lazanya Bolonez’ isimli bir atölye düzenliyor. Atölye kapsamında gerçek İtalyan makarnasının hazırlık aşaması ve lazanya bolonez pişirmenin püf noktaları öğretilecek. Bilet fiyatı 2.530 lira.