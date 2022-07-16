‘Paten kaymanın yaşı yok!’

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Tekerlekli patenler, 90’lı yıllara kadar özellikle ABD’de oldukça yaygındı. Sonra etkisini yitirdi.

Son yıllardaysa sosyal medyada paylaşılan patenli dans koreografileri ve güvenli kayma olanağı sağlayan parklar sayesinde tüm dünyada yeniden popüler oldu. Son birkaç yıldır Türkiye’de de çok seviliyor. Aslında daha çok gençlerin tercih ettiği bir spor olarak görülüyor ama 50 yaş üstü de patene kayıtsız değil, deneyenler “Her yaşta yapılabilecek bir spor” diyor. Şimdilerde paten gruplarının düzenlediği danslı buluşmalar da çok popüler.

TEKERLEKLİ PATEN YAPANLAR ANLATIYOR

‘Başta ailece yapıyorduk, sonra sadece ben devam ettirdim’

Erman Yalçın, 52, elektronik mühendisi

* Kuzenim aracılığıyla üç yıl önce paten kaymaya başladım. Birkaç kere ders aldım. Düşe kalka bir sene içerisinde iyi bir seviyeye geldim.

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* Özellikle bahar ve yaz aylarında haftada bir-iki kez kaymaya çıkıyorum. Sabahları sitedeki basket sahasında yarım saat yürümek yerine paten kayıyorum.

* Biz ailece başladık bu işe, hepimiz ekipman aldık. Ama devam ettiren bir tek ben kaldım. Beraber yapılması da gerekmiyor. Tek başına yapılabilen bir spor olduğu için çok hoşuma gitti.

* Biraz vakit ayırmak, ayrıca az buçuk düşmekten korkmamak gerekiyor. Nasıl düşeceğinizi öğrendikten sonra sakatlanma riski olmadan öğreniyorsunuz. Her yaşta yapılabilecek bir spor.

‘İlk derste stresten terledim, iki ders sonra kayabiliyordum’

Bahadır Örs, Türkiye Paten Akademisi kurucusu

* Eskiden beri paten öğrenmek istiyordum. Buz patenine hayrandım. Ama ben çocukken bu tip sporlar o kadar gelişmiş değildi. Türkiye’de paten çok yoktu. Ev sahibimiz Almanya’dan kızına getirmişti. Ben de denemiş ve özenmiştim.

* Geçen sene pandemide izlediğim bir dizide roller disco sahnesi vardı. Hemen ben de araştırdım. İlk derslerde bacaklarım titremişti. Düşeceğim diye kendimi kasıp korkmuştum. Patenle dururken bile stresten terliyordum. İki ders sonrasında baktım ki kayabiliyorum. Gelip geçici bir heves olmadığını anladığım noktada paten almaya karar verdim. Pandemide böyle bir spor dalına odaklanmak beni kaygılarımdan uzaklaştırdı.

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* Öğrenmeye çalıştığım ilk günlerde Emirgân sahil yolunda tanımadığım insanlardan “Düşeceksiniz, bir yerinizi kıracaksınız, bu yaşta niye buna başladınız” gibi tepkiler gelse de yakın çevremden her zaman olumlu, motive edecek dönüşler aldım.

‘Kayarken alkışlayanlar oluyor’

Şükran Ü., 63, emekli

* Çocukluğumdan beri çok istediğim bir şeydi. Oğlumun patenlerini görüp heves ettim. O da beni kursa yazdırdı. Böylelikle 50 yaşında öğrendim. Gerçekten çok keyif alıyorum. Paten yapmazsam eksiklik hissediyorum. mÖğrenmek kolay oldu. İlk üç-beş saatten sonra zaten kendim kaymaya başladım. Paten öğrendikten sonra çok mutlu ve özgür hissettim kendimi. İnsanın ruhuna gerçekten çok iyi geliyor.

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* Paten kaymaya başladığımda çok tepki aldım. Şimdi kayarken okey işareti yapan, alkışlayan, tebrik edenlerle de karşılaşıyorum. Bu yaşta paten kaydığım için şaşırıyor insanlar.

‘Partiler düzenliyoruz’

Roller Skate Türkiye topluluğu

* Biz tekerlekli paten kaymayı Türkiye’de duyurmaya, spor olarak branşlaştırmaya ve etkin hale getirmeye çalışıyoruz. Ana ekibimiz İstanbul’da ama Ankara ve Bursa’da da büyüyen ekiplerimiz var.

* Geçen aylarda Müze Gazhane ve Festival Park’ta paten partileri düzenledik. Önümüzdeki organizasyonlar için bize ev sahipliği yapacak ve etkinliklerimizi destekleyecek yerler için de arayıştayız.

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* Bireyselliğin öne çıktığı bu dönemde hepimiz sosyalleşmeye, aynı ilgileri paylaştığımız insanlarla tanışmaya açız. Quad paten (ön ve arkada iki tekerleği ve bilek kısmı olan) spor olmasının yanında aradığımız sosyalliği de bize sunuyor.

* Türkiye’de paten maalesef sadece çocukların yapacağı bir spormuş gibi görülüyor. Oysa topluluğumuz 20-50 yaş aralığında, farklı meslekleri olan yetişkin insanlardan oluşuyor. Özel günlerde de çocuklar için etkinlikler düzenliyoruz.

