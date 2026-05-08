‘Parisliler’ Bodrum’u sevdi

Mart ortası gibi kız kardeşimin doğum günü nedeniyle Paris’teydik. Kutlama için hem iyi yemek yiyebileceğimiz hem de eğlenebileceğimiz bir yer bakarken Gigi Rigolatto’da karar kıldık. Gigi’yi geçen yaz Bodrum’dan hatırlıyordum, sezon boyunca adından epey söz ettirmişti.

Giyinip, süslenip gittik, iyi ki gitmişiz. Gerçekten şahane bir geceydi. Yemekler çok iyiydi ama asıl olay eğlencesi. O gece bizim dışımızda 7-8 masada daha Türk misafirler vardı. Gece yemekle başlıyor. Siz masanızda otururken ışıltılı elbiseli bir solist masaların arasında dolaşarak şarkı söylüyor, sonra bir anda tempo yükseliyor, servis ekibi de şova dahil oluyor. Beyaz keten peçeteler havaya kalkıyor, herkes olduğu yerde dans ediyor. Ardından da DJ performansı başlıyor... Gecenin tadı damağımızda kalmıştı ki, Gigi’nin Bodrum’da bu yaz da devam edeceğini duydum.

Maison Revka

Menüden seçmeler

Dönelim İstanbul’a... Geçen hafta Mandarin Oriental Bosphorus’ta Paris Society çatısı altındaki Gigi Rigolatto ve Maison Revka için davet verildi. Gigi, Mandarin Oriental Bodrum’da ikinci sezonuna girecek, Maison Revka’ysa ilk kez kapılarını açacak. Böylesine güçlü iki markanın Türkiye’de olması turizm açısından gerçekten çok güzel.

Gigi Rigolatto’da gün plajda başlayıp şahane günbatımlarına bağlanacak. Menüsünde Gigi’nin imza lezzetleri arasında sayılan trüflü arancini (çıtır pirinç topu), limon ve havyar eşliğinde linguine (makarna çeşidi) ve tagliata di filetto (dilimlenmiş bonfile) var.

Maison Revka da Mandarin Oriental’ın içinde. Paris, Saint-

Tropez ve Dubai’nin ardından bu yaz Bodrum’da müdavimlerini ağırlayacak. Şık öğle yemekleri, ‘cool’ akşam yemeklerinin güçlü seçeneklerinden biri olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Her iki mekân da gelecek ay açılıyor.

Özenli gece

Kuruçeşme’deki gecede neler mi oldu? Her şey çok özenliydi. Boğaz manzarasına karşı kurulan, dev şamdanlı uzun masalarda ağırlanan misafirler çok şık görünüyordu. Yemekte de başlangıçlardan mini krepler somon fümeyle servis edildi, yengeç ve avokado tartolet benim favorimdi; ana yemekteyse kuşkonmaz ve havyar tereyağıyla buharda levrek vardı.

Adı gibi altın saatler...

Son birkaç yıldır Altın Saatler çılgınlığı yaşanıyor. Sadece İstanbul’da değil; İzmir, Ankara, Adana, Bodrum, Çeşme’de... Geçen cumartesi gecesi, geç bir saatte arkadaşlarımla Harbiye’deki Altın Saatler’e uğradım. İstanbul gece hayatı bir süredir, gece kuşlarının da sık sık söylediği gibi biraz boş. Açıkçası tereddüt ederek gittim ama içeri girer girmez fikrim değişti, gözlerime inanamadım. İçerisi tıklım tıklımdı, herkes olduğu yerde çılgınca dans ediyordu. Kıvanç’sa, bilenler bilir, elinde tablet, bir yandan şarkıları ardı ardına çalıyor bir yandan da dans ediyordu. Bizim ekip eğlendi mi?

Hem de nasıl, sahiden altındandı saatler. Altın Saatler gittiği her şehirde, her mekânda aynı kalabalığı yakalıyor, kimse eğlenmeden geceyi sonlandırmıyor. Şu sıralar ‘Güzelce eğleneyim, sabaha kadar dans edeyim’ diyorsanız Kıvanç’ın programını takip edin, mutlaka bir yerde karşınıza çıkacaktır.

Ah geceler

◊ Bora Öztoprak 90’lar ağırlıklı repertuvarıyla bu gece 23.00’te Kalamış Paysage Restaurant’da izlenebilir. (0532) 411 08 24

◊ Güven Yüreyi bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Seda Sayan bu gece 23.00’te Masal Ataşehir’de sezon finalini yapacak.

(0216) 594 51 40

◊ Baran Bayraktar bu gece 1.00’de Korto İstanbul’da.

Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Kaan Demiral 14 Mayıs Perşembe 21.00’de Frankie’de çalacak. (0212) 401 05 57

◊ Ebru Yaşar klasikleşmiş şarkılarını söylediği programıyla bu gece 22.30’da Günay Ankara’da. (0532) 503 90 90

7/24 yetmez

◊ Yarın Anneler Günü... Hâlâ plan yapmadıysanız iki brunch (geç kahvaltı) önerim var. The Ritz-Carlton’un terası The Roof’ta brunch 12.00-15.00 saatlerinde olacak. Kuruçeşme, Rebeka’da da brunch 10.00’da başlayıp 17.00’ye kadar sürecek.

◊ Maslak’taki Ahmet Ustam Ocakbaşı şimdi Etiler’de. Son yılların açık ara en popüler ocakbaşılarından. Çok merak ediyorum, ilk fırsatta uğrayacağım. Yerini de tarif edeyim; Beca’ya komşu, eski Mezkla’nın yeri.

◊ Artık şehir klasiği haline gelen

Picnic&Gathering bu yıl 13 Haziran’da Swissôtel The Bosphorus’un bahçesinde düzenleniyor. ‘Dance of Crystal’ (Kristalin Dansı) temalı etkinlikte konserler, sokak lezzeti stantları ve bolca da dans var. Bilet fiyatı 1.200 lira.