Perdeler açılsın

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*KONSER



-Gökçe Bahadır, Emir Ersoy Orkestrası’yla 1 Şubat Cumartesi 20.00’de ‘Sezen Aksu Şarkıları’ konseri için CSO ADA Ankara’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 375 ila 1.250 lira.

-İspanyol gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez 1 Şubat 20.30’da Deniz Müzesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 650 ve 850 lira.

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-Berkay 1 Şubat 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da. Bilet fiyatı 2.280 ila 20.000 (4 kişilik VIP) lira.

-Mirkelam 1 Şubat 21.00’de ‘İstanbul’da Bir Barda’ konseri için Blind İstanbul’da olacak. Bilet fiyatı 750 lira.

-Ayta Sözeri 1 Şubat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde. Bilet fiyatı 672 ila 2.240 lira.

-Emre Aydın 1 Şubat 21.30’da Holly Stone Beyoğlu-Fitaş Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 440 ila 7.200 (4 kişilik VIP) lira.

-İş Sanat ‘Parlayan Yıldızlar’ serisine Zeynep Eker (piyano) ve Ayben Sever’le (flüt) devam ediyor. 3 Şubat Pazartesi 20.30’da İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek konsere katılım ücretsiz.

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-Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke 4 Şubat Salı 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 225 ve 605 lira.

-Derya Bedavacı 5 Şubat Çarşamba 21.00’de JJ Arena’da. Bilet fiyatı 1.140 ila 25.500 (4 kişilik VIP) lira.

-Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cemi’i Can Deliorman şefliğinde 7 Şubat Cuma 20.00’de CSO ADA Ankara sahnesinde. Bilet fiyatı 50 ila 350 lira.

-İstanbul Klasik orkestrası 7 Şubat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde ‘Barok’tan Tango’ya’ isimli bir konser verecek. Bilet fiyatı 1.100 ila 1.500 lira.

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-İsveçli sanatçı Jay-Jay Johanson’ı 7 Şubat 21.30’da 6:45 KK Ankara’da izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 800 ve 1.400 lira.

*GECE



-Ebru Yaşar 1 Şubat Cumartesi 22.00’de Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

-Mahsun Kırmızıgül 1 Şubat 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

-Mert Davran 2 Şubat Pazar 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-Güven Yüreyi 2 Şubat 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

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-Yıldız Tilbe 4 Şubat Salı 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

-Begüm Obiz 5 Şubat Çarşamba 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

-Berk Sunal 5 Şubat Çarşamba 22.30’da Boop Kuruçeşme’de setin başında olacak. Rezervasyon için: @boopkurucesme

-Kaan Yorulmaz 6 Şubat Perşembe 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

-İzel ve Kutsi 7 Şubat Cuma 22.00’de Nossa Costa’da. (0212) 560 17 17

*OPERA

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-İstanbul Devlet Opera ve Balesi 1 Şubat Cumartesi 15.00’te İtalyan besteci Giuseppe Verdi’nin ünlü ‘La Traviata’ operasını sahneleyecek. Verdi’nin Alexandre Dumas’nın ‘Kamelyalı Kadın’ romanından esinlenerek bestelediği eser, Violetta ve Alfredo’nun aşk, fedakârlık, pişmanlık ve kaderle kesişen dokunaklı hikâyesini anlatıyor. Şef Alessandro De Marchi yönetimindeki görkemli performans; bale, koro ve solistlerden oluşan kalabalık bir kadroyla üç perde olarak seyirciyle buluşacak. Biletler 170 ila 635 lira.

*SEMİNER

-Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez 2 Şubat Pazar 14.00’te İstiklal Caddesi’ndeki İş Sanat Resim Heykel Müzesi, BlackBox salonunda 1950’li yılların etkili sanat akımlarına odaklanacağı bir seminer gerçekleştirecek. Bilet fiyatı 60 ila 110 lira.

