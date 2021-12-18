Özgürce ışıldama zamanı

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Yılın en pırıl pırıl zamanları geldi çattı. 2021’in son gününde, her yerin ışıklarla ve süslerle bezendiği partilerde, dilediğimiz kadar abartılı giyinebiliriz. Yıl boyunca giymek için pek de ortam bulamadığımız gösterişli elbiselere şans vermenin tam zamanı! Tabii sadece üzerimize değil, elbisenin içine de iyi hissetmemizi sağlayacak parçaları giymeyi göz ardı etmeyin. Ne de olsa ‘yeni yıla nasıl girersek öyle geçer’ değil mi?

Küçük siyah elbise: Yılbaşı davetleri için ilk akla gelen alternatif, moda dilinde ‘küçük siyah elbise’ olarak adlandırılan, klasik ve zamansız siyah elbiseler... Birçok farklı marka, neredeyse her sezon küçük siyah elbiselere koleksiyonunda yer veriyor. Bu parça yalnızca yılbaşı gecesi için değil, her türlü davet için kurtarıcı... Birkaç yıl önce kaybettiğimiz efsanevi tasarımcı Karl Lagerfeld’in de dediği gibi “Küçük siyah bir elbiseyle asla fazla sade ya da abartılı giyinmiş olmazsınız”.

Işıl ışıl payetler: Yılbaşı dönemine çok yakışan bir başka elbise alternatifi de payetli olanlar. Elbisenizi midi ya da mini boyda seçebilir; aksesuarlarınızı ve saç-makyajınızı sade tutarak elbisenizi yıldızlaştırabilirsiniz. Siyahtan farklı bir renk isterseniz, pembe, yeşil ya da metalik tonlardaki payetli elbiseleri deneyin.

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Çabasız şıklık: Slip (ince askılı, saten) elbiseler yılbaşı kutlamalarında kurtarıcı parçanız olabilir. Çabasız bir şıklık sunan slip elbiseleri, yeni yıl gecesinin ardından gündelik stilinize de kolayca uyarlayabilirsiniz. İçine balıkçı yaka bir body giyip postal botlarla tamamlayarak şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Yumuşacık kadife: Son olarak, kadife dokuların da yılbaşına çok yakıştığını söylemeden geçmeyelim. Kış aylarının vazgeçilmezi olan kadife elbiselerin, lacivert, bordo ve yeşil olanlarını, hatta 80’li yılları anımsatan desenli versiyonlarını bile bulabilirsiniz. Belki yılbaşına çok yakışan ekoseye şans verebilirsiniz.

HER TARZA UYGUN

Bu payetli elbise geri dönüştürülmüş materyallerle üretilmiş.

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Ters köşe bir etki yaratmak için kovboy botlarıyla tamamlayın.

Markanın, tasarımcı Gamze Saraçoğlu’yla yarattığı koleksiyondan...

Rengi ve dokusuyla klasik ve zamansız bir yılbaşı elbisesi.

Yılbaşında tarzıyla fark yaratmak isteyenler için ideal...

Klasik topuklular veya botlarla giyebileceğiniz zamansız bir parça.

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Yırtmaç ve degaje detayı klasik slip elbiseye hareket katmış.

Işıltılı ve asimetrik kesimli bu elbiseyi çizmelerle giyebilirsiniz.

Bu şirin ekose elbise yılbaşı akşamına da çok yakışacak.