Parmak ucunda dansın büyülü dünyası

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*KONSER

-Grammy ödüllü Alman barok topluluğu ‘Akademie Für Alte Musik Berlin’ Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. 28 Ocak Cumartesi 20.00’de CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 100-275 lira.



-Büyük Ev Ablukada, Ankara’da. 28 Ocak 21.00’de Congresium Ankara’daki konserin bilet fiyatı 280-325 lira.



-Mirkelam 3 Şubat Cuma 21.00’de Zorlu PSM Touche’de sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 660-1.650 (yemekli)

-Göksel 3 Şubat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde olacak. Bilet fiyatı 282,50-565 lira.



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-Palmiyeler 3 Şubat 21.30’da Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 150 lira.

-Deneysel elektronik müziğin iki başarılı ismi Alper Maral ve Mert Topel, ‘Control Voltage Project’ albümünün tanıtımı için 28 Ocak 19.00’da Akbank Sanat’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 50 lira.

-Rus popçu Monetochka 1 Şubat 21.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Bilet fiyatı 1.100 lira.



*DJ

-İzlandalı elektronik müzik projesi Kiasmos’tan Janus Rasmussen ve Alman prodüktör Fejka, PSM Loves 2 Dance kapsamında 3 Şubat 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da performans sergileyecek. Öncesinde Zeynep Erbay 19.00’da DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 297 lira.



*BALE

-Ünlü koreograf Jean-Christophe Maillot’nun Shakespeare’in unutulmaz eseri ‘Romeo & Juliet’ yorumu 3-4 Şubat’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Saat 21.00’de başlayacak ‘Monte Carlo Balesi: Romeo & Juliet’ temsilinin bilet fiyatı 440-2.970 lira.



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-İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Hindistan’da geçen bir aşk hikâyesini anlatan ‘La Bayadere’i sergiliyor. 28 Ocak Cumartesi ve 31 Ocak Salı 20.00’de AKM-Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek bale temsilinin bilet fiyatı 85-325 lira.-The Stay Boulevard Nişantaşı, ressam Devrim Erbil’in İstanbul eserlerinin yeni serisi ‘Neonİst. by Devrim Erbil’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının klasikleşmiş İstanbul çizimlerini neon renklerle yenilediği sergi aynı zamanda NFT serileri de barındırıyor. 2 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.

-Ali Elmacı’nın PİLEVNELİ Dolapdere’deki ‘Dudaklarımı Öp Kalbimi Hançerle’ sergisi 18 Şubat’a kadar görülebilir. Sergide, sanatçının kâğıt ve tuval eserlerinin yanı sıra yönetmenliğini üstlendiği üç yeni kısa metraj filmi de var.



-KUN Art Space, Dicle Çiftçi’nin ‘Eve Giren Güneş Kadar Güneşleniyorum’ isimli sergisine ev sahipliği yapacak. 4 Şubat’ta kapılarını açacak sergi, sanatçının güneş ve gün ışığı temalarından yola çıkıp binlerce yıldır insanlar için çok mühim ve hatta tapınılası bir yere sahip olan Güneş’in neden ve nasıl bu kadar önemli hale geldiği konusunu sorguluyor. Sergi 12 Mart’a kadar Adana KUN Art Space’te sürecek.

*ATÖLYE

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-Rahmi M. Koç Müzesi, 28 Ocak Cumartesi 14.00’te 8-12 yaş çocuklar için ‘Peki Sen Ne Şekerisin?’ isimli biyoloji atölyesi düzenliyor. Atölyede gerçekleşecek deneyle çocuklar yiyip içtikleri besinlerdeki farklı şeker türlerini öğrenip vücudumuz için yararlı ve zararlı olanların farkındalığına varacak. Katılım ücreti 252 lira.



-Koşuyolu Mahallesi’ndeki Hasan Usta Kebap, 29 Ocak Pazar 14.00’te 6-12 yaş çocuklar için ‘Renkli Donutlar’ atölyesi düzenliyor. Katılım ücreti 145 lira.

*GECE

-Merve Özbey 28 Ocak Cumartesi 21.30’da Jolly Joker Private’ta. (0850) 549 01 19



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-Ayla Balyemez 28 Ocak 22.30’da ODA by VENGE’de. (0554) 198 05 12

-Güliz Ayla 28 Ocak 23.00’te Folks Kitchen & Cocktail’de. (0530) 251 92 50

-Ayta Sözeri 29 Ocak Pazar 20.00’de Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69