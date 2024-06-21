Plajların ‘kumunu’ attırın

Haberin Devamı

Bikini ve mayo alışverişi yaparken trendlere göre hareket etmek ve plajlarda son moda görünmek bir seçenek. Ancak kendi stilinize uygun ve uzun süre kullanacağınız modelleri tercih etmekte fayda var. Sezonun öne çıkan mayo ve bikini trendlerine birlikte göz atalım.

‘Coquette’ (işveli, süslü) etki: TikTok gibi sosyal medya platformlarında yüksek etkileşim alan fiyonklara, pembe tonlarına, incilere ve fırfırlara doyduğumuz ‘couqette’ trendi bikini ve mayolarda da kendini gösteriyor. Küçük çiçek desenleri, fiyonk ve fırfır detaylı mayo ve bikiniler bu stili yansıtıyor.

Sessiz lüks: Geçen yaza damga vuran sessiz lüks, minimalist ve klasik tasarımları sevenler için vazgeçilmez olmayı sürdürüyor. Sessiz lüks anlayışıyla tasarlanan mayo ve bikiniler sade kesimleri ve yüksek kaliteli kumaşlarıyla dikkat çekiyor. Basit ancak zarif detaylar, bu tarzın özellikleri arasında. Straplez modeller, ince askılılar ve düz renkler bu trendi yansıtıyor.

Haberin Devamı

Metalik ve parıltılı: Metalik renkli bikini ve mayolar, güneş altında ışıldamayı ve dikkat çekmeyi sağlıyor.

Bu cesur ve modern tarz özellikle bronz

tenlerle uyum sağlıyor.

Retro ilhamı: Geçmişten ilham alan mayolar bu yaz da revaçta. Yüksek bel kesimler, büyük çiçek desenleri, çarpıcı renkler ve vintage kesimler bu stilin özellikleri. Trend Brigitte Bardot ve Ursula Andress gibi isimlerin tatil görünümlerinden ilham alıyor.

Bohem ruh: Örgü modeller ve etnik desenler bu yaz 70’li yılların bohem ruhunu sevenleri cezbediyor. Doğallığın ön planda olduğu bu trendde en çok klasik örgü modellerin modern dokunuşlarla yeniden tasarlanmış halleri öne çıkıyor. Özellikle çiçek işlenmiş olanlar popüler.

Erkek mayolarında klasik modeller öne çıkıyor

Dize kadar uzanan bermuda şort mayolar, yerini daha kısa ve slim modellere bıraktı. Böylece erkekler için de bacak boyunu kesme sorunu ortadan kalkıyor. Düz renkli, klasik modeller öne çıkarken, çizgiler ve geometrik desenler de dikkat çekiyor. Erkek mayolarında özellikle hızlı kuruyan teknik kumaşlı modeller karşımıza sık çıkıyor.

Haberin Devamı

HER TARZA UYGUN

Coquette stili bir model.

FifthSenseLingerie, 7.050 lira

Erkekler için çizgili mayo şortlar popüler.

Bluemint, 2.750 lira

Plajlarda iddianın dozunu arttırın.

Penti, 1.226,66 lira

Retro modellerin

seveni çok.

Koton, üst 349,99 lira

Tercihi klasiklerden olanlara...

H&M, 1.199 lira