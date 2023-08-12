Oyuncak mezarlığına, rotasyon ve takas çözümü

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Nisan ayındaki taşınma sürecimizde sevindiğim şeylerden bir tanesi de Lorin’in oyuncaklarını eleyerek, hakkıyla azaltmam olmuştu. Bir kısmını ihtiyacı olan başka çocuklara gönderdim bir kısmını da anneanne-

babaanne evlerine doldurdum. Kalanları her zaman yaptığım gibi türlerine göre ayırarak kutuladım ve ulaşabileceği yükseklikteki dolabına yerleştirdim. Lorin’in kuzen ve arkadaşlarının üst üste misafirliğe gelmesi sonrası tüm oyuncaklar yeniden birbirine girdi ve fazla oyuncaklar tekrar gözüme batmaya başladı. Fırsat bu fırsat diyerek Lorin’e oyuncaklarını ve odasını toplamasını öğretmeye çalışıyorum. Fakat nafile! Bizim evdeki oyuncak mezarlığı gün geçtikçe büyüyor. Üstelik son altı aydır hiç oyuncak almadık, bebeklere vereceğimiz parayla dışarıda daha çok tiyatro oyununa ve gösteriye götürdüm. Kutu oyunlarına terfi ettirdim, sağ olsun problem çıkarmadan kabul etti. Fakat bu sefer de eş dost ve akrabalardan kutu oyunları yağmaya başladı bizim eve. Artık çok iyi biliyorum ki, bu durum ebeveynler arasında ‘Ev boşaltma’ uygulaması olarak kabul ediliyor ve kimse kimseye itiraz edemiyor.

Evdeki kalabalık ve dağınıklıktan daha önemlisi de o kadar çok oyuncağı olan bir çocuğun kendine oyun kuramaması ve günün sonunda benim mutfak havlularımla oynaması. Baktım bu gidiş, gidiş değil, ayırdım yeniden tüm oyuncakları ve yüzde 80’ine yakınını tamamen ortadan kaldırdım. Kalanlardan sıkıldığında tek tek diğerlerinden çıkarmayı planlıyorum. Deneyimli annelerden öğrendiğime göre rafa kalkan oyuncaklar bir süre sonra ortaya çıkarıldığında yeni gibi geliyormuş çocuğa. Bir nevi oyuncak rotasyonu. Çok mantıklı değil mi?

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Oyuncak takası

Konu hakkında bir diğer çözüm yolunu da arkadaşım Merve’yle bulduk. Lorin ve Mercan arasında oyuncak takası başlatıyoruz. Her ay bir oyuncaklarını aralarında değiştirecekler. Böylelikle kendilerinde olmayan oyuncakla oynama fırsatı buldukları gibi paylaşmayı ve bir başkasının eşyasını emanet almayı da öğrenecekler. Fikir kızların da hoşuna gitti, her ay gelen sürpriz bir oyuncaktan daha güzel ne olabilir ki?