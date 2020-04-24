Podcast mercek altında: nedir, nasıl yapılır?

PODCAST NEDİR?

- Modern radyo programları gibi seri halinde yayımlanmış ses dosyaları... Dinleyiciler ister çevrimiçi dinleyebilir

isterse de indirebilir.



NASIL UZAKTAN KAYIT YAPARIM?

- Callnote adlı programın temel versiyonu kolay ve ücretsiz. Skype, Zoom üzerinden gerçekleşen görüşmeleri kaydedebiliyor. Üstelik düzenlemeler konusunda da iyi. Bunun dışında da uygulamalar var ancak yıllık abonelik ücreti isteniyor. (Onbironsekiz)

- Ana kural şu: Uzaktan bağlantı yapıyorsanız buluşma zamanına sadık kalacaksınız. Salgın sonrası ekrandaki

buluşmalar artacak ve dakiklik revaçta olacak!

(Adaptasyon – Onur Akmehmet)



HANGİ EKİPMAN GEREKLİ?

- Telefonun mikrofonuyla ses kaydı alabilirsiniz. Sesi iyileştirme imkânları açısından verimli Audacity

programı da işinize yarayacak.

- Giriş seviyesinin üzerinde bir kurulum için Snopy SN-03P mikrofonu kullanabilirsiniz. Yanında profesyonel

standı ve filtresiyle geliyor. (Onbironsekiz)



NEREDE VE NASIL YAYIMLARIM?

- Podcast’lerinizi ücretsiz olarak Soundcloud’a yükleyebilirsiniz. Ancak bu ücretsiz üyeliğin bir kotası var. Ardından Souncloud’u Spotify, iTunes gibi uygulamalara bağlayabilirsiniz. Podcast’inizi özellikle ücretsiz

uygulamalara yükleyin. (Onbironsekiz)

- Dünyada en popüler uygulamaları Spotify, ApplePodcast, Google Podcast... Ancak yayıncılar

kayıtlarını dağıtım uygulamaları üzerinden yüklüyor.

Bu podcast’leri uygulamalara dağıtıyor.

(Kanepedeyiz - Leyla ve Melda)



YENİ BAŞLAYANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

- Ciddiyetle şamata arasında kendinize uygun bir bölgede konsept geliştirirseniz o podcast’i hayatın ritmine daha yakın tutarsınız. (Adaptasyon – Onur Akmehmet)

- Yayın esnasında zinde olmak gerek. Yorgun ve uykusuz yapılan kayıtlarda sesteki o yorgunluk ve düşüklük dinleyene yansıyor. (MedyaPod - İlkan Akgül)

- Tonlamalarınız, dili kullanma beceriniz, hikâye anlatıcılığınız ve konuşma hızınız en önem vermeniz

gereken noktalar. (Kanepedeyiz - Leyla ve Melda)



