Plaj çantalarını hazırlama vakti

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Deniz, kum, güneş üçlüsüne nihayet kavuştuk. Ancak plaj stilimizi güncel tutmak istiyorsak, bu sezonun plaj giyim trendlerine de bir bakmak gerek. Hem plajda salınırken hem de happy hour’larda dans ederken stilimizi güçlendirecek bu parçalarla şıklık kaçınılmaz.

Örgü ve kroşe: Bu yaz plaj modasında örgü ve kroşe detaylar ön planda. Özellikle siyah ve beyaz renklerde uzun plaj elbiseleri ve pantolonlar çok moda. Örgü detaylı parçalar plaj partilerine de çok yakışacak.

Keten takımlar: Doğal ve hafif bir görünüm için keten takımlar ideal bir seçenek. Şık ve rahat olan keten şort ve gömlekler bikinilerle mükemmel uyumu yakalıyor. Yalnızca plajda değil, şehir hayatında kullanmak için de idealler.

Hasır çantalar: Şık ve işlevsel olan hasır çantalar bu sezonun da vazgeçilmezlerinden. Büyük ve gösterişli modellerden küçük ve zarif tasarımlara kadar pek çok seçenek var.

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Bucket (kova) şapkalar: Güneşten korunurken şık görünmek de önemli. O halde hasır, gabardin, örgü gibi birçok farklı seçeneği olan bucket şapkaları tercih edebilirsiniz.

Eşarplar: Bandana stilinde bağlanan eşarpları bu sene plajlarda bolca göreceğiz. Tarzınıza parizyen ve sofistike bir hava katabilirsiniz.

Layer (kat kat) takılar: Üst üste takılmış takılarla plaj stilinizi tamamlayabilirsiniz. Farklı uzunluklarda ve stillerdeki kolye ve bileziklerle katmanlı bir görünüm elde edebilirsiniz. Altın renkte olanlar popüler ama canlı renkteki boncuklar ve deniz kabuklu modeller de mevcut.

Terlikler: Klasik parmak arası terlikler ve önden bantlı modeller her zamanki gibi plajlarda popüler. Ama platformlu parmak arası terlikler plajları domine edecek. Bacak boyunu yükselten bu modele siz de şans verebilirsiniz.

HER TARZA UYGUN





Bir tane örgü elbise lazım... Trendyolmilla, 299,99 lira

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Bikiniyle kullanın. Fine People Community, 6.395 lira





Hasır çantalar her daim plajların vazgeçilmezi. Mango, 1.499 lira





Bucket şapkaların hasırları da var. Oxxo, 590 lira





Eşarpları bandana olarak kullanabilirsiniz. Vakko, 2.760 lira

KISA KISA...

ANADOLU KADININA DESTEK





Dagi, Ryder Act ile hazırladığı doğal kumaşlardan oluşan 10 parçalık Anatolia koleksiyonuyla Anadolu kadınlarının el emeğine destek veriyor. Koleksiyondaki her bir parça Sinop ve Adapazarı’nda üretim yapan kadınların el emeğiyle hayata geçirildi. Doğal dokuma kumaşlar ve Boyabat çemberi deseni kullanılan koleksiyon, geleneksel zanaatları yaşatmayı amaçlarken aynı zamanda kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanmasını da destekliyor. Koleksiyona Dagi çevrimiçi ve fiziksel mağazalarından ulaşabilirsiniz.