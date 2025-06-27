Oyunbaz dokunuşlar ve bir tutam pırıltı

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İster şehirde ister plajda olun, 2025 yaz aksesuar trendleri stilinize yaratıcı ve oyunbaz dokunuşlar katıyor. Gelin, öne çıkan parçalara birlikte göz atalım...

Deniz kabuğu tokalar: Yazın ruhunu en sade ama etkili şekilde saçlarınıza taşımak istiyorsanız, deniz kabuğu tokalar tam size göre. Bu sezon klasik formlar yerini daha modern ve zarif yorumlara bırakıyor. Özellikle deniz tuzuyla dalgalanmış saçlarla ya da salaş örgülerle birleştiğinde doğal ve stil sahibi bir görünüm ortaya çıkıyor.

Retro gözlükler: Cat-eye (kedi gözü) formlu, renkli camlı ya da kalın çerçeveli retro gözlükler bu yazın olmazsa olmazı. Yalnızca şortlar ve sade beyaz tişörtlerle birleştiğinde bile gerçek bir stil ifadesi yaratıyor. Bence nostalji hissiyle birlikte kendine güveni de çağrıştırıyor.

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Zincir/metal kemerler: Yüksek belli etekler, plaj elbiseleri ya da boyfriend jean’ler... Zincir kemerler yaz gardıroplarına ışıltılı bir hareket katıyor. Özellikle altın tonlarındaki versiyonlarını plajda günbatımı partilerinde mutlaka değerlendirin.

Pullu çantalar: Metalik ışıltılarla kaplı, sanki gerçek bir denizkızının dolabından çıkmış gibi duran bu çantalar bana yazın eğlenceli ruhunu hatırlatıyor. Aynı zamanda sofistike bir tavrı da var.

Jelly sandaletler: Şeffaf, neon ya da pastel... Jelly (şeffaf, plastik) sandaletler bu yaz yalnızca nostaljiyle değil, aynı zamanda şıklıkla karşımızda. Islanabilir, hafif ve anında 90’lar havası katıyor.

Örgü bandana ve şapkalar: Saç aksesuarlarında örgü detaylar öne çıkıyor. Hem rustik hem de bohem bir tavrı olan bu parçaları ben özellikle salaş gömlekler ve bikinilerle çok yakıştırıyorum. İsterseniz kendiniz de örebilirsiniz.

Çanta charm’ları: Labubu figürünün dünya çapında viral olmasıyla birlikte, çanta charm’ları yeniden ilgi odağı haline geldi. Rihanna’dan Dua Lipa’ya kadar birçok ismin kullandığı bu detay, sıradan bir çantayı karakter sahibi bir parçaya dönüştürüyor. Üstelik seçenekler yalnızca Labubu ile sınırlı değil. Kendi zevkinizi ve kişiliğinizi yansıtan sembollerle stilinize özgünlük katabilirsiniz. İçimizdeki çocuğu hatırlatan bu küçük dokunuşlar, yazın enerjisiyle çok iyi uyumlu.

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Erkekler için güç, detaylarda

Bu yaz erkek stilinde de aksesuarlar belirleyici bir rol üstleniyor. Minimal ama anlamlı seçimler, sade kombinlere karakter kazandırıyor.

Yaz saatleri: Hasır kayışlı, açık tonlu ya da sportif dijital saatler bu sezon ön planda. Hafif yapılarıyla yaz aylarında konfor sunarken aynı zamanda güçlü bir stil tamamlayıcısı işlevi görüyor.

Anlamlı kolyeler: İnce zincirlere eklenmiş harfler, yıldızlar, burç taşları ya da kişisel semboller bu yaz erkek stilinin dikkat çeken detayları arasında. Tişörtlerin üstünden zarifçe sarkan bu kolyeler, bohem ve şehirli bir tavır yaratıyor. Aynı zamanda anlamlı bir hediye seçeneği de olabilir.

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HER TARZA UYGUN



Deniz tuzlu doğal saçlara çok yakışır.

Stradivarius,

490 lira

Renkli çerçevesi ve tasarımıyla retro havası taşıyor.

Loewe, 13.090 lira Brandeyes

Charm’ları bir stil göstergesi olarak kullanabilirsiniz.

Manuka, 674 lira



Pullu çantalar stilinize denizkızı enerjisi verecek.

Twist,

1.799 lira

Hem plajda hem de şehirde kullanılabilir.

Igor, 1.599 lira

Rengi ve kayışıyla tam bir yaz saati.

Swatch, 8.950 lira

Tenis kortlarında moda şovu

Moda ve sporu zarafetle buluşturan New Balance X Miu Miu işbirliği, tenis dünyasının genç yıldızı Coco Gauff ile yeni bir boyuta taşınıyor. Gauff, Roma’dan Berlin ve Cincinnati’ye uzanan 2025 turnuvalarında sadece yeteneğiyle değil, kort stiline damga vuran özel tasarımlarla da öne çıkacak. Koleksiyon performansa odaklanan tasarımları, retro şıklığı yansıtan parçaları ve Gauff’un imzasını taşıyan CG2 sneaker’ların yeniden yorumlanmış versiyonlarını içeriyor. New Balance X Miu Miu Coco Gauff koleksiyonuna kavuşmaya zaman var; koleksiyon 10 Eylül’de sınırlı bir süre için seçili Miu Miu mağazalarında ve miumiu.com’da satışta olacak.