Podcast mercek altında: nedir, nasıl yapılır?
Podcast dinleyicilerinin sayısı arttığı gibi kendi yayınlarını yapmaya başlayanlar da çoğaldı. Biz de işin uzmanlarına sorduk: “Podcast nedir, hangi ekipmana ihtiyaç var ve bu dönemde uzaktan yayın nasıl yapılır?”
PODCAST NEDİR?
- Modern radyo programları gibi seri halinde yayımlanmış ses dosyaları... Dinleyiciler ister çevrimiçi dinleyebilir
isterse de indirebilir.
NASIL UZAKTAN KAYIT YAPARIM?
- Callnote adlı programın temel versiyonu kolay ve ücretsiz. Skype, Zoom üzerinden gerçekleşen görüşmeleri kaydedebiliyor. Üstelik düzenlemeler konusunda da iyi. Bunun dışında da uygulamalar var ancak yıllık abonelik ücreti isteniyor. (Onbironsekiz)
- Ana kural şu: Uzaktan bağlantı yapıyorsanız buluşma zamanına sadık kalacaksınız. Salgın sonrası ekrandaki
buluşmalar artacak ve dakiklik revaçta olacak!
(Adaptasyon – Onur Akmehmet)
HANGİ EKİPMAN GEREKLİ?
- Telefonun mikrofonuyla ses kaydı alabilirsiniz. Sesi iyileştirme imkânları açısından verimli Audacity
programı da işinize yarayacak.
- Giriş seviyesinin üzerinde bir kurulum için Snopy SN-03P mikrofonu kullanabilirsiniz. Yanında profesyonel
standı ve filtresiyle geliyor. (Onbironsekiz)
NEREDE VE NASIL YAYIMLARIM?
- Podcast’lerinizi ücretsiz olarak Soundcloud’a yükleyebilirsiniz. Ancak bu ücretsiz üyeliğin bir kotası var. Ardından Souncloud’u Spotify, iTunes gibi uygulamalara bağlayabilirsiniz. Podcast’inizi özellikle ücretsiz
uygulamalara yükleyin. (Onbironsekiz)
- Dünyada en popüler uygulamaları Spotify, ApplePodcast, Google Podcast... Ancak yayıncılar
kayıtlarını dağıtım uygulamaları üzerinden yüklüyor.
Bu podcast’leri uygulamalara dağıtıyor.
(Kanepedeyiz - Leyla ve Melda)
YENİ BAŞLAYANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
- Ciddiyetle şamata arasında kendinize uygun bir bölgede konsept geliştirirseniz o podcast’i hayatın ritmine daha yakın tutarsınız. (Adaptasyon – Onur Akmehmet)
- Yayın esnasında zinde olmak gerek. Yorgun ve uykusuz yapılan kayıtlarda sesteki o yorgunluk ve düşüklük dinleyene yansıyor. (MedyaPod - İlkan Akgül)
- Tonlamalarınız, dili kullanma beceriniz, hikâye anlatıcılığınız ve konuşma hızınız en önem vermeniz
gereken noktalar. (Kanepedeyiz - Leyla ve Melda)
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