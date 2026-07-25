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Piraye’nin biriktirdikleri

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#Meltem Fıratlı#Nâzım Hikmet#Piraye
Piraye’nin biriktirdikleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 07:00

Mektuplar, fotoğraflar, resimler, belgeler... Nâzım Hikmet’in eşi Piraye’nin yıllar boyunca biriktirdikleri dijital erişime açıldı.

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Piraye tam ismiyle Hatice Piraye Altınoğlu ömrünün büyük bir kısmını iki erkeği bekleyerek geçirdi. İlk eşi Vedat Örfi Bengü yönetmen, senarist ve yazardı. Müzikle ilgilendiği dönemde kurduğu grupla yurtdışına gidip dönmeyince çiftin evliliği de uzun sürmedi. Piraye ardından Nâzım Hikmet’le evlendi ve onun için ikinci hasretlik dönemi de böylelikle başlamış oldu. Nâzım Hikmet’in hapiste olduğu yıllarda onu beklemekten hiç vazgeçmedi, ta ki terk edilene kadar... 1995 yılında hayatını kaybettiğinde geride özenle koruyup sakladığı zengin bir koleksiyon bıraktı.

Piraye’nin biriktirdikleri

Erişime açılan pirayekoleksiyonu.com sitesi bu zengin koleksiyonu gün yüzüne çıkarıyor. Sitede mektuplar, fotoğraflar, defterler, belgelerle tablo/desen ve el işlerine ayrı ayrı bölümler oluşturulmuş. Mektuplar zarflarıyla birlikte sergileniyor. Piraye’nin kitaplığındaki eserlerin kapakları da ayrı bir bölümde görülebiliyor.

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#Meltem Fıratlı#Nâzım Hikmet#Piraye

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