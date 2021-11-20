Patili dostlarımızın ihtiyaçları için...

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1- İNTERNET ÜZERİNDEN DE ALIŞVERİŞ YAPILABİLİR

Pop Dog (İstanbul)

Patili dostlarımız için çeşit çeşit tasma, mama kabı, taşıma çantası, yatak, giysi, oyuncak bulabileceğiniz Pop Dog, İstanbul’un iki yakasında birer mağazasıyla hizmet veriyor. Dilerseniz internet üzerinden alışveriş yapmak da mümkün. Serhat Demirel ‘’Köpeğinin giyimine önem verenlerin uğraması gereken bir yer’’ diyor. (0536) 976 73 64

2- DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYABİLİRSİNİZ

Jack’s Dog Cafe (İstanbul)

Burada köpeğiniz arkadaşlarıyla sosyalleşirken siz de kahvenizi içebilirsiniz. Pek çok ürün bulabileceğiniz mağazada bakım ve kreş hizmetleri de var. Özel hazırlanan pastalarla dostunuzun doğum gününü de kutlayabilirsiniz. Sarp Dakni’nin önerisi. (0216) 445 22 57

3- EĞİTİM EKİPMANI BULMAK MÜMKÜN

Pet İhtiyaç (İstanbul)

Beykoz’daki mağazada hemen her tür için envai çeşit ürün var. Çevrimiçi alışveriş de yapabilirsiniz. Buradaki dostluk kumbarasıyla, sokakta yaşayan patililer için mama bağışında bulunabilirsiniz. Ali Yeşilırmak “Eğitim ekipmanlarını da bulabiliyorum” diyor. 444 72 50

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4- HEM KONFORLU HEM ŞIK OLSUNLAR

Dog and the City (İstanbul)

Köpeğinizin şıklığı ve konforu için kıyafetten sağlık ürünlerine, mamadan künyeye birçok alternatifi bulabileceğiniz bir mağaza... İnternet sitesi üzerinden kedi dostlarınız için alışveriş yapabilirsiniz. Melis Büyükerk öneriyor. (0533) 922 62 38

5- ÜRÜNLER ÇEŞİTLİ, FİYATLAR UYGUN

PetBurada (İstanbul)

İki veteriner hekim tarafından kurulan PetBurada, İstanbul’daki altı mağazası ve çevrimiçi şubesiyle hizmet veriyor. Tüm evcil hayvan malzemelerini doğru fiyatlarla bulabileceğiniz marka, ürün çeşitliliği açısından Ali Yeşilırmak’ın da önerdiği yerler arasında. (0532) 602 93 49

6- DAMAK ZEVKİNE GÖRE...

Bol Mama (Ankara)

“Evcil hayvanlarınızın lezzet durağı” sloganıyla yola çıkan Bol Mama’da kaliteli mamalar ve çeşitli pet aksesuarlarını bulabilirsiniz. Ankara içi alışverişlerde telefonla sipariş mümkün. Sevgi Süer’in önerileri arasında... (0312) 279 07 07

7- PATİLİLERİN EGE’DEKİ FAVORİ ADRESİ

King Pet Shop (İzmir)

Sekiz mağazası olan King Pet Shop’ta hemen her türdeki evcil dostlarınızın ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler bulabilirsiniz. İzmir’deyseniz, telefonla sipariş verebilirsiniz. Ayrıca Türkiye’nin her yerinden çevrimiçi alışveriş yapabilirsiniz. Melisa Buket Aslan öneriyor. (0232) 754 40 45

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8- ARAÇ İÇİ AKSESUARLARI DA VAR

Markamamashop (İzmit)

“Seçilmiş markalar, değerinde fiyatlar” diyerek yola çıkan marka, eğitim ekipmanından araç içi aksesuarlara kadar pek çok ürünü İzmit’teki hayvanseverlerle buluşturuyor. İnternet üzerinden alışveriş yapmak da mümkün. Ali Yeşilırmak’ın önerisi. (0549) 838 48 99

9- SOKAK HAYVANLARINA DESTEK OLUYORLAR

Pati Event (İstanbul)

Yardıma muhtaç sokak hayvanlarının yuva bulabilmesi için sosyal medya üzerinden ücretsiz sahiplendirmeyle başlayan hikâye, aldığınız her ürünle sokak hayvanlarına destek olabileceğiniz bir mağazaya dönüşmüş. Ömür Mutlu Işık’ın önerisi. (0532) 055 72 08

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10- KENDİ KÖPEKLERİ DOBBY’DEN İLHAMLA

Dobby’s Hobby Shop

Dobby’s Hobby Shop’un ismi, kurucularının kendi köpeklerinden esinlenerek konulmuş. Meral Olcay “Dobby’s Hobby Shop’ta ürünleri incelerken bir yandan işletme sahipleriyle muhabbet edebilir, zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız” diyor. (0212) 529 77 03