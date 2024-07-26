Peki ya güneşle buluştuktan sonra? En iyi 10 güneş sonrası ürün

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1- 8 SAAT BOYUNCA NEMLENDİRİYOR

Bioderma Photoderm Apres Soleil After Sun





Canlandırıcı jel krem formülüyle, güneşe maruz kalan ciltleri 8 saat boyunca nemlendiriyor. Cildinizin doğal bronzluğunu arttırmaya yardımcı oluyor ve uzun süreli yatıştırıcı etkisi var. Ayfer Aydın, Neylan Zırhlıoğlu, Sibel Berksoy ve İpek Koşan’ın önerisi. 200 ml, 449 lira.

2- YAĞLI BİR HİS BIRAKMIYOR

Avene Apres-Soleil After Sun





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Bu ürün güçlü antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir formüle sahip. Günlük kullanım için ideal. Hafif yapısı nedeniyle hızlı emiliyor. Ciltte yağlı bir his bırakmıyor, ferahlatıyor. Neylan Zırhlıoğlu ve Ömür Tekeli’nin tavsiyeleri arasında. 200 ml, 749 lira.

3- DOĞAL İÇERİKLİ, YAŞLANMA KARŞITI

Lancaster Golden Tan Maximizer Sérum Après-Soleil





Bu serum bronzluğu 1 aya kadar uzatıyor ve cildi anında yatıştırıyor. İçeriğindeki soya özü ve hyaluronik asit sayesinde yaşlanma karşıtı. Yüzde 94,7 olan doğal yapısıyla cildi dolgunlaştırıyor. Ceyda Sinağ, Valerie Dayan ve Esra Er Kursan’ın tavsiyesi. 30 ml 1.500 lira.

4- ANINDA RAHATLIK VERİYOR

Caudalie Vinosun Protect Güneş Sonrası Onarıcı Bakım Losyonu





Aloe vera ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde cilde anında rahatlık verirken bronzluğun iki hafta boyunca korunmasına yardımcı oluyor. Yapışkan olmayan dokusuyla cildi yumuşatıyor. Ceyda Sinağ ve Bilge Şahbaz bu ürünü öneriyor. 200 ml, 700 lira.

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5- YÜZ VE VÜCUT İÇİN

Nuxe After Sun Milk





Rahatlatıcı yüz ve vücut sütü cildi onarıyor ve bronzlaşmanın uzun süre kalıcı olmasını destekliyor. Tatlı portakal, tiare çiçeği ve vanilya esintileri taşıyan ürün yüzde 92 doğal içeriklerden oluşuyor. Sibel Berksoy ve Nilüfer Pazvantoğlu’nun önerisi. 200 ml, 500 lira.

6- KULLANIMI KOLAY

Nivea Sun Nemlendirici Güneş Sonrası Spreyi





48 saat boyunca cildi nemlendiren doğal aloe vera özlü sprey, tüm vücut tipleri için uygun. Ayrıca hyaluronik asit ve gliserin içeriyor. Sprey olması nedeniyle kullanım kolaylığı var. Ürün hızlı emiliyor. İpek Koşan ve Sibel Berksoy öneriyor. 200 ml, 479 lira.

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7- ‘SON DERECE BESLEYİCİ’

Shiseido After Sun Intensive Recovery Emulsion





Bilge Şahbaz “İçeriği son derece besleyici. Güneş sonrası cildimin ihtiyaçlarını karşılayan canlandırıcı ve onarıcı bir emülsiyon. Güneşten zarar görmüş cildimi rahatlatıyor ve hızla nüfuz ediyor. Hem yüz hem de vücut için uygun” diyor. 150 ml, 1.600 lira.

8- ‘HASSASİYETİ MİNİMUMA İNDİRİYOR’

Lierac Sunissime Ultra-Repair Serum





“Yıllardır yaz akşamı bakımımın vazgeçilmezi bu serum. Güneş ışınlarının sebep olduğu hassasiyeti minimuma indiriyor. İçeriğindeki E vitamini türevi tokoferol ciltteki kızarıklıkları hafifletiyor. Cildimin yağlanmasını kontrol altına alıyor” diyor Valerie Dayan. 30 ml 544 lira.

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9- IŞILTILI GÖRÜNÜME YARDIMCI OLUYOR

Yves Rocher Güneş Sonrası Yüz Kremi Yaşlanma Karşıtı





Esra Er Kursan ürünü şöyle anlatıyor: “Özellikle yaşlanma karşıtı etkiye sahip olduğu için ilk tercihim. Ferahlatıcı, likit losyon dokusu cildi anında yatıştırmaya, nemlendirmeye, cilt tonunun eşitlenmesine ve ışıltılı bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor.” 30 ml, 599 lira.

10- KORUYUCU ÖZELLİĞİ DE VAR

Sebamed Sun Güneş Sonrası Yatıştırıcı Balsam





Hassas ciltleri rahatlatırken antienflamatuar özellikleriyle koruyucu etkisi de var. Ürün tüm vücut kullanımına uygun. İçeriğindeki E vitamini erken yaşlanmaya karşı etkili. İpek Koşan’ın tavsiyelerinden. 150 ml, 399 lira.