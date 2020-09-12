Pandemiden dolayı müziğe biraz küskünüm, kürek çekerek moralimi ve enerjimi yükseltiyorum

16 yıldır pilates eğitmenliği yapan, buz pateninden kick boksa kadar sporun birçok branşında deneyimi olan Pamela Spence bu aralar yeni aşkı küreğin heyecanında... 5 aydır Fenerbahçe Spor Kulübü’nde ders alan ünlü şarkıcı Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor ve hedefi madalya almak. Spence’le Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Tesisleri’nde buluştuk ve bir antrenman gününe eşlik ettik.

◊ Nasıl başladı bu yeni kürek maceranız?

Arkadaşım Ummuhan uzun süredir kürek yapıyordu, sürekli “Beni de götür” diyordum ama konser programım yoğun olduğu için fırsat bulamıyordum. Şubat ayında başladım, birkaç ders yaptık ama araya pandemi girdi. Pandemi sonrasında tam gaz devam ettik. Gerçekten âşık oldum.

◊ Sizin spor geçmişiniz zaten zengin...

Neredeyse her şeyi yaptım. Buz pateni, normal paten, 16 yıldır pilates eğitmeniyim, kick boks, jimnastik, yoga... Her türlü sporu seviyorum. Şimdi bir yandan da yelkene başladım.

Hem kardiyo oluyor hem meditasyon

◊ Kürek sporunun farkı ne oldu sizin için?

Zaten suyu, denizi çok seviyorum. Suyun üstünde olmak, doğayla iç içe bir spor yapıyor olmak müthiş. Kürek sayesinde bu yaz tatil ihtiyacı duymadım mesela. Hem kardiyo oluyor hem meditatif bir tarafı var. Sağlam konsantrasyon gerektiriyor. Postürüm nasıl, küreğim doğru giriyor mu, takım arkadaşımla aynı yükseklikte, aynı hızda yapabiliyor muyum gibi dikkat etmeniz gereken şeyler var.

◊ Ne kadar zamanda öğrenip kürek başına geçtiniz?

Vallahi hâlâ öğreniyoruz. Bir şeyi “ben öğrendim, tamam” dediğiniz zaman terslikler çıkmaya başlıyor.

◊ Peki şöyle sorayım: Çabuk kavradınız mı işin tekniğini?

İlk başlarda zor, küreğin kontrolü filan ama her spor branşının ilk başları zordur zaten. Yeni başladığınız bir sporda bedeninizle zihninizin bağlantısını kurmanız gerekiyor.

◊ Haftada kaç gün antrenman yapıyorsunuz?

3 gün yapıyorduk ama yarışlara hazırlandığımız için 4-5’e çıkardık. Çoğunlukla sabah saatlerinde yapıyoruz. Deniz çarşaf gibi oluyor, Göcek koyundaymışız gibi.

◊ Fiziğinize katkısı ne oldu?

Zaten sporla ilgilendiğimden benim için bir anda değişiklikler olduğunu söyleyemem. Herkes bu sporda kollarınızın ve sırtınızın kocaman olacağını söyler ancak çok fazla kolla alakalı bir şey değil aslında; bacak, popo ve karın çalışıyor.

◊ Yarışlara hazırlanıyorsunuz, kimler katılıyor, nerede, ne zaman düzenleniyor?

Amatörüz ama işi biraz daha ciddiye bindirip yarışlara hazırlanmak istedik. Ay sonu Sapanca’da bir yarış düzenlenecek. Deniz Küreği Masterlar Türkiye Şampiyonası. Sonradan küreğe başlamış lisansı olmayan sporcuların yaş kategorilerine göre ayrıldığı yarışlar.

◊ Yarışta iddialı mısınız, hedefiniz nedir?

Hedefimiz madalya. Bir yarışa katılıyorsanız iddialı olmak durumundasınız. Kazanamazsak kendimizi köprüden atmayacağız elbette ama hırslı olmak gerekiyor.

◊ Takımınızın ismi nedir?

Team Pauma. İsimlerimizin birleşiminden oluşuyor.

◊ Londra’da da yarışa katılma niyetiniz varmış...

Yurtdışındaki birçok yarışa başvuru yapıyoruz ama pandemi sebebiyle iptal oluyor hepsi... Hangi yarış ne zaman olacak, belli değil.

◊ Profesyonel olmayı, lisans almayı düşünmez misiniz?

Keşke çocukken başlasaymışım küreğe, çok isterdim profesyonel sporcusu olmayı bu branşın. Bu saatten sonra da zor, her sporda olduğu gibi bunda da yaşın önemi var.

Sabah 5’te yatardım, şimdi 5’te kalkıyorum

◊ Kürek sporunun müziğinize bir yansıması oldu mu?

‘Fış Fış Kayıkçı’ şarkısının rock versiyonunu yapmayı düşünüyorum. Şaka bir yana, yeni bir şarkı yaparsam klibi muhakkak kürekle ilgili olacak. Suyun üstünde drone’larla bir çekim mesela ama aksine bu pandemiden dolayı müzik yapasım bile yok. Yapsan ne olur, konser vs. yok. Biraz küskünüm. En azından bu süreçte kürek bana başka bir yaşam enerjisi kattı. Moralim ve enerjim çok yüksek. Normalde ben sabah 5’te yatan bir insanım, şimdi antrenman için sabah 5’te kalkıp buraya geliyorum.

◊ Epey bir âşık olmuşsunuz siz kürek sporuna...

Evet, kendisi yeni aşkım. Pamela’nın yeni aşkı diye yazabilirsiniz (gülüyor). İnanılmaz yorucu bir spor ama hiç bitmesin istiyorum, sudan çıktığımda enerji dolmuş oluyorum. Gücüm, fiziğim yettiği kadar devam ettirmeyi düşünüyorum.

◊ Diğer aşkınız müzik ne durumda? Yeni bir şarkı ya da single çalışması var mı?

2018’de arabesk cover albümümü çıkardım yakın zamanda da Attila Özdemiroğlu’nun tribute albümünde yer aldım. Şimdi, sonbaharda akşamları kapanıp, bir şeyler kaydedip belki bir maxi single çıkarabilirim. Bu da benim işim ve aşkım elbette ama şu ara pek içimden gelmiyor.

Bir hafta sonu kürek çekmeyi denedik ve bir daha bırakamadık

◊ Pamela Spence’i kürek sporuna siz başlatmışsınız, takım arkadaşınızı nasıl ikna ettiniz?

Ummuhan Yaman: 9 aydır kürek çekiyorum ve daha önce hiçbir spor branşıyla ilgilenmedim ama küreğe başladıktan sonra yelken ve pilatese de başladım. Pamela’ya sürekli “Hadi sen de gel” diyordum. O da çok istiyordu zaten. İkna etmeme gerek kalmadı, konser yoğunluğu azalınca bir hafta sonu geldi. Çok keyif alıyoruz, güzel bir takım olduk.

Pamela Spence: Bu sporu seven çok seviyor, sevmeyen de hiç sevmiyor; arası yok. Ummuhan’ın başka arkadaşları da denedi ama sevmediler. Diğer branşlara göre çok farklı bir hareket yokmuş gibi görünüyor ama aslında içinde birçok varyasyonlara ayrılıyor. Uyum sağlamak da kolay olmuyor. Elleriniz yara oluyor, nasır tutuyor. O ellerle yine antrenmana gitmeniz gerekiyor.

Pamela Spence’i hocaları anlatıyor...

Ulaş Gürpınar: Çok hevesli ve çabuk kapıyor. Hatasını fark edip çabuk toparlıyor. Ben Team Pauma’nın yarışlarda iddialı olacağını düşünüyorum.

Kaan Şahin: Eğlence zamanında eğlenen, spor zamanında hemen konsantre olan disiplinli bir sporcu Pamela. Başarılı olacağına inanıyorum.