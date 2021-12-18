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Özgürce ışıldama zamanı

#Yılbaşı#Elbise#Işıltılı
Özgürce ışıldama zamanı

Yeni yılı nerede, nasıl kutlayacağınızı düşünürken hâlâ yılbaşı partisinde ne giyeceğinize karar verememiş olabilirsiniz. Listemizdeki birbirinden şık elbiselerle 2022’yi ışıl ışıl karşılayacaksınız. Sıcacık kadifeler, çekici deriler veya pırıltılı payetler; herkese göre bir seçenek var!

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Yılın en pırıl pırıl zamanları geldi çattı. 2021’in son gününde, her yerin ışıklarla ve süslerle bezendiği partilerde, dilediğimiz kadar abartılı giyinebiliriz. Yıl boyunca giymek için pek de ortam bulamadığımız gösterişli elbiselere şans vermenin tam zamanı! Tabii sadece üzerimize değil, elbisenin içine de iyi hissetmemizi sağlayacak parçaları giymeyi göz ardı etmeyin. Ne de olsa ‘yeni yıla nasıl girersek öyle geçer’ değil mi?

Küçük siyah elbise: Yılbaşı davetleri için ilk akla gelen alternatif, moda dilinde ‘küçük siyah elbise’ olarak adlandırılan, klasik ve zamansız siyah elbiseler... Birçok farklı marka, neredeyse her sezon küçük siyah elbiselere koleksiyonunda yer veriyor. Bu parça yalnızca yılbaşı gecesi için değil, her türlü davet için kurtarıcı... Birkaç yıl önce kaybettiğimiz efsanevi tasarımcı Karl Lagerfeld’in de dediği gibi “Küçük siyah bir elbiseyle asla fazla sade ya da abartılı giyinmiş olmazsınız”.

Işıl ışıl payetler: Yılbaşı dönemine çok yakışan bir başka elbise alternatifi de payetli olanlar. Elbisenizi midi ya da mini boyda seçebilir; aksesuarlarınızı ve saç-makyajınızı sade tutarak elbisenizi yıldızlaştırabilirsiniz. Siyahtan farklı bir renk isterseniz, pembe, yeşil ya da metalik tonlardaki payetli elbiseleri deneyin.

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Çabasız şıklık: Slip (ince askılı, saten) elbiseler yılbaşı kutlamalarında kurtarıcı parçanız olabilir. Çabasız bir şıklık sunan slip elbiseleri, yeni yıl gecesinin ardından gündelik stilinize de kolayca uyarlayabilirsiniz. İçine balıkçı yaka bir body giyip postal botlarla tamamlayarak şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Yumuşacık kadife: Son olarak, kadife dokuların da yılbaşına çok yakıştığını söylemeden geçmeyelim. Kış aylarının vazgeçilmezi olan kadife elbiselerin, lacivert, bordo ve yeşil olanlarını, hatta 80’li yılları anımsatan desenli versiyonlarını bile bulabilirsiniz. Belki yılbaşına çok yakışan ekoseye şans verebilirsiniz.

HER TARZA UYGUN

Özgürce ışıldama zamanı

Bu payetli elbise geri dönüştürülmüş materyallerle üretilmiş. H&M, 849 lira

Özgürce ışıldama zamanı

Ters köşe bir etki yaratmak için kovboy botlarıyla tamamlayın. Koton, 229.99 lira

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Özgürce ışıldama zamanı

Markanın, tasarımcı Gamze Saraçoğlu’yla yarattığı koleksiyondan... LCW, 249.99 lira

Özgürce ışıldama zamanı

Rengi ve dokusuyla klasik ve zamansız bir yılbaşı elbisesi. Mudo, 379.99 lira

Özgürce ışıldama zamanı

Yılbaşında tarzıyla fark yaratmak isteyenler için ideal... NetWork, 1.119 lira

Özgürce ışıldama zamanı

Klasik topuklular veya botlarla giyebileceğiniz zamansız bir parça. Rivus, 380 lira

Özgürce ışıldama zamanı

Yırtmaç ve degaje detayı klasik slip elbiseye hareket katmış. The Latest Thing, 375 lira

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Özgürce ışıldama zamanı

Işıltılı ve asimetrik kesimli bu elbiseyi çizmelerle giyebilirsiniz. Les Benjamins, 374.50 lira

Özgürce ışıldama zamanı
Bu şirin ekose elbise yılbaşı akşamına da çok yakışacak. Trendyolmilla, 149.99 lira

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#Yılbaşı#Elbise#Işıltılı

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