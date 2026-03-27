Öyküler, düzyazılar, söyleşiler

Haberin Devamı

Okumanın Büyüsü Mem Fox Çeviren: Abbas Karakaya Kolektif Kitap İnceleme

‘Çocuklarımıza Kitap Okumak Hayatlarını Nasıl Sonsuza Kadar Değiştirecek?’ altbaşlıklı kitapta yazar, okumanın hayal gücü ve öğrenme kapasitesi üzerindeki etkisini anlatıyor. Mem Fox düzenli okumanın çocuklarla bağ kurmak için de eşsiz bir yol olduğuna dikkat çekiyor.

Selfie Çubuksuz Bir Dünya Etgar Keret Çeviren: Avi Pardo Siren Yayınları Öykü

Kara mizah ustası yazar günümüzde hayatta kalmaya dair etkileyici öyküler kaleme aldı. Bu 33 öyküde karantinadan çıkmaya can atsalar da dışarıda ne yapacaklarını bilemeyen, dünyanın sonu gelirken son bir defa zeytin yemeyi düşünen ve dünyada kayıp halde dolaşan yalnız kalpler var.

Masa Mikrofonu Murathan Mungan Metis Yayınları Söyleşi

Haberin Devamı

Şair, yazar Murathan Mungan’ın düzyazı ve söyleşilerini bir araya getiren ‘Devam Ağacı’ ve ‘Güne Söylediklerim’ kitaplarının izinden giden bir eser. Mungan: “Önceden hazırlanmış yazılı metne dayanan konuşmalarla, serbest düzen kotarılmış söyleşileri aynı dalga boyunda buluşturmaya çalıştım.”

Dünya Nimeti Knut Hamsun Çeviren: Behçet Necatigil Yapı Kredi Yayınları Oyun

Knut Hamsun’a 1920’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü getiren bu eseri Behçet Necatigil çevirip 1965’te radyoya uyarlamıştı. Eser İstanbul Radyosu ‘Arkası Yarın’ kuşağında 6 bölüm halinde yayımlanmıştı. Necatigil’in arşivinde daktilo edilmiş sayfalar halinde bulunan oyun ilk kez kitaplaşıyor.

Neyi Bilebiliriz? Ian McEwan Çeviren: İlknur Özdemir Yapı Kredi Yayınları Roman

İçinde yaşadığımız döneme geçmişte kalmış bir dönem gibi bakan bir bilimkurgu. Odağına edebiyat tarihinde önemli yeri olan İngiliz bir şairin kayıp şiirini alıyor. Hem dedektiflik macerası, hem iklim felaketini gözler önüne seren bir yüzleşme hem de bir aşk hikâyesi…