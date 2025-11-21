Padel: Şehrin yeni popüleri

Haberin Devamı

Biraz geriye, 1969’a gidiyoruz. Bir dönem filmlerde sıkça karşımıza çıkan Meksika’nın Acapulco şehrindeyiz. Bir işinsanı bahçesine bir tenis kortu inşa edilmesini istiyor. Bittiğinde bir bakıyor, kort fazla küçük olmuş. Korta duvarlar, ağlar eklenmesini söylüyor. Ve zamanla duvarlara çarpıp seken toplarla birlikte oyunun daha da eğlenceli hale geldiğini fark ediyor. Tenisle squash karışımı bir spor olan padel bu şekilde bir liman şehrinden dünyaya yayılıyor.

Bugün İspanya’dan İskandinav ülkelerine dünyada 30 milyondan fazla padel oyuncusunun olduğu tahmin ediliyor. Aralarında çok ünlü isimler de var; David Beckham (futbolcu), Serena Williams (tenisçi), Neymar (futbolcu) ve hatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron... Formula 1 pilotu Charles Leclerc dünyanın her yerine yanında raketini taşıdığını söylüyor.

Hem sosyalleşmeye imkân tanıyan hem de rekabetçi yönüyle öne çıkan padel ülkemizde de giderek yayılıyor. Padel konusunda merak ettiklerimizi 700’ün üzerinde sporcunun katılımıyla 8 padel turnuvasına ev sahipliği yapan Hillside City Club’dan Kaan Göne ve 3 yıldır padel oynayan Ralf Penso’ya sorduk.

‘Stresi azaltır, sosyal bağları güçlendirir’

Kaan Göne-Padel eğitmeni

◊ Padelin dünyada bu kadar yaygınlaşmasının sizce nedenleri nedir?

Padelin eğlence, dinamizm ve sosyalleşmeyi bir araya getiren benzersiz yapısı var. Oyun hem hızlı tempolu hem de erişilebilir; duvarların oyuna kattığı sürprizler, takım halinde oynanması ve öğrenme sürecinin kolaylığı sayesinde her seviyeden oyuncuya hitap ediyor.

◊ Tenisle arasındaki fark nedir?

Padel, tenis gibi çiftler halinde oynanır, ancak daha küçük bir kortta. Cam ve tel duvarlarla çevrili bir alanda oynandığı için oyun daha dinamik ve sosyal bir yapıya sahip. Raketlerin telli değil, delikli bir yüzeyi var ve servis alt vuruşla yapılır.

◊ Kulübünüzde padel eğitimi veriyor musunuz?

Evet, profesyonel eğitmenler eşliğinde padel dersleri veriyoruz. Bire bir özel derslerin yanı sıra arkadaş grupları da derse katılabilir.

◊ Sağlık açısından faydaları nedir?

Güçlü kardiyo etkisi sağlar, yüksek kalori yaktırır, refleksleri ve koordinasyonu geliştirir. Padel dayanıklılığı arttırırken aynı zamanda stresi azaltır ve sosyal bağları güçlendirir.

‘Kort bulmak zorlaştı’

Ralf Penso (33)-Padel sporcusu

◊ Kurumsal bir firmada pazarlama yöneticisi olarak çalışıyorum. Padelle 2,5-3 sene önce sosyal medyada görünce tanıştım.

◊ Herkese hitap eden ve her yaştan insanın rahatlıkla çözebileceği keyifli bir spor. Takımlı oynamak zorunlu olduğu için güzel sosyal bir ortam oluşturuyor.

◊ İstanbul’da padel kortu bulmak en zor şey. Sürekli yenileri yapılıyor ama talebin artmasıyla birlikte kort bulmak imkânsıza yakın. Biz aylık olarak her hafta aynı saati fikslediğimiz için bulabiliyoruz ama çoğu kişinin çok zorlandığını biliyorum. Bizim gittiğimiz İstinye’deki mekânda 2,5 sene önce 1 olan kort sayısı şu an 6’ya çıktı ama hâlâ yer bulunamıyor.

‘Pickleball’u öğrenmek daha kolay’

Padel gibi ilginin arttığı bir

başka spor da pickleball. Daha kısa saplı ve deliksiz bir raketle oynanıyor. Pickleball kortu, padel kortuna göre daha küçük. İç mekân topları hafif ve büyük, dış mekân toplarıysa daha sert ve küçük delikli. 26 yaşındaki Damla Büyük de bir pickleball sporcusu, spor yönetimi bilimleri dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış. Takım arkadaşlarıyla ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceler alıyorlar.

◊ Önce tenis oynadım ve sevdim; ama tenis öğrenmek biraz zorlayıcı. Pickleball tenise kıyasla daha küçük bir kortta oynandığı için topa daha hızlı reaksiyon verebiliyorsunuz.

◊ Farklı oyun dinamiklerine sahip doğası gereği hem bireysel hem de takım olarak mücadele etme imkânı sunuyor. Her yaş ve beceri seviyesinden insanla oynanabiliyor ve öğrenmesi daha kolay, bu büyük avantaj.

Malzemeleri nereden alalım?

◊ Wilson padel raketi 7.000 lira. Beymen.com

◊ Babolat Ace 3’lü padel topu 599 lira.

Trendyol.com

◊ Pro’s Pro Eruption padel raketi 4.989,90 lira. Trendyol.com

◊ Kuikma padel raketi 2.790 lira. Decathlon.com

◊ Rio Sun pickleball seti 2.399 lira.

Beymen.com

Nerede oynanabilir?

◊ ENKA Spor Kulübü, İstanbul (0212) 705 60 80

◊ Hillside City Club, İstanbul

(0530) 510 22 22

◊ Padel İstanbul Spor Kulübü (0542) 571 44 53

◊ Rixos Tersane İstanbul

(0212) 377 58 00

◊ Pina Padel Club, İzmir

(0551) 272 87 77

◊ Lara Padel Club, Antalya

(0555) 744 49 69

◊ İstanbul’da belediye kortları da var. Örneğin İBB Maltepe Spor Tesisi (0216) 586 57 58

◊ Saati 800-3.000 lira.