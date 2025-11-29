Pazarlar kuruldu, ışıklar yandı

Haberin Devamı

Özellikle son yıllarda yılbaşı pazarları öyle benimsendi ki yetişkininden çocuğuna herkesin ilgisini çekiyor. Aralık yaklaşınca şehir resmen kostüm değiştiriyor; sokaklar ışıl ışıl, vitrinler rengârenk oluyor. Ben de yıl bitmeden bu pırıltılı ortama karışıp geride kalan günleri böyle rengârenk hatırlamayı seviyorum.

Eskiden sadece Nişantaşı süslenirdi; herkes oraya akın eder, sokaklarda fotoğraf çekerdi. Şimdi işler değişti; festival alanlarına, alışveriş merkezlerine büyük pazarlar kuruluyor. Özellikle bu yıl etkinliklerin sayısı geçmiş yıllara göre daha da arttı. Bu arada ben yılbaşı pazarları konusunda epey idmanlıyım, son birkaç senedir neredeyse hepsini gezip dolaşıyorum. Nerede, ne var anlatmaya başlamadan önce birkaç tavsiye vereyim; hafta sonları çok kalabalık oluyor, yine de gidecekseniz erken saatleri tercih edin ki yeme-içme alanları, atlıkarınca ya da buz pateni için uzun kuyruklarda beklemeyin. Ayrıca festival alanları açık olduğu için şemsiyeniz mutlaka yanınızda olsun; Instagram’a havalı fotoğraflar çekecekken onun yerine sırılsıklam olmayın. Bir de çıkış saatine dikkat edin, son dakikaya kadar içeride oyalanırsanız kalabalığa kalabilirsiniz.

Buz pisti de var

Zorlu Center’daki Zorlu Yılbaşı Köyü 15 Kasım’da başladı, 31 Aralık’a kadar sürecek. Diyorum ya bu yılbaşı meselesinin hastasıyım, açılır açılmaz yolunu tuttum tabii ki… Önceki senelere kıyasla çok daha ışıltılı, daha büyük bir alana yayılmış. Buz pisti kurulmuş, atlıkarınca yerini almış. Hediyelik satın alabileceğiniz dükkânların, sokak lezzetleri stantlarının sayısı bu yıl artmış. Ayrıca konserler de olacak. 13 Aralık Cumartesi Soft Analog, 20 Aralık Cumartesi Pandami Music, 26 Aralık Cuma Sufle ve 27 Aralık Cumartesi Mirkelam sahneye çıkacak. Giriş ücretsiz.

Bol sürprizli

Bir diğer kış masalıysa dün Tersane İstanbul Winter Town’da başladı. Atlıkarınca, canlı müzik, kış koroları, ışık gösterileri ve her köşesinde ayrı bir sürpriz barındıran atmosferiyle Haliç kıyısını büyülü bir sahneye çeviriyor. Giriş ücretsiz.

Renkli, çeşitli

2 Aralık’tan ay sonuna kadar Galataport İstanbul, Saat Kulesi Meydanı’nda yılbaşı ruhunu yaşatacak renkli bir pazara ev sahipliği yapacak. El yapımı mumlar, seramikler, butik çikolatalar ve tasarım ürünlerle dolu stantlar kurulacak. Giriş ücretsiz.

Adres değişti

Wonder Village bu yıl 5-28 Aralık’ta Life Park’ta olacak; atlıkarınca, alışveriş stantları, buz pateni, çarpışan arabalar, dönmedolap, konserler, tiyatro ve film gösterimleriyle çeşitli şovlar ziyaretçileri bekliyor. Festivali bazı tarihlerde tüm gün deneyimleyebileceğiniz gibi diğer günlerde çocuk etkinliklerinin ağırlıkta olduğu sabah ya da konserlerin gerçekleştiği akşam seansına da gidebilirsiniz. 5 Aralık Cuma günü Edis (1.450 lira), 7 Aralık Pazar günü M Lisa ve Aydeed (750 lira) ve 27 Aralık’ta Aleyna Tilki (875 lira) konser verecek. Sabah seanslarının ücretiyse 500-525 lira arasında.

Bu konserler kaçmaz

KüçükÇiftlik Park’ın Yeni Yıl Kasabası 6 Aralık’ta kapılarını açıyor. Etkinlik alanında çok büyük bir buz pisti ve çarpışan arabalar var. Yeme-içme ve hediyelik stantları da unutulmamış. 6 Aralık Cumartesi Kargo ve Hey! Douglas, 13 Aralık Cumartesi Nova Norda ve Can Molti, 26 Aralık Cuma Dolu Kadehi Ters Tut sahnede olacak. Gündüz seansı 525 lira, konserlerin olduğu günlerin giriş ücreti 600 liradan başlıyor. 28 Aralık’a kadar sürecek.

Tekneyle ulaşım

Bir önerim de Büyükada’dan… Princes’ Palace Resort’ta 6-7 Aralık’ta Festive Market etkinliği var. Alışveriş stantları kurulacak, etraf ışıl ışıl olacak. 12.00-19.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilir. Misafirler Dragos’tan otele gün boyunca düzenlenecek özel tekne transferleriyle 15 dakikada ulaşabilecek.

Atölyeler, performanslar

Zeytinburnu, Fişekhane’deki Winter Fair 19-31 Aralık’ta düzenleniyor. Atölyeler, alışveriş stantları ve gün boyu müzik performansları olacak. Giriş ücretsiz.

AH GECELER





◊ Mahsun Kırmızıgül bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Berkay bu gece 23.30’da Yeni Cabaret İstanbul’da. (0532) 500 28 69

◊ Melsum bu gece 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Yusuf Aslan bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Okan Albayrak yarın 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live’da. Rezervasyon: @the.roomlive

◊ Begüm Obiz 3 Aralık Çarşamba 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Alya 4 Aralık Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Rober Hatemo 5 Aralık Cuma 22.00’de Nossa Costa’da olacak.(0212) 560 17 17

◊ Zeynep Bastık 4 Aralık Perşembe 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

7/24 YETMEZ





◊ Tam bir kış insanıyım; ama işin kayak kısmına değil, keyif ve eğlence tarafına bayılırım. Sezon yaklaşınca hemen araştırmaya başlarım şehirden kayak otellerine hangi mekânlar taşınmış, hangi DJ’lere, festivallere yer verilmiş diye. Palandöken, Uludağ ve Erciyes’teki tesisler programlarını birer birer açıklamaya başladı. Bu sezonun ilk sürprizi Sway Hotels’ten geldi, 11 Aralık’ta Altın Saatler yani Kıvanç Kasar Palandöken’de. Ayrıca Polat Palandöken’deki MOMO Après-Ski de sezona başlıyor. Erciyes’teki DAS 3917 ise sezonu 19 Aralık’ta DJ performanslarının olduğu Wintermania’yla açıyor. Uludağ’daysa şubatta Winterfest var… Kış sezonunun detaylarını 1 Aralık itibariyle raflarda olacak Hürriyet Seyahat dergimizin kış sayısında yazdım; alınız, okuyunuz.