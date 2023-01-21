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Oturmaya mı geldik!

Güncelleme Tarihi:

#Derya Bedavacı#Aşka Dair#Ata Demirer
Oturmaya mı geldik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

Hafta sonuna enerjik bir şekilde başlıyoruz. Revart ritmik şarkısı ‘Aşka Dair’le sessizliğini bozuyor. Ata Demirer taverna kültürünün klasikleriyle karşımızda. Derya Bedavacı, Azer Bülbül şarkısına getirdiği yorumla kalplere sesleniyor. Yeni yetenek Kaan Dinç de radarımızda...

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Stüdyoda yazdı

‘Arabesk müziğin kraliçesi’ olarak anılan Derya Bedavacı, geçen yıl yaşamını yitiren Azer Bülbül’ün yıllar önce söylediği ‘Duygularım’ parçasını yeniden yorumladı. Söz ve müziği Doğu Kılıç’a ait şarkıyı orkestra arkadaşlarıyla kaydeden Bedavacı, stüdyoda doğaçlama yazdığı şiiri de kayda eklemiş. Parça Hüseyin Kemancı’nın yazdığı yaylı kompozisyonuyla da son halini almış.

Oturmaya mı geldik
‘Duygularım’
(Tekli)
Derya Bedavacı
Sony Music Türkiye

‘Do you love me?’
'Yes, I do!’

Ata Demirer’in, izleyicileri 80’li yılların taverna ve gazino dünyasına götüren yeni filmi ‘Bursa Bülbülü’nün soundtrack albümü yayımlandı. Arif Susam, Ümit Besen, Nejat Alp ve Ferdi Özbeğen gibi usta isimlere saygı duruşu niteliğindeki çalışmada üç yeni parça var. Taşkın Sabah’ın müzik direktörlüğünde hazırlanan albümde ‘Dübeş Attım Yek Geldi’, ‘I Love You’ gibi dönemin klasiklerini Ata Demirer ve
Melek Büyükçınar yorumluyor.

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Oturmaya mı geldik

‘Bursa Bülbülü’ (Soundtrack albümü)
Ata Demirer
BKM

Bana aşktan söz et...

‘Hatırla’ ve ‘Üzülme’ şarkılarıyla tanınan, Sefo’yla yaptığı ‘Yarım Kalır’la daha büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Revart bir süredir sessizdi. Ve sonunda beklenen haber geldi. Söz ve müziği kendisine, prodüksiyonu Aerro’ya ait ‘Aşka Dair’le geri döndü. Şarkı aşkta hayal kırıklığına uğrayan birinin duygularını dile getiriyor.

Oturmaya mı geldik

Aşka Dair’ (Tekli)
Revart
Sony
Music Türkiye

Futboldan müziğe transfer

İzmirli Kaan Dinç, sporcu olma hayaliyle büyümüş. Hatta futbol takımlarında oynamış. Ancak geçirdiği trafik kazasının ardından onu yeniden hayata bağlayan müzik olmuş. Küçük yaşta vurmalı çalgılarla tanışması, daha sonra da gitar çalması sayesinde müziğe bir adım önde başlayan Dinç, geçen sonbahar ‘Hisler’ adlı şarkısını paylaşmıştı. Yeni şarkısı ‘Paranoya’ysa synth altyapılı pop-rock bir parça.

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Oturmaya mı geldik

‘Paranoya’ (Tekli)
Kaan Dinç
Universal Music Türkiye

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derya Bedavacı#Aşka Dair#Ata Demirer

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