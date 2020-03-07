Özgürlük ve eşit haklar için!

İSTANBUL

‘Asla yalnız yürümeyeceksin!’ demek için

Mine Sanat Galerisi, bugün 14.00-16.00 saatleri arasında Nişantaşı’ndaki yeni mekânında Türk çağdaş sanatının öncü kadın sanatçılarıyla özel bir buluşma düzenliyor. Sanatçı Hülya Düzenli moderatörlüğünde gerçekleşecek sohbete katılacak bazı kadın sanatçılar şöyle: Nadide Akdeniz, Gülçin Aksoy, Tomur Atagök, Nazan Azeri, Figen Batı, Sabahat Çıkıntaş, Berna Erkün, Candeğer Furtun, Maria Kılıçlıoğlu, Nur Koçak, Neslihan Pala, Gülseren Südor ve Fatma Tülin.

◊ SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kadınlar arasında dayanışmayı geliştirecek bir etkinlikle kutluyor. İstanbul’da ilk kez düzenlenecek SES Kadın Mentörlük Yürüyüşü’nde mentör ve menti kadınlar aralarında bir dayanışma yaratmak için birlikte adım atacak. Yarın saat 10.00’da Cemal Reşit Rey önünde buluşulacak ve 14.00’te Nişantaşı’ndan Harbiye’ye yürüyüş yapılacak.

◊ Spor yapan kadın sayısını ve spor dünyasında kadınların ağırlığını arttırmak, kadınları daha görünür kılmak amacıyla 8 Mart Kadınlar Günü Etabı organize edildi. Koşunun durakları, kadınların kent mekânında iz bıraktıkları yerlerden oluşacak. Yarış yarın sabah 10.00’da Kadıköy’deki Karaköy İskelesi’nde başlayacak.





◊ Cemal Reşit Rey’de Kadınlar Günü’ne özel iki konser var. Bugün saat 20.00’de CRR Senfoni Orkestrası’nı Fransız kadın şef Laurence Equilbey yönetecek. Konserde bol ödüllü piyanist Anna Genuishene; Mendelssohn, Farrenc ve Schumann’ın eserlerini seslendirecek. Yarın saat 20.00’de ise ‘Osmanlı’dan Günümüze Kadın Bestekârlar’ konseri var. Konserden hemen önce saat 19.00’da başlayacak ‘Osmanlı’da Kadın Hareketi’ başlıklı panelde ise Prof. Dr. Serpil Sancar ve Prof. Dr. Fatmagül Berktay konuşmacı olarak yer alacak.

◊ Yenilenebilir ve Enerji Sektöründeki Türk Kadınları Grubu yarın ‘Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim’, ‘Yeşil Ekonomide Kadının Yeri’ başlıklı paneller düzenliyor. Zorlu Holding Binası’nda gerçekleştirilecek etkinliğin konuşmacıları TİDER Başkanı Hande Tibuk, Adım Adım Derneği kurucusu Itır Erhart ve İhtiyaç Haritası kurucusu, oyuncu Mert Fırat olacak. Ayrıca etkinlik kapsamında danışman Meltem Ataç tarafından mühendisler için liderlik eğitimi verilecek. Sınırlı sayıda kontenjan sebebiyle etkinlik öncesi ‘yesilekonomi.com’ adresinden kayıt yaptırmak gerekiyor. Bu eğitimin ardından katılımcılara sertifika da verilecek.

◊ Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri kadınların kendi hayatlarına dair karar alabilmeleri, eşit ve özgürce yaşamaları için yarın meydanlarda buluşacak. Öldürülen kadınların aileleri, şiddet gören kadınlar ve her kesimden insanlar ‘asla yalnız yürümeyeceksin’ demek için yarın saat 16.00’da Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda olacak.

◊ Bugün saat 17.00’de Vodafone Park’ta düzenlenecek Vodafone Kupası’nda, Beşiktaş JK ve Atletico Madrid kadın futbol takımları karşılaşacak. Maça giriş ücretsiz ve Passolig gerekmiyor.



İZMİR

90 kadın sanatçı buluşuyor





◊ İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar Günü vesilesiyle koşu düzenliyor. Fevzipaşa Bulvarı’ndaki Borsa Sarayı önünden başlayacak üç kilometrelik koşu Kültürpark’ta sona erecek. Koşu yarın saat 13.30’da başlayacak.

◊ Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için 90 kadın sanatçıyı bir araya getiriyor. Yarın, Eso Park’ta düzenlenecek etkinlikte; Audrey Hepburn, Marilyn Monroe gibi tarihe iz bırakan sekiz kadının hayatlarından kesitler ressam Gülderen Depas’ın portreleri, 90 kadın sanatçının çalışmaları ve dans gösterisiyle gözler önüne serilecek.

ANKARA

Türkiye’nin ilk kurgusal duruşması





◊ Kızbaşına Platformu ‘Türkiye’nin İlk Kurgusal Duruşma Laboratuvarı’nı hukuk öğrencilerinin kendilerini geliştirmesi için düzenliyor. Etkinliğin finali bugün saat 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda.

◊ Aile Yaşam Merkezleri Ankara Şube Müdürlüğü, yarın Aile İçi Eğitim Semineri başlıklı bir etkinlik düzenleyecek. Gençlik Parkı Gençlik Merkezi’ndeki program 12.00 ile 17.00 saatleri arasında.



ADANA

Yürüyüşün ardından miting





◊ Adana Kadın Platformu saat 13.00’te Kasım Gülek

Köprüsü’nden başlayıp Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyecek ve burada özgürlük ve eşit haklar için miting alanında buluşacak.

◊ Seyhan Belediyesi Ahmet Kafa Sanat Sokağı’ndaki stantları kadın örgütleri etkinlikleri için ayırdı. Adana Kadın

Platformu’nun yer aldığı panayır alanında çeşitli ekinlikler düzenlenecek.