‘Olgunlaşmış korkuları yenmek hedefimiz’

Volkan Ülker, Paten34 Spor Kulübü kurucusu ve eğitmen

* Eğitimlerimiz her gün var ve özel ders de veriyoruz. Özellikle yaz döneminde paten öğrenmek isteyenler geliyor.

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* Öğretmenlerimizin yaşları 42, 48 ve 50. 30-50 yaş aralığında paten dersi için gelen yetişkin öğrencilerimiz var. Zaten bu sporun yaş, boy ve kiloyla ilgisi pek yok.

* Tamamen kondisyona ve dengeye dayalı bir spor. Dört derslik paket sonunda sahil boyunca güvenli bir şekilde tur yapma garantisi veriyoruz.

* Önceliğimiz güvenli düşme eğitimi. Yetişkinlerin olgunlaşmış korkularını yenmek ilk hedefimiz. Sonrasında zaten hızlı bir şekilde ilerliyoruz.

‘Hem kilo verin hem de eğlenin’

Bahadır Örs, Türkiye Paten Akademisi kurucusu

* Tekerlekli paten sporu 3 yaşından itibaren yapılabiliyor. Üst yaş sınırı sağlık sorunu olmadığı takdirde yok.

* Paten yaparken kilo da verebilirsiniz. Birçok yetişkin öğrencimiz bu amaçla paten öğreniyor. Hem kilo veriyor hem de vücutlarını sıkılaştırıyorlar. Bir saat paten sürüp yaklaşık 600-800 kalori verebilirsiniz.

* En iyi performansı ayağa sıkıca bağlanan patenler verir. Bol patenler yaralanmaya ve denge kaybına neden olur. Patende ayak numaranıza göre tercih yapın. Kalıbı darsa yarım veya bir numara büyük alınabilir.

* Paten kayarken yaralanmaları ve sakatlanmaları önlemek için kask, dizlik, dirseklik ve bileklik gibi ekipman kullanılmalı.

* Fren yapabilmek öğrenmeniz gereken ilk paten becerilerinden biri. Nasıl duracağınızı bilmiyorsanız muhtemelen hızlı ve sert bir şekilde çarpıp düşeceksiniz. Yeni başlayanlar için topuk freni ve t-fren yöntemi oldukça etkilidir. Düz bir zeminde, düşük hızlarda pratik yapmanızı öneririm.

* Yeni başlayanlar için dört-beş saat paten kaymak yerine her gün bir-iki saat paten kaymak daha etkili olacaktır.

* Tekerlekli paten dersi almak hem hareketleri hem de tekniği doğru öğrenmek için önemli. Sosyalleşme imkânı da sağlar.

‘Canım acısa da pes etmedim’

Rüzgâr Nuras, 9, öğrenci

Paten kaymaya 4 yaşında eğlenceli olduğu için ve hareketli sporları sevdiğim için başladım. Paten kaymayı öğrenirken ilk başlarda tabii ki düşüp kalktım. Canım acısa da pes etmedim. Paten hızlı gidince uçma hissi veriyor. Bir derste paten kaymayı hızlıca öğrendim. Sonrasında hep hocalarımı izledim. Patenle kayarken sanki bir motosikletin üzerindeymiş ve uçuyormuş gibi hissediyorum.

‘Uçuyor gibi hissediyorum’

Yaren Çakır, 5

Paten kullanmaya okul kapanmadan önce karar verdim. Öğrenmek zor olmadı, paten dersi aldığım için kısa sürede öğrendim. Paten kullanırken kendimi uçuyor gibi hissediyorum. En çok Caddebostan sahilinde kullanmaktan keyif alıyorum.

Nasıl öğreniriz?

* Paten34 İstanbul’da özel ders veriliyor. (0530) 641 51 47

* Türkiye Paten Akademisi, İstanbul’da eğitim veriyor. Kaykay dersi de alabilirsiniz. (0535) 248 58 85

* Yıldız Paten İstanbul’da eğitim veriyor. (0538) 421 74 29

* Roller Skate Türkiye İstanbul, Ankara ve Bursa’da çalışıyor. İletişim için: rollerskateturkiye (Instagram)

Not: Ders ücretleri yaş ve seviyeye göre değişiyor.





Nerede yapabiliriz?

* Caddebostan etkinlik alanı

* İdealtepe sahili (dolgu alan)

* Yeşilköy sahili

* Beşiktaş Barbaros Meydanı

* Skate Park Maltepe

* İzmir Bostanlı Skate Park

* Bursa Sukaypark

* İzmit Seka Park

* Ankara’da AKM Millet Bahçesi içindeki Skate Park





Kendinizi ritme bırakın

Müzik yazarımız Tolga Akyıldız’ın güvenli alanlarda paten yaparken dinleyebileceğimiz şarkılardan oluşan çalma listesi için Spotify’ı açın, ‘arama/search’e tıklayın. Sağda kamera ikonu göreceksiniz, ona basıp telefon ya da tabletinizi yukarıdaki görsele yakınlaştırın.