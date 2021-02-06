Pizzası da olur salatası da…

Karnabahardan pizza

KALORİSİ ÇOK AZ

Şef İdil Yazar’dan... (2 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

400 gram rendelenmiş karnabahar

1 yumurta

100 gram krem peynir

1 su bardağı mozzarella peyniri

10 adet çeri domates

Fesleğen

1/2 bardak konserve domates

1 çay kaşığı balzamik sirke

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

Rendelenmiş karnabaharı 5-6 dakika haşlayın ve iyice süzün. İçine krem peynirini ekleyin ve karıştırın.

Tuz, karabiber ve yumurtayı ekleyin.

Karnabahardan hazırladığınız hamuru yağlı kâğıt serdiğiniz iki fırın tepsisine eşit şekilde paylaştırın ve kaşıkla daire şeklini verin.

200 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

Konserve domates, balzamik sirke ve sarımsağı rondodan geçirin.

Hamura önce sos, sonra peynir ve domatesleri ekleyin, 200 derecede peynirler eriyene kadar pişirin. Fesleğenle servis edin.

Fıstık ezmesi soslu karnabahar

LEZZETİ SOSUNDA

Şef Jale Balcı’dan... (4 KİŞİLİK)







NE LAZIM?

1 adet orta boy karnabahar

Mısır unu

Sos için:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı nar ekşisi

2 tatlı kaşığı yerfıstığı ezmesi

10 dal nane

5 dilim jalapeno biber

NASIL YAPARIM?

Sos için tüm malzemeleri püre oluncaya dek blender’da çekin.

Karnabaharı iyice yıkayın ve süzün. Kaynar, tuzlu suda 5 dakika haşlayın. Dikkatli çıkarın ki parçalanmasın.

Fırın tepsisine almadan parçaların her tarafına tereyağı bulayın. Mısır unuyla kaplayın ve 220 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. Ara ara eritilmiş tereyağı gezdirin. (Fırınlamak yerine kızartabilirsiniz.)

Hazırladığınız sosu pişmiş karnabahar üzerinde gezdirin, yerfıstığı ve jalapone biberle servis edin.

Rende karnabahar salatası

HEM PRATİK HEM SAĞLIKLI

Şef Müge Ergül’den... (6 KİŞİLİK)







NE LAZIM?

Bütün karnabahar

2 diş sarımsak

1 orta boy soğan

Tuz

Karabiber

1/2 bağ kişniş

1/2 bağ dereotu

3 adet kırmızıbiber

Zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

Karnabaharları rendeledikten sonra bir kenara alın.

Tavaya biraz zeytinyağı ekleyip içine ufak küpler halinde doğradığınız soğanları ekleyin.

Soğanlar hafif renk aldıktan sonra içine dilimler halinde doğranan kırmızıbiberleri ve sarımsağı ekleyip soteleyin.

Hafif karamelize olduktan sonra kenara alın.

Kişniş ve dereotunu ince ince doğradıktan sonra rendelenen karnabahar ve sotelenen kırmızıbiberleri tek kapta birleştirin ve çeşnileyin.

TANSİYON DENGELEYİCİ ÖZELLİĞE SAHİP

İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya

- Karnabahar uzun süre tok tutar, bağışıklık sistemimizi korur.

- C vitamini, folik asit ve kalsiyum açısından zengin olması sayesinde hücre bazında metabolizmamızın sağlıklı çalışmasına katkı sağlar.

- Demir açısından zengin olduğu için halsizlik, yorgunluk semptomlarını azaltır. Bu bağlamda yeme isteğini azaltıcı etki gösterir.

- Kanser hücrelerini baskılayıcı genleri aktifleştiren izotiyosiyanat bileşiğinden yana zengindir. Ayrıca içerdiği fosfat, potasyum ve Indol-3 maddesi sayesinde kolon kanserine karşı koruyucu etkisi vardır.

- Doğal bir antioksidan olan ve yaş aldıkça vücudumuzda azalan glutatyon bakımından zengindir. Dolayısıyla vücudumuzdaki toksik maddelerin temizlenmesine yardımcı olur.

- İçerdiği potasyum ve sülfürlü maddeler sayesinde tansiyon dengeleyici özelliğe sahiptir.

- Tiroit hastalarının tüketmesinde bir sakınca yoktur.