Pırıl pırıl ve bakımlı bir ten

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Kokusu çiçeksi

Nuxe Huile Prodigieuse Or Altın Parıltılı Kuru Yağ

Cilt tarafından hızla emiliyor ve tene sağlıklı bir parlaklık kazandırıyor. Ürün saçlarda da kullanılabiliyor. Bilge Şahbaz “Hem vücuda hem de dekolte bölgesine ışıltı veriyor. Çiçeksi bir kokuya sahip” diyor. Cansu Varol, Pelin Hasçalık, Eda Yıldırım ve Ayşe Saraç’ın da tavsiyesi. 50 ml, 1.400 lira.

Besliyor ve yumuşatıyor

L’Occitane Almond Shimmering Oil Badem Işıltılı Yağ

Altın tonlarında ince bir ışıltı bırakıyor. Omega 9 yağ asitleri bakımından zengin tatlı badem yağı sayesinde cildi besliyor ve yumuşatıyor. Taze bademlerin hafif, iştah açıcı kokusunu duyuyorsunuz. Cansu Varol, Damla Durak, Bilge Şahbaz, Nilüfer Pazvantoğlu ve Ayşe Saraç’ın önerisi.

100 ml, 2.500 lira.

Yapışkan his bırakmıyor

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Atelier Rebul İstanbul Koleksiyonu Işıltılı Vücut Yağı

Damla Durak “Ciltte altın yansımalar bırakan ince ışıltıları sayesinde özellikle omuz, dekolte ve bacaklara çok şık bir görünüm veriyor. Kuru yağ dokusu sayesinde hızla emiliyor ve yapışkan his bırakmıyor” yorumunu yapıyor. Pelin Hasçalık, Esra Er Kursan ve Bilge Şahbaz’ın listesinde.

125 ml, 2.200 lira.

Hindistan cevizi ve kakao yağı

Lalive Bronzlaştırıcı Yağ

Pelin Hasçalık “Yaz aylarında sağlıklı ve doğal ışıltılı bir bronzluğa kavuşmak isteyenler için ideal bir seçim” diyor. Havuç tohumu, Hindistan cevizi ve kakao yağıyla zenginleştirilmiş formülü cildinize doğal bir parlaklık kazandırıyor. Cansu Varol, Pelin Hasçalık ve Esra Er Kursan’ın önerisi. 200 ml, 1.200 lira.

Saç uçlarına da iyi geliyor

Misbahçe Golden Hour Vitamin İçerikli Işıltılı Saç ve Vücut Yağı

Esra Er Kursan şunları söylüyor: “Vitaminlerle desteklenen formülü sayesinde cildi ve saç uçlarını beslemeyi hedefleyen çokamaçlı bir yağ. Vanilya kokusu yaz akşamlarına uygun. Vücutta doğal, sağlıklı bir ışıltı bırakıyor.” Damla Durak ve Ece Bayram’ın da listesinde. 100 ml, 2.500 lira.

Sedefli mineraller

Moroccanoil Shimmering Body Oil

Nilüfer Pazvantoğlu “Ürünün antioksidan bakımından zengin argan yağını ve besleyici susam yağını buluşturan özel bir formülü var. Cildi derinlemesine besleyerek ona ihtiyaç duyduğu nemi kazandırıyor. Mat ve yorgun görünen teni canlandırırken içerdiği ince sedefli minerallerle cilde doğal ve zarif bir ışıltı veriyor” diyor. Eda Yıldırım’ın da tavsiyesi. 50 ml, 2.700 lira.

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Abartılı durmuyor

Institut Esthederm Adaptasun Golden Glow Body Oil

Ezgi Özkur şunları anlatıyor: “Bu ürünü doğal altın ışıltısının yanı sıra cildi besleyen hafif formülü nedeniyle seviyorum. Yağlı bir his bırakmadan kolayca emiliyor ve özellikle yaz aylarında kuruyan cilde daha pürüzsüz, sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. İnce ışıltısı abartılı durmuyor, cildin doğal parlaklığını ön plana çıkarıyor.” 125 ml, 3.500 lira.

Tropik esintili

Yves Rocher Monoi Işıltı Veren Nemlendirici Besleyici Parıltılı Saç ve Vücut Yağı

Tahiti monoi özüyle (tiare çiçeklerinin Hindistan cevizi yağında bekletilmesiyle elde edilir) zenginleştirilen bir formülü var. Esra Er Kursan “Yaz aylarında cildinizde ve saçlarınızda hafif bir ışıltı seviyorsanız bu ürün tam o hissi veriyor. Simleri abartılı durmuyor” diyor. 100 ml, 1.280 lira.

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Nemlendiriciye gerek kalmıyor

SOL DE JANEIRO Glowmotions Glow Oil Parıldayan ve Besleyici Vücut Yağı

Ciltte yapış yapış bir his bırakmıyor. Maksimum etki için nemlendirici uygulamadan kullanılması öneriliyor. Kıyafetlere bulaşmaması için ürünün ciltte kurumasını beklemek yeterli. Eda Yıldırım özellikle daha belirgin, göz alıcı bir parlaklık arayanlar için iyi bir seçenek olduğunu belirtiyor. 75 ml, 2.500 lira.

Antioksidanlı içerik

Caudalie Soleil des Vignes Oil Elixir

Ezgi Özkur “Üzüm çekirdeği yağı içeren formülüyle cildi besleyen ve yumuşaklık hissi veren başarılı bir kuru yağ. Antioksidan açısından zengin olduğu için cilt bakım rutinini destekliyor. Kolay emilen yapısıyla da günlük kullanıma uygun. Yoğun sim etkisi yerine cilde doğal ve sağlıklı bir ışıltı veriyor” diyor. 100 ml, 1.550 lira.