Oyunun kuralları değişti

Kış gardırobumuzu her sezon benzer parçalarla kurmaya alışmışız; palto, kazak, bot... Bu sezonsa kurallar biraz esniyor; moda otoriteleri bizleri, bildiklerimizi başka bir açıdan okumaya davet ediyor. 2026’da hem resort (ara sezon), hem ilkbahar hem de sonbahar/kış koleksiyonları farklı stil oyunları arayanlar için daha tarz sahibi ve sıradanlığın ötesinde seçenekler sunuyor. Gardırobunuza eklemeniz için alışılmışın dışında, bu kış fark yaratan altı stil hamlesini bir araya getirdik.

Bermuda şortlar kışa uyarlanıyor: Bu sezon daha önce pek aklımıza gelmeyen biçimlerde kış kombinlerine dahil oluyor bermuda şortlar. Kalın çoraplar, loafer’lar ya da uzun çizmeler ve geniş kesim (oversize) ceketlerle birlikte sanki mevsimler arasında bir köprü kuruyor. Kış için özellikle yünlü ve kumaş versiyonlarını tercih etmenizi öneririm.

Ofis stilinde punk etkisi: Klasik çizgiler bu kez punk dokunuşlarla dengeleniyor. Blazer’lar hâlâ var ama yanlarına kalın ya da zımbalı kemerler, kalın tabanlı botlar, ekose etekler ve metal aksesuarlar eklendiğinde ortaya kuralları kendisi koyan bir ofis stili çıkıyor. Klasik şıklık, biraz daha asi bir tavra sahip.

Tayt spor salonlarından çıkıyor: Tıpkı 2010’ların başında olduğu gibi taytlar sadece ‘rahatlık’ tanımından uzaklaşıyor ve gündelik gardırobun en güçlü alt giyim alternatiflerinden biri haline geliyor. Yapay kürkler, şık gömlekler ya da topuklu ayakkabılarla eşleştiğinde klasik parçalara meydan okuyan bir görünüm yaratıyor. Özellikle füzo taytlar (topuktan geçen) bu sezon oldukça popüler.

Bandanaların kışlık hali: Yaz aylarında gördüğümüz bandanalar, kışlık versiyonlarıyla yeniden karşımızda. Kaşe paltoların tamamlayıcısı olarak yün bandana kullanmak bu sezon oldukça revaçta. Küçük gibi görünen bu dokunuş, stili adeta baştan yaratıyor ve tüm görünümü bir üst seviyeye taşıyor. Klasik eşarpları palto üstünde kullanmak ya da biraz daha iddialı bir şekilde şapka üstüne takmak da kombine güçlü bir hava katıyor.

Romantik dokular maskülenleşiyor: Çiçekli ve romantik dokular daha maskülen parçalarla yan yana geldiğinde feminenliği sertlikle, duygusallığı güçle bir arada taşıyan bir denge kuruyor. Örneğin çiçekli bir eteği oldukça geniş kesim (oversize), deri bir bomber ceketle tamamlamak bu etkiyi yakalamak için çok iyi bir fikir.

Eşofmanlar şık kombinlere taşınıyor: Rahatlığın simgesi eşofmanlar minimalist paltolar ve sade aksesuarlarla birleşerek geceye, şehre ve şık ama rahat görünmek isteyenlerin gardırobuna yeni bir soluk getiriyor. Topuklu ayakkabılar, gösterişli aksesuarlar ve şık bir ceketle davetlere bile uyarlamak mümkün.

HER TARZA UYGUN





Mini topuklu bir ayakkabı ve kısa bir ceketle tamamlayın. Adidas, 3.249 lira





Bandana için şahane bir kışlık seçenek… Beymen’lerde bulabilirsiniz. Jacquemus, 7.595 lira





Füzo taytlar sezonun beklenmedik dönüşlerinden biri oldu. Koton, 599 lira





Bermuda şortlar artık kış stillerinde de sık sık karşınıza çıkacak. Zara, 1.690 lira

KISA KISA

Modada biraz yavaşlama hali





İnsanlar artık giyinirken trendleri takip etmekten çok, kendini iyi hissetmek ve çok da düşünmemek istiyor. Sosyal medyada her gün karşımıza çıkan yeni estetikler ve ‘olmazsa olmaz’ listeleri yorucu bir noktaya geldi. Tam da bu yüzden ‘low-energy dressing’ kavramı konuşuluyor. Yani giyinirken enerjini düşürmeyen, zorlamayan ama yine de özenli hissettiren bir yaklaşım. Bu stil tam olarak neyi kapsıyor? Geniş kesim (oversize) tişörtler, yumuşak dokulu trikolar, bol kesim pantolonlar, basic elbiseler... Renk paleti sade; krem, gri, bej, siyah gibi tonlar öne çıkıyor. Kumaş tarafındaysa yün, pamuk, modal gibi bedeni saran ama sıkmayan dokular tercih ediliyor. Blazer’lar daha rahat kesimlerde, eşofman altları ya da taytlar daha şehirli görünümlerin içinde yer buluyor. Amaç spor ya da şık olmak değil; ikisi arasında, yorucu olmayan bir denge kurmak. Az parçayla, kolay eşleşen kombinler yapmak da bu yaklaşımın önemli bir parçası.