Özel projeler, bol ödüllü müzisyenler...

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 07:00

Yeni sezon programında cazın önemli isimlerine ve farklı müzik türlerinin başarılı temsilcilerine yer veren İş Sanat özel projeleri de sahneye taşıyacak. İlk konser 4 Kasım Salı günü gerçekleşecek.

İş Sanat’ın 2025-2026 sezon programı Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde düzenlenen buluşmayla açıklandı. 4 Kasım’da başlayacak yeni sezonda klasik müzikten caza, operadan yerli projelere uzanan bir program müzikseverleri bekliyor. Biletleri satışa çıkan programdan bazı isimler şöyle:

Pablo Ferrández&Tekfen Filarmoni Orkestrası (4 Kasım Salı 20.30,  İş Sanat İş Kuleleri Salonu)

Uluslararası Çaykovski Yarışması’nda ödül kazanarak ‘çello dehası’ olarak anılan İspanyol sanatçı Pablo Ferrández, İş Sanat sezonunu açıyor. Tekfen Filarmoni Orkestrası’nı şef Aziz Shokhakimov’un yöneteceği konserde Ravel, Bizet ve Saint-Saëns’ın eserleri seslendirilecek.

Stanley Clarke Trio (21 Kasım Cuma 20.30, İş Sanat İş Kuleleri Salonu)

Cazın efsanesi, beş Grammy ödüllü Stanley Clarke bir kez daha İstanbul’da. Return to Forever grubuyla tanınan basçı, Cameron Graves ve Jeremiah Collier’la sahneye çıkacak.

Radyo Günleri (27 Kasım Cuma 20.30, İş Sanat İş Kuleleri Salonu)

Türk halk müziğinin güçlü sesi Canan Başkaya’nın solistliğindeki ‘Radyo Günleri’nde Anadolu ve Rumeli türkülerine, oyuncu Çağıl Taşbaşı’nın anlatımı eşlik edecek.

Yeni Yıl Konseri: Elena Stikhina (6 Ocak 2026 Salı 20.30, Atatürk Kültür Merkezi)

Dünyanın önde gelen sahnelerinde yıldızı parlayan soprano Elena Stikhina, yeni yıl konserinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’yla sahneyi paylaşacak.

Göksel ‘B’Aşka Şarkılar (21 Ocak 2026 Çarşamba 20.30, İş Sanat İş Kuleleri Salonu)

Göksel, İş Sanat’a özel repertuvarıyla sahneye çıkıyor. Konserde müzisyen Türk sanat müziği eserlerini kendi parçalarıyla harmanlayacak.

Rita Payés (11 Şubat 2026 Çarşamba 20.30, İş Sanat İş Kuleleri Salonu)

Caz, bossa nova ve lounge türlerinden ilham alan İspanyol tromboncu ve şarkıcı, ‘De Camino al Camino’ albümünden parçalarını seslendirecek.

Kremerata Baltica&Lucas Debargue (19 Şubat 2026 Perşembe 20.30, İş Sanat İş Kuleleri Salonu)

Keman virtüözü Gidon Kremer’in kurduğu Grammy ödüllü Kremerata Baltica, Fransız piyanist Lucas Debargue’la sahnede olacak.

Jakub Józef Orliński&Il Pomo d’Oro (13 Mart 2026 Çarşamba 20.30, İş Sanat İş Kuleleri Salonu)

Genç kontrtenor, ödüllü orkestra Il Pomo d’Oro’yla İtalyan barok eserlerinden oluşan bir repertuvar sunacak.

 