*SERGİ



-Beyoğlu’ndaki Casa Botter ‘Solo Botter: Burhan Uygur’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde gerçekleşen, sanatçının yaşamı ve eserleri arasında bir bağ kurmayı hedefleyen sergi Burhan Uygur’un hikâye anlatımındaki görsel şiirselliği sanatseverlerle buluşturuyor. 20 Mayıs’a kadar açık.

-Chi Art Gallery’de ‘Pembe Bulutlar Üstünde’ başlıklı karma sergi var. Beyza Boynudelik, basako, Eyhan Çelik, Alla Güner, Elifko, Horasan, Candan İşcan, Deniz Pireci, Hüseyin Rüstemoğlu, Tuba Geçgel, Ege Subaşı, Deniz Varlı ve Damla Yalçın’ın eserlerini bir araya getiren sergi, izleyicilere umut ve olasılıklarla dolu bir ütopya sunuyor. Sergi 21 Şubat’a kadar ziyaret edilebilir.

-Usta grafik tasarımcı Uğurcan Ataoğlu’nun ‘İsimsiz/Untitled’ adlı sergisi Beyoğlu Tünel’deki Metrohan’da ziyarete açıldı. BOB mahlasıyla tanınan Uğurcan Ataoğlu sergide sadece çizgileriyle değil, üçboyutlu heykeller ve dijital animasyonlarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak. Sergi 30 Mart’a kadar görülebilir.

*DJ



-Techno müziğin dünyaca ünlü ismi Maceo Plex 1 Şubat Cumartesi 21.00’de Klein Phönix’te sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 750 ila 3.500 lira (sahne arkası).

-İngiliz DJ ve yapımcı Rebekah 1 Şubat 22.00’de Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde çalacak. Bilet fiyatı 650 ve 1.500 lira (sahne arkası).

*TİYATRO



-Trajedi ve komedi bir arada

‘Ahududu’ iki yaşlı kadının acıdıkları yalnız insanlar için bulduğu çareyi anlatıyor. Oyunda Melek Baykal, Suna Keskin, Nedim Saban, Cem Güler, Batuhan Sezer, Murat Tuhan, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu, Müge Kement ve Murat Ergür’ü izliyoruz. 1 Şubat Cumartesi 20.30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi-Moda’da. Bilet fiyatı 600 lira.

-Geçmişin izleri

Gülhan Kadim’in yazıp yönettiği, kumbaracı50 ve Vigor Kültür Sanat yapımı ‘Salıncak’ta sahneyi Hazal Türesan ve Yiğit Sertdemir paylaşıyor. Oyun, orta yaşa gelmiş iki kardeşin geçmişin izleri ve yüzleşemedikleri sırları nedeniyle gerilim hikâyesine dönen hayatlarını sahneye taşıyor. 3 Şubat Pazartesi 20.30’da Alan Kadıköy’de izlenebilir. Bilet fiyatı 840 lira.

-Tutkulu bir aşk

Joe White’ın kaleme alıp Tuğrul Tülek’in rejisini üstlendiği ‘Karanlık Şarkılar’da sahneyi Derya Artemel ve Orçun Soytürk paylaşıyor. Adsız Alkolikler toplantısında tesadüfen tanışan iki kişi tutkulu bir aşka yelken açar. 6 Şubat Perşembe 20.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da izlenebilir. Bilet fiyatı 699 lira.

*ATÖLYE



-Kadıköy’deki Ankaworkshop 1 Şubat Cumartesi 13.00, 16.00 ve 19.00’da ‘Soyawax Mum Atölyesi’ düzenliyor. Atölye katılımcıları doğal içerikler, kokular ve süslerle sıfırdan kendi mumunu yapmayı deneyimleyecek. Bilet fiyatı 750 lira.

-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi 2 Şubat Pazar 19.00’da ‘Ev Yapımı Lazanya Bolonez’ atölyesi düzenliyor. Katılımcılar Eataly’nin usta şeflerinden lazanya bolonez yapımının inceliklerini öğrenecek. Bilet fiyatı 2.500 lira.