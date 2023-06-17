×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Plajlar çok sıcak olacak

Güncelleme Tarihi:

#Moda#Tarz#Stil
Plajlar çok sıcak olacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

Plaj modası deyince aklınıza yalnızca mayo ve bikiniler gelmesin. Sahilde giydiğimiz kıyafetlerin ve kullandığımız aksesuarların da modası var. Bu yıl klasik denim şortlar, pantolon ve crop takımlar, hasırlar ve örgü parçalar öne çıkıyor.

Haberin Devamı

Plaj kıyafetlerinde sizin için rahatlık mı ilk sırada yoksa şıklık mı? Tercihiniz ne olursa olsun yeni sezonda  hem rahatlığı ön plana alan minimal stiller hem de plajda da şıklığından ödün vermek istemeyenler için iddialı stiller mevcut. 2023 yazı için farklı tarzları inceledik.

Plajlar çok sıcak olacak

Alberta Ferreti İlkbahar-Yaz 2023 Koleksiyonu’ndan...

Klasik ve minimal

Denim şortlar en kolay ve en havalı plaj parçalarından. Görünümü keten bir gömlek, parmak arası terlikler ve sevdiğiniz canlı renklerdeki bir beyzbol şapkasıyla tamamlayarak sade stilinizi güçlendirebilirsiniz. Modası asla geçmeyecek, basit ama klasik olan bu tarzla kötü görünme ihtimaliniz yok.

Haberin Devamı

‘Sessiz lüks’ plajda

Lüksü göstermeden yaşamayı savunan ‘sessiz lüks’ stili plajlara da iniyor. Açık renklerde tasarlanmış, kaliteli kumaştan yapılmış mini ya da uzun elbiseler bu tarzın plajlara yansımış hali. Özellikle düğmeli olan gömlek elbise tarzındakiler popüler. Aynı hava keten pantolon ve gömleklerle de yakalanıyor. ‘Sessiz lüks’ stilini güçlendirmek için geniş kenarlı hasır şapkalar, sade sandaletler ve kaliteli çantalar kullanılmalı.

Plajlar çok sıcak olacak

Örgü plaj kıyafetlerini bu sezon sahillerde çok göreceğiz.

Örgü çok gözde

Plajda örgü parçalar giymek hiç bu kadar popüler olmamıştı. Pantolonlar, etekler, elbiseler, şortlar, bluzlar… Bu yaz plajlarda örgünün her haline rastlıyoruz. Taba, siyah, bej gibi klasik renklerin yanında lila, tozpembe, sarı gibi pastel renkler de dikkat çekiyor.

Takım oyunu

Alt-üst takım parçalar hem stil sahibi bir görünüm sağlıyor hem de işimizi kolaylaştırıyor.  ‘Bu bununla oldu mu’ diye düşünmemize gerek kalmıyor. Bir de takım parçalarını ayrı ayrı giyerek farklı eşleştirmeler de yapabiliyoruz. Geniş paçalı pantolon, crop takımlar
ya da örgü etekli-şortlu olanlar popüler.

Haberin Devamı

Plajlar çok sıcak olacak

Alt-üst takımlar kullanım kolaylığıyla öne çıkıyor.

Aksesuarsız olmaz

Güneş gözlükleri olmazsa olmaz. Tarzınıza göre kemikli, geniş çerçeveli ya da minik boyutta olanları tercih edebilirsiniz. Renkli camlı olanlar da moda.  Geniş kenarlı hasırlar ve klasik beyzbol şapkaları hep var. Onlara bir de bu yaz kroşe balıkçı şapkaları eşlik ediyor.  Çantalardaysa kocaman hasırlar hâlâ popüler. Makrome modeller ve jüt olanlar da var.  Renkli ve desenli pareolar da gözde.

Plajlar çok sıcak olacak

HASIR ÇANTALAR

Plajların olmazsa olmazı hasır çantalar hem stile kattığı Parizyen hava hem de artık günün her saatinde kullanılabilmesiyle birçoğumuzun favorisi. Şehre döndükten sonra elbiseler ve jean’lerle kullanabilirsiniz. El çantası ya da clutch olanları topuklu ayakkabılar ve mini elbiselerle eşleştirerek geceye uyarlayabilirsiniz.

Haberin Devamı

Plajlar çok sıcak olacak

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Moda#Tarz#Stil

BAKMADAN GEÇME!

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor! ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

#Anne Sütü
Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık