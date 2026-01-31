Pantolonlar bol, ceketler omuzdan düşüyor

Haberin Devamı

Erkek 2026 Kış trendlerine bakarken, Sonbahar/Kış 2026-27 erkek defilelerinin sergilendiği Milano ve Paris erkek moda haftalarındaki sokakları da incelemek istedim. Çünkü şık giyimli erkeklerle dolu bu sokaklar, bir sonraki sezonu değil, tam da şu anın modasını anlatıyor. Özetle gördüğüm; giyilen şeyler planlı ama kasıntı değil. Özen var ama çabasız şıklık sessizce kendini belli ediyor. Ve bu tavır, bu kış sezonunda erkek stilinin tam durduğu yeri işaret ediyor.

İlk dikkat çeken detay kravat. Ama bildiğimiz anlamıyla değil. Kravat sokağa inmiş durumda. Jean üstünde, trikoyla kullanılıyor, dökümlü ceketlerin altından çıkıyor. Takımın bir parçası olmaktan öte stil detayı haline gelmiş. Resmiyet taşımıyor, karakter katıyor. Milano’da olduğu gibi Paris sokaklarında da kravatın bu kadar rahat kullanıldığını görmek tesadüf değil. Kravat artık bir ciddiyet simgesinden çok, bir stil göstergesi haline geldi.

Haberin Devamı

Aksesuarlar renkli

Silüetlerse net biçimde genişliyor. Jean’ler bol, pantolonlar rahat, paçalar yere yaklaşıyor. Kadın modasında gördüğümüz balon ve geniş kesim formlar erkek gardırobuna da yerleşmiş durumda. Dar kalıpların yarattığı o sert, köşeli görüntü, yerini daha akışkan bir duruşa bırakıyor. Takım elbiseyse sezonun en çok dönüşen parçası. Takımlar var ama klasik değiller. Ceketler vücuda oturmuyor, omuzdan düşüyor, biraz dökülüyor. Altına sneaker da var, loafer da... Sanki takım elbise bilerek ciddiye alınmıyor. Erkekler takım giyiyor ama ‘takım giymiş gibi’ görünmek istemiyor.

Dış giyimdeyse yapay kürklere ve deri modellere sık rastlıyoruz. Katmanlama bu sezonun en güçlü oyunu. Paltoların üstüne kazak dolamak bir refleks haline gelmiş. Bu küçük ama etkili dokunuş, kombini bir anda daha kişisel kılıyor. Aksesuar tarafındaysa şapkalar ve bereler başrolde. Kombini tamamlayan değil, kombini tanımlayan parçalar gibi duruyorlar. Renk paletinde renkler sakin ama sıkıcı değil. Gri, kahverengi, lacivert ve siyah hâlâ merkezde. Ama araya giren bordo ve koyu kırmızı dikkat çekiyor. Erkekler renkleri aksesuarlarda kullanmayı tercih ediyor.

Haberin Devamı

HER TARZA UYGUN





Şapkalar stillerin tamamlayıcısı değil, ana oyuncusu haline geldi. Gant, 2.399 lira





Kravatları gündelik görünümlerle kullanmak çok popüler. Vakko, 2.225 lira





Balon formundaki rahat pantolonlar öne çıkıyor. Zara, 2.290 lira