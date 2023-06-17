Plajlar çok sıcak olacak

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Plaj kıyafetlerinde sizin için rahatlık mı ilk sırada yoksa şıklık mı? Tercihiniz ne olursa olsun yeni sezonda hem rahatlığı ön plana alan minimal stiller hem de plajda da şıklığından ödün vermek istemeyenler için iddialı stiller mevcut. 2023 yazı için farklı tarzları inceledik.

Alberta Ferreti İlkbahar-Yaz 2023 Koleksiyonu’ndan...

Klasik ve minimal

Denim şortlar en kolay ve en havalı plaj parçalarından. Görünümü keten bir gömlek, parmak arası terlikler ve sevdiğiniz canlı renklerdeki bir beyzbol şapkasıyla tamamlayarak sade stilinizi güçlendirebilirsiniz. Modası asla geçmeyecek, basit ama klasik olan bu tarzla kötü görünme ihtimaliniz yok.

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‘Sessiz lüks’ plajda

Lüksü göstermeden yaşamayı savunan ‘sessiz lüks’ stili plajlara da iniyor. Açık renklerde tasarlanmış, kaliteli kumaştan yapılmış mini ya da uzun elbiseler bu tarzın plajlara yansımış hali. Özellikle düğmeli olan gömlek elbise tarzındakiler popüler. Aynı hava keten pantolon ve gömleklerle de yakalanıyor. ‘Sessiz lüks’ stilini güçlendirmek için geniş kenarlı hasır şapkalar, sade sandaletler ve kaliteli çantalar kullanılmalı.

Örgü plaj kıyafetlerini bu sezon sahillerde çok göreceğiz.

Örgü çok gözde

Plajda örgü parçalar giymek hiç bu kadar popüler olmamıştı. Pantolonlar, etekler, elbiseler, şortlar, bluzlar… Bu yaz plajlarda örgünün her haline rastlıyoruz. Taba, siyah, bej gibi klasik renklerin yanında lila, tozpembe, sarı gibi pastel renkler de dikkat çekiyor.

Takım oyunu

Alt-üst takım parçalar hem stil sahibi bir görünüm sağlıyor hem de işimizi kolaylaştırıyor. ‘Bu bununla oldu mu’ diye düşünmemize gerek kalmıyor. Bir de takım parçalarını ayrı ayrı giyerek farklı eşleştirmeler de yapabiliyoruz. Geniş paçalı pantolon, crop takımlar

ya da örgü etekli-şortlu olanlar popüler.

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Alt-üst takımlar kullanım kolaylığıyla öne çıkıyor.

Aksesuarsız olmaz

Güneş gözlükleri olmazsa olmaz. Tarzınıza göre kemikli, geniş çerçeveli ya da minik boyutta olanları tercih edebilirsiniz. Renkli camlı olanlar da moda. Geniş kenarlı hasırlar ve klasik beyzbol şapkaları hep var. Onlara bir de bu yaz kroşe balıkçı şapkaları eşlik ediyor. Çantalardaysa kocaman hasırlar hâlâ popüler. Makrome modeller ve jüt olanlar da var. Renkli ve desenli pareolar da gözde.

HASIR ÇANTALAR

Plajların olmazsa olmazı hasır çantalar hem stile kattığı Parizyen hava hem de artık günün her saatinde kullanılabilmesiyle birçoğumuzun favorisi. Şehre döndükten sonra elbiseler ve jean’lerle kullanabilirsiniz. El çantası ya da clutch olanları topuklu ayakkabılar ve mini elbiselerle eşleştirerek geceye uyarlayabilirsiniz.

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