Pizzası da olur salatası da…
Karnabahar herkesin bayıldığı bir sebze değil ama faydaları saymakla bitmiyor. Bu nedenle bir şansı daha hak ediyor. Bu yararlı sebzenin üç farklı halinin reçetelerini ünlü şeflerden istedik. Belki bir tanesi tam size göredir.
Karnabahardan pizza
KALORİSİ ÇOK AZ
Şef İdil Yazar’dan... (2 KİŞİLİK)
NE LAZIM?
- 400 gram rendelenmiş karnabahar
- 1 yumurta
- 100 gram krem peynir
- 1 su bardağı mozzarella peyniri
- 10 adet çeri domates
- Fesleğen
- 1/2 bardak konserve domates
- 1 çay kaşığı balzamik sirke
- 2 diş sarımsak
- Tuz
- Karabiber
- Zeytinyağı
NASIL YAPARIM?
- Rendelenmiş karnabaharı 5-6 dakika haşlayın ve iyice süzün. İçine krem peynirini ekleyin ve karıştırın.
- Tuz, karabiber ve yumurtayı ekleyin.
- Karnabahardan hazırladığınız hamuru yağlı kâğıt serdiğiniz iki fırın tepsisine eşit şekilde paylaştırın ve kaşıkla daire şeklini verin.
- 200 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.
- Konserve domates, balzamik sirke ve sarımsağı rondodan geçirin.
- Hamura önce sos, sonra peynir ve domatesleri ekleyin, 200 derecede peynirler eriyene kadar pişirin. Fesleğenle servis edin.
Fıstık ezmesi soslu karnabahar
LEZZETİ SOSUNDA
Şef Jale Balcı’dan... (4 KİŞİLİK)
NE LAZIM?
- 1 adet orta boy karnabahar
- Mısır unu
Sos için:
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2 tatlı kaşığı yerfıstığı ezmesi
- 10 dal nane
- 5 dilim jalapeno biber
NASIL YAPARIM?
- Sos için tüm malzemeleri püre oluncaya dek blender’da çekin.
- Karnabaharı iyice yıkayın ve süzün. Kaynar, tuzlu suda 5 dakika haşlayın. Dikkatli çıkarın ki parçalanmasın.
- Fırın tepsisine almadan parçaların her tarafına tereyağı bulayın. Mısır unuyla kaplayın ve 220 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. Ara ara eritilmiş tereyağı gezdirin. (Fırınlamak yerine kızartabilirsiniz.)
- Hazırladığınız sosu pişmiş karnabahar üzerinde gezdirin, yerfıstığı ve jalapone biberle servis edin.
Rende karnabahar salatası
HEM PRATİK HEM SAĞLIKLI
Şef Müge Ergül’den... (6 KİŞİLİK)
NE LAZIM?
- Bütün karnabahar
- 2 diş sarımsak
- 1 orta boy soğan
- Tuz
- Karabiber
- 1/2 bağ kişniş
- 1/2 bağ dereotu
- 3 adet kırmızıbiber
- Zeytinyağı
NASIL YAPARIM?
- Karnabaharları rendeledikten sonra bir kenara alın.
- Tavaya biraz zeytinyağı ekleyip içine ufak küpler halinde doğradığınız soğanları ekleyin.
- Soğanlar hafif renk aldıktan sonra içine dilimler halinde doğranan kırmızıbiberleri ve sarımsağı ekleyip soteleyin.
- Hafif karamelize olduktan sonra kenara alın.
- Kişniş ve dereotunu ince ince doğradıktan sonra rendelenen karnabahar ve sotelenen kırmızıbiberleri tek kapta birleştirin ve çeşnileyin.
TANSİYON DENGELEYİCİ ÖZELLİĞE SAHİP
İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya
- Karnabahar uzun süre tok tutar, bağışıklık sistemimizi korur.
- C vitamini, folik asit ve kalsiyum açısından zengin olması sayesinde hücre bazında metabolizmamızın sağlıklı çalışmasına katkı sağlar.
- Demir açısından zengin olduğu için halsizlik, yorgunluk semptomlarını azaltır. Bu bağlamda yeme isteğini azaltıcı etki gösterir.
- Kanser hücrelerini baskılayıcı genleri aktifleştiren izotiyosiyanat bileşiğinden yana zengindir. Ayrıca içerdiği fosfat, potasyum ve Indol-3 maddesi sayesinde kolon kanserine karşı koruyucu etkisi vardır.
- Doğal bir antioksidan olan ve yaş aldıkça vücudumuzda azalan glutatyon bakımından zengindir. Dolayısıyla vücudumuzdaki toksik maddelerin temizlenmesine yardımcı olur.
- İçerdiği potasyum ve sülfürlü maddeler sayesinde tansiyon dengeleyici özelliğe sahiptir.
- Tiroit hastalarının tüketmesinde bir sakınca yoktur.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle