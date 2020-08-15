Pandemideki ilk uluslararası yarış: TransAnatolia

TransAnatolia 10’uncu yılında yerli-yabancı katılımcılarıyla bugün İstanbul, Kemerburgaz’dan başladı. 2.850 km’lik macera dolu mücadele 22 Ağustos’a dek sürecek. 41 motosiklet, 31 4x4 otomobil, 4 SSV, 4 ATV olmak üzere toplam 80 araç Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçip Abant, Haymana ve Tuz Gölü’nden ilerleyip Karadağ’a (Karaman) uzanacak ve tekrar Şile’ye dönecek.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar salgın sürecinde Türkiye’de gerçekleşecek ilk uluslararası spor organizasyonu olma özelliği taşıyan etkinlik için tüm hijyen ve sosyal mesafe önlemlerinin alındığını söylüyor.

Büyükpınar, “Çok sayıda yabancı yarışçıdan talep aldık. Ancak uluslararası uçuşlarla ilgili devam eden yasaklar nedeniyle ne yazık ki bir kısmını dahil edemedik. Şu ana kadar kayıt yaptıran sporcularımız arasında Dakar yarışçılarından Fransız Xavier De Soultrait, İtalyan Alessandro Botturi, 2019 TransAnatolia birincisi İtalyan Maurizio Gerini, Fransız Adrien Van Beveren ve RedBull pilotu Camille Chapeliere ile iki kez İtalya şampiyonu olan Jacopo Cerutti de var.



Bu zorlu parkurda mücadele edecek Türk takımlardan biriyse çevre hassasiyetiyle bilinen EnduroSchool Race Team. 2015’te kurulan takım her hafta sonu Belgrad Ormanı’nda antrenman yapıyor. Hazır gitmişken de piknikçilerin bıraktığı çöpleri topluyor, taşıdıkları mamalarla hayvanları besliyorlar. Yaşları 7 ile 50 arasında değişen 35 kişilik ekipten beş kişi bugün TransAnatolia’da derece almak için mücadele etmeye başladı. Takımın kurucusu ve kaptanı Murat Yazıcı. Yarışmacı ekibe destek verecek kamyonu kullanacak isimse Derya Kuşhan (44).