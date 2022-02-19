Pamuk gibi eller için...

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1) KADİFE BİR DOKUNUŞ

CeraVe Reparative Hand Cream







Kuru ve çatlamış eller için geliştirilmiş bir bakım kremi. Kadifemsi ve pürüzsüz bir yumuşaklık sağladığını söyleyen Metin Uyar “Tavsiye üzerine kullandığım ve vazgeçemediğim bir ürün oldu” diyor. 3 temel ‘seramid’ ve ‘hyaluronik asit’ içeren bu yağsız krem, koku içermeyen formülüyle hassas ciltler için de uygun. 50 ml, 75 lira.

2) BESLEYİCİ VE ONARICI

Bioderma Atoderm Crème



Hava değişimi gibi dış etkenlerin ellerimizi kurutmasını önlemek için geliştirilmiş. Selma Salman “Shea yağı, ‘fosforilkolin’ türevi içeriği sayesinde kuru ve yıpranmış el ve tırnaklar için besleyici ve onarıcı” diyerek öneriyor. Elde yağlı his bırakmayarak kullanım kolaylığı sağlıyor. 200 ml, 89 lira.

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3) DOĞAL BİLEŞENLER...

L’occitane Shea Hand Cream



Kokusunu yasemin ve ‘ylang-ylang’ özlerinden alan kremin içinde shea yağı, bal, bademyağı ve Hindistan cevizi yağı gibi doğal bileşenler var. Gözde Atakoğlu “En kuru elleri bile nemlendiren shea yağı içeriyor” diyerek öneriyor. 75 ml, 250 lira.

4) YAĞLI BİR HİS BIRAKMIYOR

Caudalie Vinotherapist

Neslişah Şatıroğlu “Kuru elleri yağlı bir his bırakmadan nemlendiriyor” diyor. Hızla emilen yapısı sayesinde elleri ipeksi bir yumuşaklığa kavuşturuyor. 75 ml, 130 lira.

5) KIRIŞIKLIĞA KARŞI FORMÜL

Celenes Anti-Aging Hand Cream



Yağlar bakımından zengin, kırışıklığa karşı geliştirilmiş formüle sahip. Güneş Ertürk “Çabuk emiliyor ama hemen kaybolmuyor. Yapış yapış hissi uyandırmıyor” diyor. 75 ml, 50 lira.

6) ÇİÇEK ÖZLERİNDEN ELDE EDİLİYOR

Weleda Skin Food Light Nemlendirici



Çiçek özlerinden elde edilen organik krem için Valerie Dayan “Tüm vücuda uygulanabilen bu krem besleyicilik seviyesi ve hafif dokulu oluşuyla vazgeçilmezim” diyor. 75 ml, 224 lira.

7) KOKUSU ÇOK GÜZEL

The Body Shop Almond Milk & Honey El Kremi



Gerçek bal, badem sütü ve bademyağı içeriyor. Rachel Araz Kiresepi’ye göre hem çok güzel kokuyor hem de çok güzel nemlendiriyor. Ellerin uzun süre nemli kalmasını sağlayarak kurumasının da önüne geçiyor. 30 ml, 80 lira.

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8) ÇOCUKLAR İÇİN DE UYGUN

Avène Cold Cream



Çevresel faktörlere karşı koruma sağlayan kremi çocuklar da kullanabiliyor. Selma Salman “İçeriğindeki ‘sükralfat’ cildi yeniden yapılandırır. Termal su içeriği sayesinde anında rahatlatıcı etki sağlar” diyerek tavsiye ediyor. 40 ml, 64 lira.

9) VEGAN BİR SEÇENEK

Aveda Hand Relief El Kremi



Tamamen vegan, rüzgâr gücüyle üretilen ve parfüm içermeyen bir krem. Gözde Atakoğlu “Yüzde 95 oranında doğal içeriğe sahip; ‘lanolin’, ‘parafin’ ve mineral yağlar içermiyor. 7’den 70’e herkese uygun” diyor. 125 ml, 219 lira.

10) GÜN BOYU ETKİLİ

Korres Olive & Olive Blossom



Sızma zeytinyağı içeren krem, cildinizi yoğun bir şekilde nemlendirirken gün boyunca yumuşak bir his sağlıyor. “Ellere doğal bir dokunuş yapıyor” diyen Neslişah Şatıroğlu öneriyor. 75 ml, 114 lira.