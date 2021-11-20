Özgürlük ve eğlence dolu Yay dönemi başlıyor

Haberin Devamı

Bu hafta itibariyle üzerimizdeki karamsar bulutları yavaş yavaş atmaya başlıyoruz. Zira yaşam amaçlarımızı, hedeflerimizi, isteklerimizi, merkezimize aldığımız konuları sembolize eden Güneş, Akrep burcundan çıkıp Yay burcuna geçiyor. Dolu dolu bir ay boyunca Yay burcunun temsil ettiği konularla haşır neşir olacağız.

Yay, astrolojide bireysel olarak; büyütmek, genişletmek, olumlu tarafından ele almak, harekete geçmek, ileri gitmek, özgürlük elde etmek, inanmak, motivasyon, eğlence, öğrenmek, keşfetmek, spor, deneyim, cesur olmak, mutlu olacak detaylar yakalamak, fanatizm, kendini aşmak, limitleri belirleyememek, gereksiz riskler almak ve abartılı davranmakla ilgilidir.

Medikal astrolojide; kalça, uyluk, karaciğer, eklem romatizmaları ve siyatiği, ilişkilerdeyse özgür olmayı, ayran gönüllülüğü, bağlanma korkusunu temsil eder.

Yay toplumsal olarak; göç, dini mekânlar, dinle anılan kişiler, ruhu olan mekânlar, ibadet yerleri, üniversiteler, ahırlar, atlar, at yarışları, yasa, yayıncılık, medya, mahkemeler ve akademisyenlerle ilgilidir.

Haberin Devamı

Bu bir aylık dönemde; iyimser ve neşeli olacağız. Kendimizi aşıp işlerimizi büyütmek isteyeceğiz. Mutlu olmak için basit ve küçük bahaneler yeterli olacak. Ertelediğimiz tüm işler için harekete geçecek motivasyonu bulacağız ve kuvvetle muhtemel aynı anda birden çok işle ilgileneceğiz. Özgürlüğümüze düşkün olacağımız ve hayatımızda daha fazla hareket etme alanı isteyeceğimiz bu dönemde, farklı kültür ve inançtan insanlarla bir araya gelerek keyifli zamanlar geçirebiliriz.

‘ÖNYARGILARI AŞIN’

Farklı disiplinleri hayatımıza dahil ederek yeni şeyler öğrenebilir, belki de ilk kitabımızı yayımlatabiliriz. Yarınlara daha umut dolu bakacağımız, kişisel gelişimin dibine vuracağımız ve farkındalıklarımızı arttıracağımız bu dönemde, spor yapma motivasyonu da bulabiliriz.

Deneyimlere değer vereceğiz, korkmadan ve cesurca ileriye doğru harekete geçeceğiz ve çevremizdeki insanları motive ederek onları da harekete geçireceğiz. Ancak hemen uyarayım: Zaman zaman coşkumuza yenilip fanatik davranışlarda bulunabilir, bazen de önyargılarımızı aşmamız gerekebilir.

Durmakta zorlanacağımız ve limitlerimizi zorlayacağımız, sakarlıkların da peşimizi bırakmayacağı bir ay olacak... Patavatsızlıklarımızla insanları eğlendirdiğimizi görüp ölçüyü kaçırma riski de var... Özel hayatımızdaysa bağlanma korkusundan dolayı uzun süreli ilişkiler kurmakta zorlanacağımız ya da bunun sözünü vermek istemeyeceğimiz bir sürece giriyoruz. Hafiften hovarda takılmak isteyebiliriz.

Haberin Devamı

Sağlık açısından kalça ve basenlerimizle uğraşacağımız, eklemlerimize ve kaslarımıza ekstra özen göstermemiz gereken bir dönem başlıyor.

Bu bir ayda dünyada da temalar yavaştan değişecek. Göç, inançlar, farklı kültürlere sahip kişilerin kendilerini ifade etme alanı yaratma gayesi, üniversitelerin veya eğitimin devam edip etmeyeceği meselesi, uluslararası seyahatlerde kısıtlamalar olup olmayacağı, hukukun ve yayıncılığın özgür olup olamadığı gibi konular gündemde yer alacak.

Bu dönemin şöyle bir özelliği olacak: Son 18 aydır Güneş ve Ay tutulmaları İkizler ve Yay burçlarındaydı. Bu sefer Yay burcunda son Güneş tutulmasını yaşayacağız 4 Aralık’ta. Çünkü artık tutulmalar Boğa-Akrep aksında gerçekleşecek. Tutulmalar 7 yıl sonra yeniden İkizler-Yay hattında olacak. Son 8 aydır ana konularımız eğitim, seyahat, üniversiteler ve kurallardı. Şimdiyse, önümüzdeki 1 ayda son tutulma yaşanırken bu temalar yeniden ciddi bir şekilde gündeme gelecek. Ancak son kez elbette... Yeni Yay dönemimiz hayırlı olsun...